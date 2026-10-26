Unicaja agranda el perímetro que quiere de WiZink: todo menos las 'revolving' en litigio por hasta 200 millones

Si Unicaja integra plantilla, sistemas y firma un TSA, muchos clientes verían continuidad en productos como cuentas y pagos aplazados y recibirían servicio bajo la marca de Unicaja; las tarjetas en litigio, sin embargo, seguirían gestionadas en un banco 'malo' hasta su extinción.

¿Cómo afectaría a los clientes de WiZink que Unicaja integre la plantilla, tecnología y servicios de la entidad?

La dimisión del CEO de WiZink, la intención de José Sevilla de dejar la presidencia de Unicaja en 2027 y el adelanto de las elecciones, que paralizó la tramitación del Anteproyecto de Ley de Créditos al Consumo, han cambiado el riesgo regulatorio y acercado posturas.

¿Qué factores externos han facilitado que Unicaja y Värde se acerquen en la negociación por WiZink?

Las fuentes financieras dicen que Unicaja negocia un precio entre cien y doscientos millones de euros, con la oferta más cercana a la parte alta de esa horquilla.

¿Cuánto está dispuesto a pagar Unicaja por ese paquete de activos de WiZink?

Unicaja pretende comprar las tarjetas revolving que no están judicializadas, préstamos personales preconcedidos, Lendrock, Aplázame, la parte de ahorro (cuentas y depósitos) y seguros; quedarán fuera las tarjetas revolving en litigio, que se quedarían en run-off.

Unicaja ha ampliado su oferta porque la negociación se reactivó tras cambios en la cúpula de WiZink y el contexto regulatorio, y ahora busca integrar los negocios 'sanos' (tarjetas no judicializadas, depósitos, préstamos preconcedidos, Aplázame, seguros) para crecer en crédito al consumo.

¿Por qué Unicaja ha ampliado el perímetro que quiere comprar de WiZink hasta incluir casi todo excepto las 'revolving' en litigio?

Cambios en las directivas de ambas entidades y la paralización del Anteproyecto de Ley de Créditos al Consumo tras el adelanto electoral han acelerado el acercamiento con Värde Partners.

La operación abarca préstamos personales preconcedidos, las filiales Lendrock y Aplázame, ahorro, seguros no judicializados y la integración de gran parte de la plantilla y sistemas de WiZink.

El perímetro de la adquisición excluiría las tarjetas revolving judicializadas o en litigio por usura, las cuales se mantendrían en una entidad 'en extinción' para darles servicio.

Unicaja ha reactivado y ampliado las conversaciones para comprar casi todo el negocio de WiZink por un importe de entre 100 y 200 millones de euros.

Unicaja llegó al verano con una idea previa de cómo quería abordar la compra de WiZink que era más comedida, con un perímetro más reducido.

La operación se enfrió en los meses estivales. Pero a partir de septiembre se ha reactivado con unas conversaciones más ambiciosas que ahora abarcan un mayor perímetro y un precio de casi el doble.

Entre medias, han ocurrido varios hechos que han desbloqueado el nudo que se hizo en verano entre ambas entidades y el dueño de WiZink Bank, el fondo Värde Partners.

El consejero delegado de WiZink, Iheb Nafaa, ha renunciado a su cargo por motivos personales y Joaquim Saurina, presidente de la entidad, ha asumido el poder ejecutivo.

Pocos días después, José Sevilla trasladó su intención de dejar la presidencia no ejecutiva de Unicaja al cumplir su mandato de tres años en abril de 2027, tras la junta general de accionistas. El banco y la Fundación Unicaja ya le buscan sustituto.

También ha influido la convocatoria de elecciones generales para el 29N.

El adelanto de las elecciones ha dejado paralizada y en el tintero la tramitación del Anteproyecto de Ley de Créditos al Consumo, por lo que decaerá y deberá retomarse en la próxima legislatura.

Esta normativa, enmarcada dentro del jaque al dinero fácil, iba a dificultar el negocio de, precisamente, entidades como WiZink, Cetelem, Cofidis, Sofinco o Younited. BNP Paribas también ha puesto a la venta Cetelem en España.

Todos estos factores han servido para acercar posturas entre el comprador, Unicaja, y el vendedor, Värde.

Hasta 200 millones

En estos momentos avanzados de la negociación, Unicaja apuesta por quedarse con los siguientes negocios de WiZink: las tarjetas revolving que no están judicializadas (o perdidas) por usura, los préstamos personales preconcedidos, Lendrock (financiación para compra de coches de segunda mano), Aplázame para los pagos aplazados, la parte de ahorro (cuentas remuneradas y depósitos) y seguros, donde WiZink ofrece pólizas de mascotas, autos, vida y salud de Caser. Es decir, con casi todo.

Fuentes financieras conocedoras aseguran que Unicaja negocia por todo este paquete con las líneas de actividad 'sanas' por un precio que se movería entre los 100 y los 200 millones de euros, más bien cercano a la parte alta de esta horquilla.

Y dejaría a WiZink (y a Värde) en run-off con las revolving en litigio hasta su extinción.

Desde Unicaja se aferran al comunicado en la CNMV del pasado abril donde el banco malagueño confirmaba "análisis preliminares" para una operación corporativa con WiZink Bank. Su intención es crecer en crédito al consumo, aunque no se ha adoptado "ninguna decisión definitiva", decía aquel hecho relevante.

Las fuentes consultadas afirman que Unicaja también integraría a buena parte de la plantilla de WiZink, así como sus áreas de sistemas y tecnología.

Asimismo, están cerrando el acuerdo de servicios de transición (TSA, en inglés).

Como informó Expansión, el Banco de España ha dado su aval a aglutinar en un banco 'malo' los créditos revolving en litigiosidad, que quedarían fuera de la operación, pero que habría que seguir dándoles servicio hasta su final.