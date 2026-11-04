El banco francés Crédit Mutuel Arkéa sufre un ciberataque por unos 118 millones de euros
La cantidad se pirateó para convertirla en criptomonedas.
El incidente ha sido controlado y no tiene consecuencias financieras para los clientes.
Más información: Los usuarios de Binance retiran más de 3.640 millones de dólares tras el ciberrobo
El banco francés Crédit Mutuel Arkéa ha sufrido un ciberataque en el que se piratearon 118 millones de euros convertidos posteriormente en criptomonedas.
La entidad afirma que el incidente ya está controlado y asegura que no habrá consecuencias financieras para sus clientes.
Como medida de precaución, se suspendieron temporalmente algunas operaciones y la aplicación del banco presentó fallos de funcionamiento.
Los medios locales señalan que es la primera vez que una entidad bancaria tradicional en Francia sufre un ciberataque de estas características.
Según la cobertura, los ciberdelincuentes ejecutaron transferencias desde cuentas del banco y usaron servicios de conversión a criptoactivos para blanquear los fondos. Esta técnica une accesos a sistemas bancarios y rutas hacia exchanges o mezcladores de criptomonedas.
El banco suspendió por precaución algunas operaciones y su aplicación dejó de funcionar temporalmente, pero la entidad aseguró que no hay consecuencias financieras para los clientes.
Porque, según la prensa gala citada, es la primera vez que un banco tradicional en Francia sufre un pirateo que deriva en conversión masiva a criptomonedas, lo que cambia el riesgo operativo para la banca clásica.
El grupo declaró que el incidente está "controlado", que suspendió operaciones como medida de precaución y que no habrá repercusión financiera para clientes, según fuentes citadas por Franceinfo.
El artículo vincula ambos hechos por la técnica y el volumen en criptoactivos: semanas antes, hackers asociados por EEUU a Corea del Norte robaron miles de millones en Binance, mostrando una tendencia de ataques que convierten fondos en criptomonedas.
El grupo bancario y asegurador francés Crédit Mutuel Arkéa, una de las entidades afiliadas a Crédit Mutuel, sufrió un ataque este miércoles en el que se lograron piratear unos 118 millones de euros y convertirlos en criptomonedas.
El incidente ya está "controlado" y no conlleva "ninguna consecuencia financiera" para sus clientes, según aseguraron este miércoles fuentes del banco a la cadena pública Franceinfo, al confirmar una información avanzada por el diario Le Télégramme.
Como medida de precaución se suspendieron algunas operaciones y en consecuencia la aplicación de la entidad bancaria -que tiene su sede en la Bretaña francesa y gestiona filiales como el banco en línea Fortuneo- no funcionaba durante la mañana.
Se trata, según la prensa gala, de la primera vez que un banco tradicional en Francia es pirateado de esta manera.
Este ataque ha ocurrido poco más de una semana después de que unos piratas informáticos (a los que las autoridades estadounidenses vinculan con Corea del Norte) consiguieran robar unos 6.340 millones de dólares en criptomonedas en la popular plataforma Binance.