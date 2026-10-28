Santander irradia optimismo con su negocio pese a las turbulencias políticas en España, Brasil, EEUU o Francia

El banco valora la iniciativa como positiva porque puede retener ahorros en Europa y canalizarlos hacia la transformación climática, digital y de defensa; no entró en detalles operativos o fiscales.

Santander reconoce que las protestas aumentan la volatilidad de mercado, pero considera que el sector financiero francés está más capitalizado y que Francia dispone de capacidades institucionales para gestionar los retos fiscales.

La autorización permite al grupo ampliar su presencia en el mercado estadounidense y ejecutar la integración de Webster, reforzando su negocio en ese país tras la operación aprobada.

La desinversión en Polonia ha contribuido a que Santander registre 12.405 millones de euros de beneficio hasta septiembre, un incremento del 20% respecto al año anterior.

¿Qué impacto concreto ha tenido la venta de la posición en Polonia en las cuentas de Santander hasta septiembre?

Grisi argumenta que el banco tiene un negocio diversificado y suficiente capitalización para absorber volatilidad y cumplir su plan estratégico; además valora la solidez del sector financiero europeo hoy frente a 2008-2010.

¿Por qué dice Héctor Grisi que Santander no ve riesgo para sus objetivos pese a la inestabilidad política en Brasil, EEUU, Francia y España?

El consejero delegado, Héctor Grisi, califica de muy positiva la nueva cuenta europea de inversión promovida por el Gobierno para movilizar ahorro e inversión.

En Reino Unido, la entidad prevé mantener de forma independiente la marca TSB para la actividad hipotecaria junto a la de Santander UK.

El grupo bancario obtuvo un beneficio neto de 12.405 millones de euros hasta septiembre, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior.

Santander mantiene la confianza en cumplir los objetivos de su plan estratégico a pesar de las incertidumbres políticas en España, Brasil, EE. UU. y Francia.

Santander irradia optimismo con su negocio global pese a las turbulencias políticas en España, Brasil, Estados Unidos o Francia, mercados en muchos de los cuales el banco español está presente con una gran o creciente presencia.

El grupo, que ha ganado 12.405 millones de euros hasta septiembre, un 20% más, con la venta de su posición en Polonia, se muestra confiado con el devenir político en estos países y su posible afectación al negocio bancario.

"No vemos ninguna situación en los países donde operamos que nos haga pensar que no lleguemos a los objetivos comprometidos en el plan estratégico, incluso en Brasil", ha aseverado Héctor Grisi, consejero delegado del Grupo Santander, en la rueda de prensa de los resultados del tercer trimestre.

Cabe recordar que la Bolsa de São Paulo suspendió temporalmente sus operaciones el lunes tras registrar un violento desplome de su principal índice bursátil tras la remontada en las elecciones del domingo que le dio la victoria presidencial a Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro.

Asimismo, Francia lleva dos fines de semana consecutivos de protestas en las calles de las principales ciudades del país que se han extendido a Italia o Barcelona, en España.

En nuestro país, en un mes se celebran las elecciones generales del 29N con PP y Vox como favoritos para formar un gobierno de coalición. En tanto que este miércoles ha tenido lugar un accidente de trenes en la provincia de Toledo que, nueve meses después del trágico accidente de Adamuz, ha dejado al menos 64 muertos, una cifra que sigue elevándose con el paso de las horas.

Para colmo, el 3 de noviembre EEUU celebrará sus elecciones de medio mandato (midterms), y las previsiones de las casas de encuestas son que los demócratas venzan a los republicanos y se hagan con el control del Congreso, lo que complicaría la segunda mitad del mandato de Donald Trump. En el país norteamericano, Santander acaba de obtener el ok a su adquisición de Webster Bank.

Ninguna de estas tesituras preocupa en exceso al Santander. "En España, manejamos una previsión de actividad muy positiva, y hemos venido creciendo de forma sólida los últimos años", ha defendido Grisi.

Respecto a Francia, desde el Santander han querido separar la foto actual de la vivida entre los años 2008-2010. "En aquel entonces, se mezcló el riesgo soberano con el riesgo bancario en Europa. Ahora tenemos un sector financiero más solvente y capitalizado. Y tenemos más instrumentos institucionales europeos para hacer frente a las crisis".

Así las cosas, han aventurado sus responsables, "Francia tiene capacidades para resolver los retos fiscales, sin ninguna duda. No nos preocupa más allá de la propia volatilidad que ocurre en los mercados en determinadas circunstancias".

Más calmado parece ahora Reino Unido, donde Santander UK también ha adquirido el TSB a Banco Sabadell. Como adelantó Grisi en el anterior trimestre, el grupo sigue considerando "positivo" manejar dos marcas en las islas británicas, Santander UK para el conjunto de negocios y TSB para la actividad de hipotecas. "Nos da más ancho de banda en el mercado y nos ayuda a seguir creciendo", ha reafirmado el CEO.

Cuenta europea de inversión

Entre otros temas, Grisi también ha valorado la nueva cuenta europea de inversión introducida por el Gobierno in extremis y pendiente de convalidación en la Diputación Permanente.

"Es una gran idea, una idea muy positiva para la economía. Una parte de los ahorros europeos se va hacia las Américas. Europa necesita una gran cantidad de recursos para la transformación que se tiene que llevar a cabo (en lo climático, lo digital y la defensa), y vemos la iniciativa como positiva", aunque no ha bajado al detalle de los pros y contras de la cuenta en su operatividad o fiscalidad.