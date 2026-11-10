La red común de los 'Bizum europeos' ficha como CEO a un alto directivo de Amazon experto en pagos

Ya ocurre que Bizum forma parte de la entidad en Madrid que coordina pagos transfronterizos y la plataforma está abierta a más soluciones. Podría facilitar pagar con Bizum fuera de España sin abrir cuentas locales y reducir fricciones en comercios extranjeros, si los acuerdos técnicos y bancarios se implementan.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios españoles que Bizum se conecte a este hub europeo?

El punto de venta detectará la afiliación del usuario y enviará la transacción al hub común, que reenviará la orden al país de origen para que la procese su red local. Así se mantiene el procesamiento en la red emisora a través de la infraestructura de la ENP.

¿Cómo funcionará un pago cuando un usuario de Bizum visite otro país con una red afiliada?

En conjunto las cinco soluciones fundadoras ya atienden a alrededor de ciento treinta millones de usuarios en catorce países europeos, lo que les da una base amplia para las conexiones transfronterizas.

La ENP implementará y gestionará un hub central técnico que actúe como puente entre redes existentes para enrutar transacciones transfronterizas sin crear una red nueva. Su función será coordinar la infraestructura que conecta a las distintas soluciones de pago fundadoras.

William Olgiati es el que hasta ahora dirigía la Experiencia y Aceptación de Pagos de Amazon en la UE y Reino Unido; en ese puesto gestionaba colaboraciones, costes, operaciones y cumplimiento en pagos. Olgiati asumirá la dirección operativa y la ejecución técnica y estratégica de la ENP.

El sistema permitirá procesar transacciones en comercios extranjeros reconociendo las redes afiliadas y canalizando el pago al país de origen.

La alianza une a Bizum con Bancomat, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay, alcanzando a 130 millones de usuarios en 14 países.

La empresa tiene su sede en Madrid y se encargar! de la coordinación técnica de un hub central para interconectar los pagos transfronterizos.

European Network for Payments (ENP) ha nombrado a William Olgiati, exdirector de pagos en Amazon para la UE y Reino Unido, como su nuevo CEO.

La empresa European Network for Payments (ENP), que gestionará la infraestructura común que permitirá la interconexión entre Bizum y sus pares europeos, ha elegido como consejero delegado a William Olgiati, quien hasta ahora era el director general de Experiencia y Aceptación de Pagos para Amazon en la Unión Europea y Reino Unido.

Olgiati se encargará ahora de dirigir el desarrollo operativo de la empresa y supervisar la ejecución de su hoja de ruta estratégica y técnica, trabajando en estrecha colaboración con el consejo de administración y los cinco socios fundadores.

La nueva empresa estará a cargo de coordinar la implementación técnica de un hub central. En lugar de crear una red de pagos nueva, la alianza de empresas ha decidido crear una infraestructura que sirva de puente para conectar las diferentes redes. En conjunto, las cinco soluciones fundadoras (Bizum, Bancomat, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay) ya prestan servicio a aproximadamente 130 millones de usuarios en 14 países europeos.

Como informó este periódico, Bizum y sus homólogos europeos han creado una entidad en Madrid para coordinar los pagos transfronterizos. La plataforma está abierta a más soluciones de pago.

De esta forma, cada vez que un usuario de alguna de las diferentes redes visite otro país, el punto de venta (en caso de los pagos) reconocerá que es una red afiliada y mandará la transacción a la infraestructura común, que a su vez la mandará de vuelta al país de origen para procesarse.

Durante sus siete años como responsable de Aceptación de Pagos en Amazon, supervisaba las colaboraciones, los costes, las operaciones y el cumplimiento normativo en materia de pagos.