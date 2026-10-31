Santander España ficha en ING a su nuevo jefe de Estrategia y Planificación Financiera

A corto plazo, no hay cambios operativos comunicados; a medio plazo, la experiencia hipotecaria de Bijl podría traducirse en mayor enfoque en producto hipotecario y en la gestión de riesgos de crédito para primera vivienda.

¿Cómo puede afectar a los clientes que Jon Bijl venga de un perfil centrado en hipotecas en ING?

El periódico documenta varios movimientos de profesionales entre ambos bancos, sobre todo en áreas de Corporate & Investment Banking, lo que sugiere una competencia por talento en segmentos como banca corporativa, energía e infraestructuras.

¿Qué hay detrás del cruce de fichajes entre Santander e ING en el último año y medio?

Ya ocurrido: Bijl trabajará muy cerca del consejero delegado Ignacio Juliá pero sin asiento en el comité, por tanto influirá en planificación y estrategia sin participar en las decisiones colegiadas del máximo órgano ejecutivo.

¿Qué implicaciones tiene para Santander España que Bijl no forme parte del comité de dirección?

Según el artículo, Santander busca reforzar su planificación financiera con experiencia en hipotecas y contabilidad, habilidades que Bijl desarrolló en ING y que encajan con las necesidades estratégicas de la filial española.

Jon Bijl es un directivo que trabajó doce años en ING, primero en Países Bajos y luego en España; en ING ocupó puestos como director de Contabilidad y Estrategia y los últimos dos años fue director de Hipotecas.

¿Quién es Jon Bijl, el nuevo director de Estrategia y Planificación Financiera de Santander España?

La incorporación se enmarca en un contexto de continuos trasvases y contrataciones cruzadas de directivos entre Santander e ING durante el último año y medio.

El ejecutivo no formará parte del comité de dirección de Santander España, aunque trabajará de forma muy cercana con el consejero delegado de la filial, Ignacio Juliá, también exfichaje de ING.

Bijl acumulaba doce años de trayectoria en la entidad neerlandesa, donde ejerció como director de Contabilidad y Estrategia y, en los últimos dos años, como responsable de Hipotecas.

Banco Santander ha contratado a Jon Bijl, procedente de ING, como nuevo director de Estrategia y Planificación Financiera para su filial en España.

Santander vuelve a fichar a un ejecutivo de ING para su filial de España. El banco cántabro ha incorporado a Jon Bijl como director de Estrategia y Planificación Financiera.

Bijl llevaba trabajando doce años para ING, primero en Países Bajos y después en España.

En el banco neerlandés ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad, entre ellos el de director de Contabilidad y Estrategia o los últimos dos años el de director de Hipotecas.

Un rol clave este último, dado que ING es uno de los bancos más activos en la concesión de créditos hipotecarios para jóvenes, y está jugando un papel relevante en el programa de avales de la Comunidad de Madrid para primera vivienda.

En el Santander España, seguirá los pasos de su antiguo consejero delegado, Ignacio Juliá, que en septiembre de 2024 abandonó ING para irse como CEO a la filial española del banco presidido por Ana Botín, cuando sustituyó a Ángel Rivera.

No obstante, según ha podido saber este periódico, Bijl no formará parte del comité de dirección de Santander. Aun así, trabajará muy estrechamente con Juliá.

El cruce de fichajes entre Santander e ING escala conforme pasa el tiempo. En el último año y medio, varios profesionales de Santander han recalado en el banco naranja.

Por ejemplo, Alfonso Moreno como responsable de Banca Corporativa y de Inversión en España y Portugal; Juan Izquierdo como director de Financial Sponsors; José de Carvajal como director en la cobertura del sector energético; Manuel Pérez Cuchet como director de Infraestructuras para Iberia, o Andrea Burnett, en su caso en Londres como directora para Reino Unido en la cobertura del sector de redes.

Muchos de ellos están ligados al área de Corporate & Investment Banking (CIB), el negociado que antes dirigía el actual CEO de ING España y Portugal, Alfonso Tolcheff.