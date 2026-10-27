Abanca gana 579,1 millones hasta septiembre, un 13,6% menos debido a un menor uso de créditos fiscales

Superar el millón de pólizas ha impulsado las primas, que crecieron un 11,5% hasta 746 millones, y ha ampliado su base de clientes asegurados a alrededor de 1,2 millones, reforzando ingresos recurrentes fuera del negocio bancario.

¿Qué consecuencias ha tenido para Abanca superar el millón de pólizas gestionadas en su negocio de seguros?

Abanca ha implementado 250 casos de uso de IA que permiten personalizar ofertas y ahorrar tiempo en procesos, lo que mejora la atención al cliente y la eficiencia operativa.

¿Qué impacto ha tenido la adopción de inteligencia artificial en la operativa de Abanca?

Abanca ha incorporado más de 116.000 nuevos clientes en España y Portugal, siete de cada diez fuera de su área de origen, y la marca digital B100 ha aumentado clientes un 73%, impulsando la expansión en mercados sin red física.

¿Cómo ha crecido la base de clientes de Abanca y qué peso tiene B100 en esa expansión?

El colchón de capital de 1.900 millones es exceso de recursos sobre los mínimos regulatorios y refuerza la solvencia del banco, lo que protege a depositantes y facilita la concesión de crédito en escenarios adversos.

¿Qué significa que Abanca tenga un colchón de capital de 1.900 millones y cómo afecta a clientes y mercado?

El beneficio neto cayó por el aumento de la tasa fiscal efectiva, que subió del 7% al 28% por el menor uso de créditos fiscales; el resultado antes de impuestos, en cambio, creció un 2,4% hasta 764,5 millones.

El negocio de seguros superó el millón de pólizas gestionadas con un alza del 11,5% en primas, mientras que su marca digital B100 elevó sus clientes un 73%.

La entidad sumó más de 116.000 nuevos clientes en España y Portugal y aumentó su facturación un 6,4%, alcanzando los 142.859 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos creció un 2,4% hasta los 764,5 millones de euros, con una rentabilidad ROTE del 12,2% y la morosidad contenida en el 1,8%.

Abanca ganó 579,1 millones de euros hasta septiembre, un 13,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido al menor uso de créditos fiscales.

Abanca registró un beneficio después de impuestos de 579,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 13,6% menos respecto al mismo periodo del año pasado debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales (del 7% al 28%).

Pese a esto, según ha informado la empresa, su beneficio antes de impuestos creció un 2,4%, hasta 764,5 millones de euros, destacando Abanca su "sólida rentabilidad" gracias al crecimiento "eficiente" de su negocio recurrente y a la buena gestión de su balance.

Precisamente, la rentabilidad ROTE de la firma se situó en el 12,2% y la rentabilidad sobre CET 1 en el 14,8%, con una "elevada holgura" sobre el coste del capital.

"La solidez de sus fundamentos permite a la entidad afrontar el entorno incierto desde una base robusta. La combinación de una amplia solvencia (colchón de capital de 1.900 millones), una alta calidad de los activos (1,8% de morosidad, 88% de cobertura) y una amplia posición de liquidez sitúan a Abanca como una de las entidades más sólidas del sector", ha reivindicado el banco.

Según añade Abanca, la entidad continúa mostrando un alto dinamismo comercial, con una intensa captación de nuevos clientes que refuerza su franquicia ibérica. En lo que va de año, la entidad ha incorporado más de 116.000 nuevos clientes en España y Portugal, la mayoría (7 de cada 10) en áreas distintas a su área de origen.

Captación de clientes

"Este fuerte crecimiento se ve acompañado de altos índices de satisfacción: tres de cada cuatro nuevos clientes valoran su relación con la entidad con una puntuación de 9 o más puntos (sobre 10), lo que pone de manifiesto la excelente percepción de la calidad del servicio", subraya el banco.

Paralelamente a la captación de clientes, la evolución del negocio sigue mostrando una "gran solidez". La facturación se situó en 142.859 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que en septiembre de 2025.

El banco destinó más de 14.000 millones de euros a nueva financiación para apoyar a familias y empresas, con un crecimiento de las nuevas formalizaciones del 8,3% y el 5,6% respectivamente.

Por su parte, los recursos de clientes aumentaron un 5,5% en el periodo, con un crecimiento tanto en depósitos como en operaciones fuera de balance. Los pagos directos sobre nómina crecieron un 11,3%.

Por su parte, en el mercado de seguros, la entidad alcanzó un "hito muy importante" al superar el millón de pólizas gestionadas, gracias a una estrategia diferenciada basada en productos propios.

Las primas de seguros generales y de vida crecieron un 11,5% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 746 millones de euros. El número de pólizas ronda los 1,2 millones, con más de 750.000 clientes.

Mientras tanto, B100, la propuesta 100% digital de Abanca, continuó su evolución con "fuertes incrementos" desde septiembre del año pasado en el número de clientes (73%) y el volumen de negocio (61%).

"B100 desempeña un papel fundamental en la estrategia de crecimiento en mercados sin presencia física y frente a la competencia de entidades con modelos de negocio exclusivamente digitales", subrayan desde la firma gallega.

"El buen desempeño comercial de Abanca la está diferenciando del sector, como lo demuestran las ganancias de cuota de mercado en prácticamente todos los productos. Son especialmente relevantes los aumentos de cuota en seguros generales (35 pb), fondos de inversión (25 pb), terminales de punto de venta (19 pb) y tarjetas en circulación (18 pb)", ha insistido Abanca.

Durante el trimestre, la entidad continuó impulsando su transformación tecnológica mediante la adopción intensiva de la inteligencia artificial, con una estrategia digital centrada en el cliente, la ciberseguridad y la excelencia operativa.

"Los 250 casos de uso de IA implementados para la transformación de procesos permiten una mayor personalización de la oferta y un ahorro de tiempo significativo que se refleja en una mejor atención al cliente", explican.