Monzo abre en España con un 4% TAE de bienvenida y la aspiración de mejorar la experiencia de usuario

Ya ocurrido: Monzo ha lanzado en España con productos y servicios adaptados y una oferta promocional; posible consecuencia: la entidad puede introducir nuevas funcionalidades y extender su presencia en otros países europeos si la respuesta española es fuerte.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios que Monzo priorice España como puerta a la Europa continental?

Francisco Sierra es el director general en España y su objetivo declarado es convertir a Monzo en líder de la banca digital en España, priorizando el país como puerta a la Europa continental.

Monzo incorpora funciones como huchas automáticas, mejoras en Bizum (cancelar pagos en 60 segundos, detectar solicitudes sospechosas, dividir cuentas y recordar pagos) y herramientas para frenar el fraude en tiempo real, por ejemplo limitando transferencias grandes a ubicaciones de confianza y escaneo de QR seguro.

Monzo llega con cuenta personal, cuentas para menores, cuenta compartida y cuenta para autónomos, además de tarjetas, pagos SEPA y Bizum; por ahora no ofrece préstamos personales, hipotecas ni productos de inversión.

Monzo lanza el 4% TAE para captar clientes rápidamente y mostrar un diferencial frente a neobancos y la banca tradicional; la oferta es para los primeros 5.000 euros y está garantizada 12 meses.

Dirigido en Espaa por Francisco Sierra, el grupo britnico considera el mercado espaol como su prioridad y la puerta de entrada para su expansin en Europa continental.

La entidad introduce funciones pioneras en el mercado espaol para prevenir el fraude en tiempo real y permite cancelar transferencias de Bizum en un plazo de 60 segundos.

El neobanco busca liderar la banca digital en el pas ofreciendo cuentas personales, compartidas, para menores y autnomos, adems de servicios como Bizum, tarjetas y pagos Sepa.

Monzo inicia sus operaciones en Espaa ofreciendo una cuenta remunerada de bienvenida al 4% TAE para los primeros 5.000 euros durante 12 meses, sin condiciones ni requisitos.

Monzo ya está operativo en España. Y lo hace con una oferta agresiva, con un 4% TAE de bienvenida, pero también con un servicio que pretende mejorar la experiencia de usuario frente a la banca tradicional y otros neobancos presentes en el país como Revolut, N26 o Trade Republic.

Al frente está Francisco Sierra, director general de Monzo en España. En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Sierra asegura que "Monzo es diferente, pero muy fácil de entender", y su ambición es ser "líderes en banca digital en España".

"No somos un neobanco para una casuística puntual, sino para tu día a día. Aspiramos a tener muchos clientes y muy comprometidos". Aunque no traslada cifras objetivo de número de clientes ni volúmenes a captar, sí reconoce que tienen en mente "que miles de clientes puedan hacer el onboarding cada día".

Su carta de presentación es una hucha o cuenta remunerada al 4% para los primeros 5.000 euros, garantizado durante 12 meses. Un rendimiento que luego bajará al 2,5%, un nivel también muy competitivo. Y todo ello sin necesidad de nómina, sin condiciones, ni requisitos.

Junto al pack de bienvenida, habrá pagos Sepa, tarjetas y Bizum. En cambio, por ahora no entran en el escaparate los préstamos personales, las hipotecas ni los productos de inversión.

"Queremos entender muy bien al cliente español, hay que ver qué priorizamos y vamos a ir rodando poco a poco. Según lo que nos pidan, iremos analizando y lanzando", aventura Sierra.

Presente en Reino Unido, su mercado natural, Irlanda y España, Monzo quiere replicar en nuestro país su éxito en Reino Unido, donde "no sólo tenemos muchos clientes, sino muy activos".

Más de 10 millones de clientes de los 16 millones que tienen en Reino Unido les usan de forma activa, y para la mitad, unos 5 millones, Monzo es su banco principal.

El grupo Monzo ha decidido priorizar la expansión en Europa frente a otras geografías como EEUU, Latinoamérica o Asia. Y, en ese camino, "España es la puerta para la Europa continental". "Pero ahora sólo estamos montando España. Luego vendrán más países, pero ahora España es la prioridad", echa el freno el director general en el mercado ibérico.

En su opinión, "aunque la banca digital en España está muy avanzada, hay una oportunidad muy grande de mejorar la experiencia de usuario y dar algo nuevo e innovador". De hecho, "entramos porque no hay nadie como Monzo". Como defiende Sierra, "cubrimos lo mejor de los bancos tradicionales y lo mejor de las fintech".

Su oferta española incluye cuenta personal, cuenta para menores, cuenta compartida y cuenta para autónomos. También han importado las huchas automáticas para impuestos, su producto estrella en Reino Unido, que facilita a las empresas recolectar el IVA. A las empresas y autónomos también les ayudarán a constituirse como sociedad.

Sin embargo, lo que descartan es desarrollar servicios de marca blanca para otras entidades.

Otro aspecto diferencial es el paquete de mejoras que le han metido a Bizum. Por ejemplo, en Monzo se puede cancelar un Bizum en un plazo de 60 segundos, detectar solicitudes sospechosas de Bizum antes de pagar, dividir cuentas con Bizum en cuestión de segundos (incluso si tus amigos aún no usan Monzo) y la entidad se encarga de recordarles el pago, para que tú no tengas que hacerlo, o usar Bizum en todas tus cuentas de Monzo.

También presentan herramientas pioneras en el sector para detener el fraude en tiempo real, como decirte si están hablando contigo por teléfono cuando abras la aplicación, hacer las transferencias grandes solamente desde lugares de confianza como tu casa o tu trabajo, escanear un código QR seguro antes de hacer grandes transferencias o pedir a un amigo o familiar que te ayude a revisar las transferencias importantes.