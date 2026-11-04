Fachada de una sucursal de Crédit Mutuel durante los disturbios franceses. Reuters

El banco francés Crédit Mutuel Arkéa sufre un ciberataque por unos 118 millones de euros

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El banco francés Crédit Mutuel Arkéa ha sufrido un ciberataque en el que se piratearon 118 millones de euros convertidos posteriormente en criptomonedas. La entidad afirma que el incidente ya está controlado y asegura que no habrá consecuencias financieras para sus clientes. Como medida de precaución, se suspendieron temporalmente algunas operaciones y la aplicación del banco presentó fallos de funcionamiento. Los medios locales señalan que es la primera vez que una entidad bancaria tradicional en Francia sufre un ciberataque de estas características. Preguntas ¿Cómo lograron los atacantes convertir los 118 millones de euros robados a Crédit Mutuel Arkéa en criptomonedas? Según la cobertura, los ciberdelincuentes ejecutaron transferencias desde cuentas del banco y usaron servicios de conversión a criptoactivos para blanquear los fondos. Esta técnica une accesos a sistemas bancarios y rutas hacia exchanges o mezcladores de criptomonedas. ¿Qué consecuencias inmediatas tuvo el ciberataque para los clientes de Crédit Mutuel Arkéa? El banco suspendió por precaución algunas operaciones y su aplicación dejó de funcionar temporalmente, pero la entidad aseguró que no hay consecuencias financieras para los clientes. ¿Por qué se considera relevante que haya sido un banco tradicional francés el afectado por este ataque? Porque, según la prensa gala citada, es la primera vez que un banco tradicional en Francia sufre un pirateo que deriva en conversión masiva a criptomonedas, lo que cambia el riesgo operativo para la banca clásica. ¿Qué medidas ha dicho Crédit Mutuel Arkéa que ha tomado tras el ataque? El grupo declaró que el incidente está "controlado", que suspendió operaciones como medida de precaución y que no habrá repercusión financiera para clientes, según fuentes citadas por Franceinfo. ¿Cómo se relaciona este ataque a Crédit Mutuel Arkéa con el gran robo de criptomonedas a Binance mencionado en la cobertura? El artículo vincula ambos hechos por la técnica y el volumen en criptoactivos: semanas antes, hackers asociados por EEUU a Corea del Norte robaron miles de millones en Binance, mostrando una tendencia de ataques que convierten fondos en criptomonedas.

El grupo bancario y asegurador francés Crédit Mutuel Arkéa, una de las entidades afiliadas a Crédit Mutuel, sufrió un ataque este miércoles en el que se lograron piratear unos 118 millones de euros y convertirlos en criptomonedas.



El incidente ya está "controlado" y no conlleva "ninguna consecuencia financiera" para sus clientes, según aseguraron este miércoles fuentes del banco a la cadena pública Franceinfo, al confirmar una información avanzada por el diario Le Télégramme.



Como medida de precaución se suspendieron algunas operaciones y en consecuencia la aplicación de la entidad bancaria -que tiene su sede en la Bretaña francesa y gestiona filiales como el banco en línea Fortuneo- no funcionaba durante la mañana.