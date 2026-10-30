Gortázar, sobre la posible venta de las acciones del Estado en CaixaBank si Feijóo gobierna: "Serían 15.000 M€ para España"

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LO ESENCIAL Las claves Gonzalo Gortázar destaca que la participación del 18% del Estado en CaixaBank a través del FROB se ha multiplicado por 8,6 desde la fusión con Bankia, alcanzando un valor actual de unos 17.000 millones de euros. CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 12,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La entidad financiera ha aprobado la distribución del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre, lo que supone un reparto de 1.281 millones de euros entre sus accionistas el próximo 6 de noviembre. El grupo bancario continúa reforzando su balance financiero al situar su tasa de morosidad en el 1,76% a cierre de septiembre y aumentar su número de clientes hasta los 21,1 millones en España y Portugal. Preguntas ¿Por qué dice Gonzalo Gortázar que vender el 18% del Estado en CaixaBank supondría "15.000 M€ para España"? Gortázar compara el valor actual de la participación del FROB con el valor inicial tras la fusión con Bankia; según él, la inversión se ha multiplicado desde 2.000 millones hasta 17.000 millones, de donde deriva el cálculo de 15.000 millones de ganancia para el Estado. ¿Qué implicaría para el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo una eventual desinversión en CaixaBank? La venta permitiría al Ejecutivo obtener liquidez inmediata por la participación estatal y reducir la presencia pública en el sector bancario; además, abriría el debate sobre la gestión de ese ingreso y su impacto sobre déficit y políticas públicas. ¿Quién es Gonzalo Gortázar y qué papel tiene en la decisión sobre una venta de acciones del FROB en CaixaBank? Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank y no decide la venta de las acciones del FROB; su papel es informar sobre la evolución de la entidad y valorar el efecto para accionistas y sociedad, pero la desinversión sería decisión del Ejecutivo y del gestor del FROB. ¿Cómo ha evolucionado la participación del FROB en CaixaBank desde la fusión con Bankia? Según la entidad, el valor de la participación del FROB pasó de unos 2.000 millones en el momento de la filtración de la fusión a aproximadamente 17.000 millones en la actualidad, un incremento multiplicado por 8,6 veces. ¿Qué consecuencias ya observables tendría para los clientes y el mercado una venta de la participación del FROB en CaixaBank? En lo ocurrido, la noticia de la posibilidad electoral ha reforzado la atención sobre la valoración del banco; en lo que podría ocurrir, una venta masiva podría afectar la cotización, el control accionarial y la percepción de estabilidad, así como la política de dividendos y recompra de acciones.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, acudió preparado este viernes a la rueda de prensa de presentación de resultados de la entidad financiera. Contestó a una pregunta habitual: su opinión sobre una hipotética venta del 18% de las acciones del banco que el Estado posee a través del FROB.

El contexto, sin embargo, es distinto por primera vez desde 2023. Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pueden provocar un cambio en la presidencia del Gobierno, y el nuevo inquilino de la Moncloa tendrá sobre la mesa la posibilidad de hacer algo que no ha abordado el actual Ejecutivo: desinvertir en CaixaBank.

Ante la pregunta directa sobre si Alberto Núñez Feijóo (PP) pudiera acometer este movimiento, Gortázar puso en valor la evolución de las acciones -y, en consecuencia, de la participación estatal en CaixaBank, desde que trascendió a finales de 2020 la fusión entre CaixaBank y Bankia, completada en marzo de 2021.

"No voy a especular sobre qué va a pasar tras las elecciones, pero, sobre la participación del Estado en CaixaBank, quiero trasladar un mensaje de enorme satisfacción. Desde que se filtró la fusión el FROB ha multiplicado por 8,6 veces su inversión. Lo que valía 2.000 millones vale ahora 17.000. Serían 15.000 millones para el bolsillo de los españoles", manifestó

El Grupo CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un aumento del 12,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (4.397 millones) "apoyado en el crecimiento del negocio", según ha explicado este viernes la entidad financiera.

La enseña, además, ha comunicado que, de acuerdo con su plan de dividendos, ha aprobado en su última reunión la distribución del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026, por un importe de 1.281 millones de euros (18,44 céntimos de euro brutos por acción), que será abonado el próximo 6 de noviembre.

Otra de las cifras significativas comunicada por CaixaBank es el incremento en su cifra de clientes. Presta ya servicio a 21,1 millones de clientes en España y Portugal (con un crecimiento cercano a los 480.000 en un año), a través de una red que supera las 4.500 oficinas, y cuenta con más de 683.000 millones de euros en activos.

"La entidad acelera la actividad comercial y la captación, en el marco del Plan Estratégico 2025-2027, gracias a su vocación de servicio al cliente y a una plataforma diferencial de distribución omnicanal y capacidad multiproducto", según ha destacado CaixaBank.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha calificado de "muy positivo" el balance. "Crecemos de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando nuestra actividad. Y lo hacemos gracias a nuestra posición de fortaleza que nos permite seguir acompañando a familias y empresas y generando valor para nuestros clientes, accionistas y para el conjunto de la sociedad", ha manifestado.

Gortázar ha subrayado además que la entidad sigue "avanzando en el proceso de transformación de CaixaBank con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los clientes". "Estamos incorporando la inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas en toda la organización, con mejoras ya tangibles en la experiencia de cliente y en nuestra capacidad comercial", ha dicho.

"Dinámica positiva"

Según el comunicado de CaixaBank, la evolución de la cuenta de resultados mantiene "una dinámica positiva entre enero y septiembre, y la rentabilidad (ROTE 12 meses) alcanza el 18,8% a final del periodo".

El margen de intereses "se sitúa en 8.186 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, lo que supone un aumento del 2,9% en comparación con el mismo periodo de 2025 apoyado por el crecimiento en volúmenes".

Los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) se incrementan un 7,7% en tasa interanual, hasta 4.182 millones de euros. En concreto, los ingresos por gestión patrimonial suben un 12,5% (hasta 1.669 millones) por el mayor volumen gestionado, y los ingresos por seguros de protección lo hacen un 14,5% (hasta 1.000 millones).

Mientras, las comisiones bancarias se reducen un 0,9% (hasta 1.513 millones), por la caída de las comisiones bancarias recurrentes (-2,1% debido, entre otros factores, a los programas de fidelización).

Por su parte, los ingresos de la cartera de participadas alcanzan 349 millones de euros, con un crecimiento del 7,8% interanual, de los que 294 millones corresponden al resultado de entidades valoradas por el método de la participación (+10,9%) y 55 millones a ingresos por dividendos (-5,9%).

Respecto al margen bruto (ingresos totales), se incrementa un 4,4%, hasta 12.656 millones de euros a cierre del tercer trimestre; y el margen de explotación, con 7.653 millones, aumenta un 4,6%.

A su vez, los gastos de administración y amortización suben un 4,3% en tasa interanual, hasta situarse en 5.004 millones entre enero y septiembre; y la ratio de eficiencia (12 meses) se sitúa en el 39,4%.

Impuesto a la banca

La cuenta de resultados se ve impactada también en 2026 por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por una cuantía de 452 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, frente a los 446 millones del mismo periodo del año 2025. Se trata de seis millones más por el llamado impuesto a la banca.

La entidad ha registrado "una intensa actividad comercial y el volumen de negocio mejora un 6,4% en tasa interanual, hasta 1,16 billones de euros a cierre de septiembre, con una evolución muy positiva en crédito y recursos".

"El buen comportamiento de la financiación tanto a familias como a empresas eleva la cartera de crédito sano un 8% en tasa interanual, hasta 397.469 millones de euros. Por segmentos, la cartera de crédito sano en empresas aumenta en 19.404 millones de euros desde septiembre de 2025 (+11,4%); la de adquisición de vivienda lo hace en 9.551 millones (+7%); y la de consumo, en 2.195 millones (+9,8%)", ha precisado.

En los préstamos para la adquisición de vivienda, CaixaBank mantiene su apuesta por operaciones hipotecarias que den seguridad al cliente de cuánto va a pagar cada mes durante toda la vida del préstamo, y el 60% de la cartera está referenciada ya a tipo fijo (frente al 20% del año 2021).

Por su parte, los recursos de clientes alcanzan 760.353 millones de euros a cierre de septiembre, un 5,6% más respecto a un año antes, "impulsados por la gestión patrimonial y la fortaleza de los depósitos". Los activos bajo gestión avanzan un 10,6% interanual, hasta 216.333 millones. En concreto, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs asciende a 161.395 millones (+11,5%) y los planes de pensiones totalizan 54.938 millones de euros (+8,1%).

Además, los recursos en balance se incrementan un 3,8%, hasta 538.464 millones de euros, con alzas del 2,7% de los depósitos de clientes (hasta 438.932 millones) y del 11,3% en los pasivos por contratos de seguros (hasta 93.188 millones).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones registran 15.199 millones de euros en los últimos doce meses (+17,9% interanual).

La cartera de seguros de protección refuerza también el positivo comportamiento, con incrementos de las primas del 11,6% en los últimos doce meses (+12,5% en primas de vida-riesgo y +11,1% en no-vida).

Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank y "palanca clave de captación y crecimiento del grupo", cierra septiembre con 4,3 millones de clientes (un 9% más que un año antes) y un volumen de negocio de unos 24.300 millones de euros (+18% interanual).

Por su parte, Banco BPI, filial portuguesa 100% de CaixaBank, "registra también un aumento continuado del volumen de negocio (+7% en los últimos doce meses) y consigue ganancias en cuotas de mercado". La contribución al resultado del grupo de la actividad bancaria en Portugal es de 339 millones de euros entre enero y septiembre.

Menos morosidad, más liquidez

CaixaBank ha reforzado su posición financiera, una de las principales fortalezas del grupo, con una tasa de morosidad que sigue a la baja y una tasa de cobertura al alza, unos confortables niveles de liquidez y una elevada capacidad de generación orgánica de capital.

Los saldos dudosos siguen en descenso un trimestre más, hasta 7.733 millones de euros a cierre de septiembre, gracias a la buena evolución orgánica de la calidad del activo. Así, la ratio de morosidad baja hasta el 1,76%. Los fondos para insolvencias se sitúan en 6.309 millones de euros y la ratio de cobertura mejora hasta el 82%. Además, el coste del riesgo (últimos 12 meses), con un 0,24%, se mantiene en niveles reducidos.

Por su parte, los activos líquidos totales son de 151.506 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) es del 178%, "mostrando amplios niveles de liquidez y muy por encima del mínimo requerido del 100%".

En cuanto al capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) cierra septiembre en el 12,5%, que recoge el impacto extraordinario (-20 puntos básicos) del octavo programa de recompra de acciones, anunciado en abril, por 500 millones de euros.

La evolución de la ratio CET1 durante los nueve primeros meses, excluyendo el impacto extraordinario mencionado anteriormente, mejora en 14 puntos básicos y se explica por la generación de capital (+202 pb), minorada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo (-43 pb), la previsión de dividendo con cargo al ejercicio (payout 60%) y el pago del cupón de AT1 (-127 pb), y el comportamiento del mercado y otros (-18 pb).