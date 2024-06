MyInvestor mantendrá el interés de sus depósitos pese al recorte de tipos y espera más que triplicar su beneficio

Carlos Aso, consejero delegado de Grupo Andbank y vicepresidente ejecutivo de MyInvestor, ha adelantado que el banco mantendrá el máximo tiempo posible la rentabilidad del 3% de sus depósitos pese al recorte de los tipos de interés, dado que aún hay "autopista" para ello.

"Estamos teniendo un margen entre activo y pasivo de alrededor del 1% y pensamos que se puede mantener igualmente e ir reduciendo la remuneración a la par que los tipos de interés", ha afirmado este lunes, matizando que el banco reducirá la remuneración sólo después de que el Banco Central Europeo (BCE) vaya ajustando las tasas para poder seguir teniendo una "oferta atractiva" respecto a la banca tradicional.

El margen de clientes del neobanco de Andbank está en el 1%, frente al 3% o más que mantienen las grandes entidades, entre otros motivos por no remunerar generalizadamente el ahorro de sus clientes.

"Este 1% que tenemos de margen compara con un 3% que tiene la banca universal minorista, tenemos margen suficiente para ser más competitivos en un escenario de bajadas de tipos. Mientras los tipos no bajen del 1% vamos a tener ofertas competitivas", ha explicado durante su intervención en el XLI Seminario de APIE y BBVA, llamado El rol de las empresas en la nueva economía.

Según ha contado Aso, las previsiones del mercado hablan de que los tipos se mantendrán en el 2,5% en la próxima década y sólo en un escenario en que estuvieran por debajo del 0,5% sería difícil seguir remunerando. "Pensamos que seremos del nicho pequeño que remunera y que no habrá remuneración masiva en general", ha añadido.

Triplicará el beneficio

También ha adelantado las previsiones de resultados para este año, según las cuales el banco ganará en torno a 7 millones de euros este año, lo que implica triplicar el beneficio del pasado ejercicio, que fue de unos 2 millones.

Y "con un negocio que no quema caja", ha apostillado, recordando más adelante que el banco tiene una morosidad cercana al 0% porque ha ido a "competir por precio y no por riesgo".

Según ha compartido, el banco está captando unos 2.500 millones de euros al mes llegados de los grandes bancos que no remuneran los depósitos de sus clientes.

Los clientes de MyInvestor mantienen un saldo medio de unos 8.000 euros el primer año y unos 20.000 euros el segundo. Para la entidad, no es tan importante que los clientes accedan a un depósito como que inviertan y multipliquen su dinero, por lo que les ofrece iniciativas de educación financiera.

La opa de BBVA, buena noticia

En otro orden de cosas, ha valorado que la opa de BBVA sobre Sabadell y su hipotética fusión es una buena noticia no sólo para MyInvestor, sino para todas las demás entidades.

"Siempre es positivo para todas las entidades restantes, porque de alguna forma es un banco menos. La misma pregunta hecha a cualquier otro banco es esta, efectivamente es positivo", ha dicho.

Además, ha señalado que "no es preocupante" para la competencia el nivel actual de concentración bancaria en España. "Los precios no son caros (...). Sí que hay concentración, pero no veo que sea un hándicap", ha dicho.