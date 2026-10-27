Singular Bank complace a sus nuevos socios con un beneficio de 7 millones hasta septiembre

Singular pasó de pérdidas en 2024 a beneficio en 2025, cuando obtuvo 1,7 millones, y la mejora operativa en 2026 ha impulsado márgenes y AUM, colocando al banco en ruta hacia un segundo año consecutivo de beneficios.

¿Cómo hemos llegado hasta que Singular tenga visos de segundo año de beneficios en 2026?

Aumenta la capacidad del banco para ofrecer productos y recursos, potencialmente mejores servicios y estabilidad, y refuerza incentivos para retener talento por el crecimiento patrimonial del 22%.

¿Cómo afecta a los clientes y empleados que Singular eleve sus activos bajo gestión a 20.354 millones?

El consorcio lo lidera ING con un 40% y lo completan Actinver, ProA Capital y varios family offices vinculados a las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge.

Ya ocurrido: mejora la credibilidad y la valoración de la operación de compra; podría facilitar la aprobación regulatoria y justificar la opción de compra de ING a medio plazo.

¿Qué consecuencias tiene para los nuevos socios que Singular registre 7 millones de beneficio hasta septiembre?

Porque ha incrementado ingresos y controlado costes, lo que ha elevado su margen bruto a 61,6 millones, un 13% más, y ha traducido la mejora operativa en un beneficio recurrente un 25% superior al de 2025.

¿Por qué Singular Bank ha obtenido un beneficio neto recurrente superior a 7 millones hasta septiembre?

La entidad se encamina a cerrar su segundo año consecutivo en beneficios tras haber salido de pérdidas en 2025, cuando ganó 1,7 millones de euros.

Los resultados llegan a la espera de autorización para la entrada de sus nuevos socios, un consorcio participado al 40% por ING junto a Actinver, ProA Capital y varios family offices.

El margen bruto de la entidad financiera creció un 13% situándose en 61,6 millones de euros, mientras que los activos bajo gestión aumentaron un 22% hasta los 20.354 millones.

Singular Bank registra un beneficio neto recurrente de 7 millones de euros hasta septiembre, superando en un 25% las ganancias alcanzadas en todo el año 2025.

Singular Bank mejora sus métricas financieras mientras espera a que sus nuevos socios reciban luz verde para entrar en el accionariado.

El banco privado liderado por Javier Marín ha cerrado septiembre con un beneficio neto recurrente superior a los 7 millones de euros, un 25% más que el obtenido en todo el año 2025.

Su margen bruto en el periodo se sitúa en los 61,6 millones, un 13% superior.

Además, su volumen de activos bajo gestión alcanza los 20.354 millones de euros, lo que implica un avance patrimonial del 22%, conforme los datos publicados por la entidad.

Cabe recordar que, en julio, Singular alcanzó un acuerdo para que un consorcio de inversores adquiera el 84,5% del capital, con una ampliación mediante, mientras que Marín y su equipo cercano de ejecutivos y empleados ensancharán su posición hasta el 15,5%.

ING lidera ese consorcio con un 40%, y el resto es de Actinver, ProA Capital y varios family offices (de las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge).

Habrá coordinación entre ING y Singular Bank, e ING se ha reservado una opción de compra para hacerse con la mayoría de Singular a medio plazo.

Segundo año de beneficios

De esta forma, Singular empieza a carburar por sí solo y complace a sus nuevos accionistas, puesto que un beneficio sostenido y creciente es el mejor argumento para su operación.

Hay que tener en cuenta que Singular entró en beneficios por primera vez en 2025, cuando logró 1,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 7,1 millones de 2024. Por lo que el 2026 tiene visos de convertirse en su segundo año de beneficios.