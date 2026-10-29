BBVA prevé rentabilizar sus bancos digitales en Italia y Alemania antes de diez años

BBVA mantiene una política comercial cautelosa en hipotecas, perdiendo cuota en ese segmento, pero compensa con crecimiento en consumo y en pymes y empresas, donde está ganando cuota gracias a su expansión digital.

BBVA dice que tiene el foco en el crecimiento orgánico y que el capítulo de la opa está cerrado, por lo que prioriza expandir su negocio propio (incluidos los digitales) sobre compras o fusiones.

¿Cómo afecta la estrategia de bancos digitales de BBVA a su enfoque sobre operaciones inorgánicas como una opa a Sabadell?

BBVA alcanzó el millón de clientes en Italia en su quinto año, tres años antes de lo fijado en su hoja de ruta, lo que demuestra una adopción más rápida y mejores métricas operativas que aceleran el camino a rentabilidad.

En conjunto esos bancos digitales suman 10.600 millones de euros en depósitos, cifra inferior a los 11.900 millones del trimestre anterior, lo que refleja una caída trimestral pero sin alterar las expectativas de crecimiento.

¿Qué volumen de depósitos manejan BBVA en sus bancos digitales de Italia y Alemania y cómo ha evolucionado en el último trimestre?

BBVA basa su optimismo en que su desempeño está superando el plan de negocio inicial; en Italia alcanzó el millón de clientes tres años antes de lo proyectado y los ritmos de captación y uso están acelerando la generación de ingresos.

¿Por qué BBVA dice que sus bancos digitales en Italia y Alemania serán rentables "mucho antes" de diez años?

Genç elogia la labor de Christine Lagarde en el BCE y da su respaldo a Pablo Hernández de Cos como un candidato con 'excelente perfil' para sucederla.

El CEO de BBVA, Onur Genç, da por cerrado el capítulo de la OPA sobre Banco Sabadell y asegura que la entidad está enfocada exclusivamente en el crecimiento orgánico.

La entidad suma más de un millón de clientes en Italia tres años antes de lo previsto y supera los 100.000 usuarios en el mercado alemán.

BBVA prevé lograr la rentabilidad de sus bancos digitales en Italia y Alemania mucho antes de los diez años habituales tras superar sus metas iniciales.

BBVA cumple hitos antes de tiempo con sus bancos digitales en Italia y Alemania. En el país transalpino ya cuenta con más de un millón de clientes, y en el país germano tiene más de 100.000 usuarios.

En el conjunto de estos dos mercados europeos, el banco vasco maneja un volumen de depósitos de 10.600 millones de euros, frente a los 11.900 millones del trimestre previo.

Si bien esta partida ha bajado en los últimos tres meses, las expectativas sobre estos dos mercados siguen al alza.

"Este tipo de bancos digitales, por lo general, alcanzan la rentabilidad -si observamos otros ejemplos en distintas regiones- alrededor del décimo año, en promedio. Dado que nuestro desempeño está siendo mucho mejor de lo previsto en el plan de negocio, lograremos ser rentables mucho antes de ese plazo".

"Cabe recordar que apenas hemos cumplido cinco años [en Italia], no diez. No tardaremos tanto. El momento llegará en algún punto intermedio", ha aventurado Onur Genç, consejero delegado de BBVA, en la presentación de resultados trimestrales de la entidad.

El banco azul ha ganado 9.066 millones de euros entre enero y septiembre, un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

De hecho, BBVA proyectó en su hoja de ruta inicial alcanzar el millón de clientes en Italia al octavo año, por lo que lo ha logrado tres años antes de lo previsto.

Así pues, "en ambos mercados -que son de gran importancia en Europa-, nuestro desempeño está superando el plan original y vamos por buen camino para generar valor también para nuestros accionistas en esas regiones".

Genç también ha sido preguntado por la posibilidad de retomar una nueva opa sobre el Banco Sabadell si cambia el Gobierno a partir de las elecciones del 29N, a lo que ha sido tajante, haciendo extensible su respuesta a otras posibles operaciones inorgánicas: "Tenemos el foco puesto en el crecimiento orgánico. Respecto a la opa, ese capítulo está cerrado. No miramos nada más que no sea el crecimiento orgánico".

Otro tema ha sido el frenazo sectorial detectado en hipotecas. BBVA mantiene una política comercial "cautelosa" en la concesión de hipotecas, lo que le hace perder cuota hipotecaria respecto de los competidores. Sus responsables han puesto en contexto que, por el contrario, "estamos creciendo en consumo o en el ámbito empresarial, ganando cuota en pymes y empresas".

Y sobre créditos para vivienda, han matizado que "seguiremos ofreciendo hipotecas con un precio que se adecúe a cada cliente según su perfil de riesgo y nuestras propias políticas de riesgo".

¿De Cos en el BCE?

El CEO de BBVA también ha reaccionado a la marcha anticipada de Christine Lagarde al frente del BCE, para el 7 de febrero, con el español Pablo Hernández de Cos como el máximo favorito para sucederla en la presidencia.

"Lagarde ha hecho un gran trabajo al frente del BCE en un contexto muy complejo y exigente. A De Cos le conocemos muy bien, hemos trabajado muy de cerca con él en su tiempo como gobernador del Banco de España. Tiene un excelente perfil y es un excelente profesional. El BCE necesita presidentes muy creíbles, como Pablo", ha apoyado Genç por la candidatura del español.