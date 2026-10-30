BBVA amplía su oferta en Italia con una eSIM y datos móviles de Gigs y valora llevarla a más países como España

La eSIM es parte de la expansión de productos no financieros del banco digital en Italia, donde BBVA ya supera el millón de clientes, y se plantea replicarla en mercados clave como España, México, Turquía y Alemania para rentabilizar su banca digital.

¿Cómo encaja la eSIM de BBVA con la estrategia digital del banco en Italia y otros mercados?

Ya permite a clientes italianos evitar tarifas de roaming y gestionar la conectividad desde la app, simplificando la gestión del viaje y reduciendo fricciones para usuarios jóvenes y viajeros. Esto consolida la oferta integrada de servicios del banco.

¿Qué impacto tiene ya la entrada de BBVA en el mercado de eSIM para sus clientes viajeros?

Santander comenzó su despliegue en España y luego lo extendió a Portugal y México, mientras BBVA ha estrenado la eSIM primero en Italia con intención de expandirla a España y otros mercados. Esa secuencia y mercados iniciales son distintos entre ambos bancos.

¿Qué diferencia hay entre el despliegue de BBVA y el de Santander con Gigs?

Los clientes pueden comprar y activar planes de datos, consultar consumo y vigencia, recibir alertas, comprar más datos y pedir asistencia técnica sin salir de la app. La eSIM se instala una vez y se reutiliza para futuros planes.

¿Qué funcionalidades ofrece la eSIM de BBVA en la app para clientes en Italia?

BBVA lanzó la eSIM para integrar la conectividad en su app y ofrecer un servicio esencial a clientes que viajan, siguiendo su estrategia de ampliar productos más allá de lo financiero. El acuerdo con Gigs permite activar planes en la app y evita el roaming o comprar SIMs físicas.

BBVA se suma así a otras entidades como Santander, Revolut y N26, que ya ofrecen servicios de telefonía para atraer a clientes jóvenes y viajeros.

Toda la gestión, contratación, consulta de uso y asistencia técnica del plan de conectividad se realiza de forma digital sin salir de la aplicación bancaria.

El servicio se ha lanzado mediante una alianza con Gigs y la entidad valora extenderlo progresivamente a otros mercados como España, México, Turquía o Alemania.

BBVA permite a sus clientes en Italia contratar planes de datos móviles y activar eSIM directamente desde la app del banco para evitar el 'roaming'.

BBVA potencia la oferta de productos y servicios de su banco digital en Italia, donde ya tiene más de un millón de clientes. Los clientes de BBVA en el país transalpino ya pueden viajar conectados contratando planes de datos móviles directamente desde la app del banco, incorporando la conectividad móvil al resto de funcionalidades en un mismo lugar.

El servicio, lanzado gracias a un acuerdo entre BBVA y Gigs, el mismo proveedor que antes del verano también eligió el Santander, supone un paso más en la estrategia del banco vasco para ampliar su oferta de productos más allá de los servicios financieros.

La eSIM se ha lanzado inicialmente en Italia, con la posibilidad de extenderse progresivamente a otros países en el futuro, caso de la propia España u otros mercados importantes para BBVA como México, Turquía o Alemania.

En lugar de pagar elevadas tarifas de roaming, recurrir a aplicaciones de terceros o comprar una tarjeta SIM física al viajar al extranjero, los clientes de BBVA en Italia ya pueden contratar y activar una eSIM directamente desde la app del banco apoyándose en Gigs, proveedor líder de soluciones de conectividad integrada.

La eSIM sólo necesita instalarse una vez y puede reutilizarse para contratar nuevos planes en el futuro. Los clientes seleccionan su destino y la cantidad de datos que necesitan y, a continuación, activan su eSIM con un sólo toque. Al llegar a su destino, basta con habilitarla para conectarse a una red local.

Además, pueden consultar su consumo de datos, comprobar la vigencia del plan, recibir alertas de uso, comprar más datos y contactar con el servicio de asistencia técnica, todo ello sin salir de la aplicación.

Como informó este periódico, la banca se está convirtiendo en una suerte de operadora de telecomunicaciones en sí misma para atraer al público más joven y viajero.

Revolut, N26 y Santander ya han puesto un pie en el mercado de las eSIM. Revolut empezó en 2024 y trabaja con 1GLOBAL, así como con Gigs para algunas líneas locales. N26 ha elegido este verano a Orange como socio, y Santander también está con Gigs.

Sin embargo, a diferencia de BBVA, Santander ha empezado el despliegue de este servicio por España para luego llevarlo a Portugal y México.

Un único punto

"Con la nueva eSIM, facilitamos a nuestros clientes el acceso a un servicio esencial cuando viajan al extranjero, de una forma completamente digital y sin fricciones", señala Walter Rizzi, responsable de Banca Digital de BBVA en Italia.

"Los viajeros de hoy no quieren tener que utilizar distintas aplicaciones para gestionar cada aspecto de su viaje; quieren tener todo lo esencial en un mismo lugar. Al integrar la conectividad directamente en su app de la mano de Gigs, BBVA ofrece a sus clientes un único espacio desde el que elaborar presupuestos, pagar, dividir gastos y mantenerse conectados en el extranjero", añade Hermann Frank, cofundador y CEO de Gigs.