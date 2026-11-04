Revolut eleva su valoración a casi 103.000 millones de euros tras la inversión de Glade Brook, T. Rowe Price o Baillie Gifford

La aprobación condicional permite a Revolut avanzar hacia una licencia bancaria federal en EEUU, lo que le abriría el mercado de préstamos, tarjetas y depósitos a escala nacional y reforzaría su estrategia de convertirse en banco global. (Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20260903/revolut-recibe-aprobacion-occ-eeuu-constituirse-banco-federal/1003744372086_0.html — "podrá ofrecer préstamos, tarjetas de crédito, depósitos y acceso a 'stablecoins' y criptomonedas.")

¿Qué implica la aprobación condicional de la OCC en Estados Unidos para la estrategia global de Revolut?

Ya ocurrido: ha reforzado la posición financiera de Revolut y su capacidad para competir en precios y producto; podría provocar que bancos tradicionales y neobancos aceleren financiación o alianzas. Posible: puede intensificar la competencia en préstamos y depósitos en mercados donde Revolut obtiene licencias. (Apoyo: El Español sobre aprobación condicional de la OCC y expansión de licencias.)

¿Qué consecuencias tiene para los competidores que Revolut reciba inversión de grandes fondos internacionales?

Revolut escaló su base de clientes y obtuvo licencias bancarias en múltiples jurisdicciones durante 2026, lo que aumentó la necesidad de capital para impulsar expansión internacional y nuevos productos financieros. (Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20260903/revolut-recibe-aprobacion-occ-eeuu-constituirse-banco-federal/1003744372086_0.html — detalles sobre expansión y capacidad para ofrecer más productos.)

¿Cómo ha llegado Revolut a necesitar una nueva ronda que valora la compañía en 115.000 millones de dólares?

Significa que en esos países Revolut puede ofrecer productos bancarios locales —como cuentas con garantía de depósito y préstamos— en lugar de solo servicios de monedero, lo que amplía servicios y protección para clientes. (Apoyo: artículo sobre la aprobación condicional de la OCC y expansión de licencias en El Español.)

¿Qué significa para los usuarios que Revolut haya iniciado operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda?

Los fondos han entrado por el rápido crecimiento internacional y la diversificación del negocio de Revolut, que ha ampliado operaciones bancarias y licencias en varios países, lo que mejora sus perspectivas de ingresos y escala. (Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20260903/revolut-recibe-aprobacion-occ-eeuu-constituirse-banco-federal/1003744372086_0.html — "Una vez obtenga las autorizaciones restantes, podrá ofrecer préstamos, tarjetas de crédito, depósitos y acceso a 'stablecoins' y criptomonedas.")

¿Por qué Glade Brook, T. Rowe Price y Baillie Gifford han invertido en Revolut y han elevado su valoración a casi 103.000 millones de euros?

En 2026 ha iniciado operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda, además de obtener licencias en Francia, Colombia y Argentina.

El neobanco cuenta ya con más de 80 millones de clientes particulares a nivel global y mantiene una rápida expansión internacional.

La operación ha estado liderada por fondos como Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price y Baillie Gifford.

Revolut ha cerrado una nueva ronda de financiación que eleva la valoración de la compañía a 115.000 millones de dólares (casi 103.000 millones de euros).

Revolut, el neobanco líder en Europa con más de 80 millones de clientes particulares a nivel global, ha cerrado su última ronda de financiación, que sitúa la valoración de la compañía en 115.000 millones de dólares (casi 103.000 millones de euros).

La operación ha estado liderada por los fondos Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price y Baillie Gifford.

La solidez del negocio y su rápida expansión a nuevos mercados internacionales han despertado una gran participación entre los inversores, tanto por parte de socios históricos de Revolut como de nuevos inversores internacionales.

Esta operación llega en un momento de fuerte crecimiento para la compañía. Desde principios de 2026, Revolut ha iniciado sus operaciones bancarias en Reino Unido, México, Australia y Nueva Zelanda, ha obtenido licencias bancarias en Francia, Colombia y Argentina y ha recibido la aprobación condicional de su solicitud de licencia bancaria nacional por parte de la OCC en Estados Unidos.

Estos avances se suman a su consolidada presencia bancaria en Europa, donde ya opera en 30 mercados del Espacio Económico Europeo (EEE).