Bruselas autoriza la compra de Commerzbank por UniCredit y advierte a Alemania contra cualquier intento de bloqueo

La investigación evaluó los préstamos al Mittelstand y concluyó que no hay problemas de competencia en ese mercado, porque existen suficientes prestamistas alternativos para mantener condiciones competitivas.

¿Cómo afecta esta fusión a la financiación de las empresas medianas alemanas (el Mittelstand)?

El Ejecutivo alemán intentó frenar la operación y luego planteó imponer requisitos adicionales; la Comisión advierte que reaccionará si un Gobierno nacional trata de impedir una fusión autorizada por la autoridad de competencia.

¿Qué puede hacer el Gobierno alemán —y por qué la Comisión le advierte que no bloquee la operación?

Bruselas señaló una excepción en la financiación del comercio exterior, donde ambos bancos tienen posición sólida en cartas de crédito y avales, aunque existe suficiente oferta alternativa de bancos privados, públicos y cooperativos.

La Comisión concluye que la operación no crea problemas de competencia en los mercados bancarios alemanes examinados, porque las cuotas conjuntas son moderadas y hay varios competidores solventes que mantendrán presión competitiva.

¿Por qué la Comisión Europea ha autorizado la compra de Commerzbank por UniCredit?

La fusión, respaldada también por el Banco Central Europeo, busca superar la fragmentación bancaria y reforzar la competitividad de las entidades europeas.

Bruselas concluye que las cuotas de mercado conjuntas son moderadas y existirá suficiente presión competitiva, incluso en el crédito a la mediana empresa alemana.

Teresa Ribera advierte al Gobierno alemán de Friedrich Merz de que la Comisión actuará si intenta bloquear o dificultar la operación transfronteriza.

La Comisión Europea autoriza sin condiciones la compra del banco alemán Commerzbank por el italiano UniCredit al no detectar problemas de competencia.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha autorizado este lunes sin condiciones la adquisición del banco alemán Commerzbank por el italiano UniCredit tras concluir que no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo, una decisión que deja al Gobierno de Berlín sin argumentos para vetar la fusión.

El Ejecutivo de Friedrich Merz ha pasado de intentar frenar la operación, que también ha recibido luz verde por parte del Banco Central Europeo, a concentrar ahora sus esfuerzos en imponer requisitos adicionales que podrían hacerla descarrilar.

La vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha avisado a Berlín de que tomará medidas si trata de bloquear la compra. "Europa necesita bancos más fuertes, capaces de competir, crecer y respaldar a nuestras empresas y familias".

"Las fusiones transfronterizas pueden contribuir a lograrlo, al permitir que los bancos operen de forma más eficiente y estén mejor preparados para resistir las perturbaciones económicas", sostiene Ribera.

"Está claro que, de acuerdo con la normativa bancaria y con la autoridad de competencia, que en este caso es la Comisión, esta operación no plantea problemas de concentración de mercado ni riesgos para los consumidores".

"Si se produce algún movimiento de cualquier Gobierno nacional para intentar impedir esta fusión, reaccionaremos en consecuencia", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

La Comisión ha investigado el impacto de la compra, que fue notificada a Bruselas el 9 de octubre, en los mercados de servicios bancarios en Alemania. UniCredit opera allí a través de su filial HypoVereinsbank, cuyas actividades se solapan con las de Commerzbank en la prestación de prácticamente todos los servicios de banca minorista y corporativa.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha concluido que las cuotas de mercado conjuntas de UniCredit y Commerzbank en los mercados de servicios bancarios en Alemania son moderadas.

La única excepción es la financiación del comercio exterior (trade finance), donde ambos bancos tienen una posición sólida vinculada a instrumentos de crédito documentario, como las cartas de crédito y los avales.

No obstante, Bruselas ha constatado que en este sector existen numerosos proveedores alternativos que prestan servicios a empresas de distintos tamaños. Entre ellos figuran bancos privados y públicos alemanes, así como entidades cooperativas e internacionales.

En todos los mercados de servicios bancarios en Alemania hay varios competidores solventes que seguirán ejerciendo una presión competitiva suficiente sobre las dos entidades tras la operación, sostiene el Ejecutivo comunitario.

Su investigación ha constatado que esto también se aplica a los servicios de préstamos a empresas de todos los tamaños, incluidas las compañías medianas. La concesión de créditos a estas últimas -el denominado Mittelstand alemán- ha sido uno de los principales focos de la investigación, dada la posición de ambos bancos como prestamistas de este segmento empresarial.

Por todo ello, la Comisión ha concluido que la operación propuesta no plantea problemas de competencia en ninguno de los mercados examinados y ha autorizado la adquisición sin condiciones.

"La consolidación transfronteriza del sector bancario de la UE puede contribuir a superar la fragmentación económica nacional, aprovechar las economías de escala y reforzar el mercado único, mejorando así la competitividad de los bancos europeos y su capacidad para financiar la economía europea", alega Bruselas.