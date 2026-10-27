Singular Bank complace a sus nuevos socios con un beneficio de 7 millones hasta septiembre
El banco privado de Javier Marín supera los 20.350 millones de patrimonio.
Espera al 'ok' para que ING, Actinver, ProA Capital y varios 'family offices' compren una mayoría del capital.
Más información: Bankinter pide "consenso" entre todos los partidos para solucionar el problema de la vivienda en España
Singular Bank registra un beneficio neto recurrente de 7 millones de euros hasta septiembre, superando en un 25% las ganancias alcanzadas en todo el año 2025.
El margen bruto de la entidad financiera creció un 13% situándose en 61,6 millones de euros, mientras que los activos bajo gestión aumentaron un 22% hasta los 20.354 millones.
Los resultados llegan a la espera de autorización para la entrada de sus nuevos socios, un consorcio participado al 40% por ING junto a Actinver, ProA Capital y varios family offices.
La entidad se encamina a cerrar su segundo año consecutivo en beneficios tras haber salido de pérdidas en 2025, cuando ganó 1,7 millones de euros.
Porque ha incrementado ingresos y controlado costes, lo que ha elevado su margen bruto a 61,6 millones, un 13% más, y ha traducido la mejora operativa en un beneficio recurrente un 25% superior al de 2025.
Ya ocurrido: mejora la credibilidad y la valoración de la operación de compra; podría facilitar la aprobación regulatoria y justificar la opción de compra de ING a medio plazo.
El consorcio lo lidera ING con un 40% y lo completan Actinver, ProA Capital y varios family offices vinculados a las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge.
Aumenta la capacidad del banco para ofrecer productos y recursos, potencialmente mejores servicios y estabilidad, y refuerza incentivos para retener talento por el crecimiento patrimonial del 22%.
Singular pasó de pérdidas en 2024 a beneficio en 2025, cuando obtuvo 1,7 millones, y la mejora operativa en 2026 ha impulsado márgenes y AUM, colocando al banco en ruta hacia un segundo año consecutivo de beneficios.
Singular Bank mejora sus métricas financieras mientras espera a que sus nuevos socios reciban luz verde para entrar en el accionariado.
El banco privado liderado por Javier Marín ha cerrado septiembre con un beneficio neto recurrente superior a los 7 millones de euros, un 25% más que el obtenido en todo el año 2025.
Su margen bruto en el periodo se sitúa en los 61,6 millones, un 13% superior.
Además, su volumen de activos bajo gestión alcanza los 20.354 millones de euros, lo que implica un avance patrimonial del 22%, conforme los datos publicados por la entidad.
Cabe recordar que, en julio, Singular alcanzó un acuerdo para que un consorcio de inversores adquiera el 84,5% del capital, con una ampliación mediante, mientras que Marín y su equipo cercano de ejecutivos y empleados ensancharán su posición hasta el 15,5%.
ING lidera ese consorcio con un 40%, y el resto es de Actinver, ProA Capital y varios family offices (de las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge).
Habrá coordinación entre ING y Singular Bank, e ING se ha reservado una opción de compra para hacerse con la mayoría de Singular a medio plazo.
Segundo año de beneficios
De esta forma, Singular empieza a carburar por sí solo y complace a sus nuevos accionistas, puesto que un beneficio sostenido y creciente es el mejor argumento para su operación.
Hay que tener en cuenta que Singular entró en beneficios por primera vez en 2025, cuando logró 1,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 7,1 millones de 2024. Por lo que el 2026 tiene visos de convertirse en su segundo año de beneficios.