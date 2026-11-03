Botín (Santander) reclama un mayor crecimiento para Europa para afrontar los retos en defensa, pensiones o vivienda

Botín pide marcos regulatorios que equiparen reglas con riesgos: su argumento es que los mismos riesgos deben regirse por las mismas normas, para permitir innovación responsable sin crear ventaja competitiva desigual.

Botín propone que la banca aumente su “potencia de fuego” liberando capital para canalizar más crédito hacia inversiones en energía, redes y vivienda asequible, combinando esfuerzo privado y políticas públicas para maximizar impacto.

Botín señala que los hogares tienen una riqueza financiera neta elevada pero que, de los 600.000 millones de ahorro anual, aproximadamente la mitad se invierte fuera de Europa, sobre todo en Estados Unidos; eso reduce la inversión doméstica disponible para crecimiento e infraestructuras.

La Federación Bancaria Europea calcula que los bancos podrían conceder hasta 4,1 billones de euros adicionales si liberan 273.000 millones de euros de capital actualmente aparcado por exigencias supervisoras; eso aumentaría la financiación disponible para empresas y hogares en la UE.

Ana Botín sostiene que el crecimiento es necesario porque Europa tiene menos “colchones” financieros que antes y no puede afrontar esos retos solo con el sector privado o solo con los gobiernos. Añade que inversiones estratégicas en IA, redes energéticas y vivienda asequible son claves para fortalecer la capacidad de respuesta.

¿Por qué Ana Botín cree que Europa necesita un mayor crecimiento para afrontar la defensa, las pensiones y la vivienda?

Sobre la inteligencia artificial, reclama marcos regulatorios con reglas iguales para los mismos riesgos, y pide a Europa tomar decisiones valientes para no enquistar el bajo crecimiento.

Botín advierte sobre la fuga de capitales hacia EEUU y propone retener parte de los 600.000 millones de euros que ahorran anualmente los hogares europeos para invertir en la región.

La presidenta del Santander señala que los bancos europeos podrían prestar hasta 4,1 billones de euros adicionales si se liberara capital condicionado por los requisitos supervisores.

Ana Botín aboga por impulsar el crecimiento en Europa mediante la colaboración público-privada para financiar la defensa, las pensiones, la vivienda asequible y la transición climática.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha reclamado para Europa un mayor crecimiento para poder afrontar retos como la defensa, las pensiones, la transición climática o la vivienda.

"Tenemos muchos deberes, y no es algo que el sector privado podamos hacer solo. Tampoco es algo que los gobiernos puedan hacer solos", ha subrayado Botín durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca que celebra Banco Santander este martes. "Tenemos muchos menos colchones de los que teníamos antes", ha apostillado.

El año pasado, Botín también pidió en esta misma conferencia menos regulación para que Europa pueda innovar y crecer más.

El objetivo tiene que ser que el bajo crecimiento no se enquiste. Botín ha apuntado a que las prioridades estratégicas pasan por la inversión en datos e inteligencia artificial; en las redes del sistema energético, en viviendas asequibles y en la propia defensa.

La presidenta de Santander ha recordado la importancia del sector financiero en Europa, que otorga el 75% de la financiación a empresas y más del 90% para las familias. Sin embargo, Botín ha recordado que los bancos todavía podrían aumentar su potencia de fuego.

Según cálculos de la Federación Bancaria Europea, los bancos europeos podrían prestar hasta 4,1 billones de euros adicionales en financiación si liberan capital en 273.000 millones de euros. Esta cifra es el capital que tienen los bancos por encima de lo que marca la regulación, pero que está aparcado por los añadidos de los supervisores.

Como nota positiva, Botín ha indicado que "los hogares europeos ahorran", ya que disponen de una riqueza financiera neta de 32 billones de euros. No obstante, de los 600.000 millones de euros de ahorro que se suma cada año, la mitad se traslada al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. El objetivo, para la presidenta de Santander, es retener una parte de ese ahorro para que se invierta en Europa.

La IA

Respecto a la IA, Botín ha subrayado que "va a necesitar marcos" regulatorios. "Lo que decimos es que los mismos riesgos deberían tener las mismas reglas", ha enfatizado.

En todo caso, la banquera considera que Europa "tiene todo lo que hace falta para tener éxito". Así, considera que lo único que hay que hacer es "realizar acciones y tomar decisiones valientes".