En los últimos meses hubo tensiones públicas y renovaciones en el "universo Caixa" —salida del CEO Ángel Simón y nombramiento de José María Méndez—; Fainé reforzó la gobernanza del grupo y optó por retirarse solo de CEDE para renovar su agenda sin abandonar los mandatos principales.

Cómo hemos llegado hasta la situación actual en la que Fainé anuncia la salida de CEDE pero mantiene sus cargos en Criteria y la Fundación?

A corto plazo, mantiene estabilidad en la gestión de participadas clave como CaixaBank, Naturgy y Telefónica, lo que puede dar previsibilidad en políticas de dividendos e inversiones; a largo plazo, cualquier cambio en la presidencia podría modificar esas decisiones estratégicas.

Cómo afecta a los ciudadanos que Criteria y la Fundación La Caixa sigan bajo la misma dirección de Fainé hasta 2028-2030?

Ramón Adell, vicepresidente de CEDE, asumirá la presidencia de la entidad porque Fainé cedió el testigo y el patronato lo aceptó; Adell ya ocupaba la segunda posición en la organización y fue la opción de continuidad elegida en el congreso.

¿Quién puede sustituir a Isidro Fainé en la presidencia de CEDE y por qué Ramón Adell toma el relevo ahora?

Ya ocurrido: Fainé conserva la presidencia de Criteria y de la Fundación, lo que mantiene la actual gobernanza del "universo Caixa" y la alineación estratégica con la Fundación. Posible consecuencia: dejar abierta la puerta a que busque la reelección en 2028 si la situación política y de mercado no lo impide.

¿Qué consecuencias tiene para Criteria que Fainé mantenga sus mandatos en la Fundación La Caixa y en Criteria hasta 2028 y 2030?

Fainé explicó que su decisión busca facilitar la renovación y asegurar la continuidad y el progreso de CEDE tras casi tres décadas al frente. El anuncio formó parte de su discurso en el XXV Congreso de CEDE, tras aprobarse la renuncia días antes en su círculo cercano.

¿Por qué Isidro Fainé ha decidido no optar a reelección como presidente de CEDE?

Su prioridad continúa siendo la consolidación del proyecto y la preservación de la independencia del grupo inversor frente a las tensiones y presiones políticas.

El horizonte del directivo apunta a buscar la reelección al frente de Criteria Caixa en 2028 y mantener su mandato en la Fundación La Caixa hasta 2030.

A pesar de las especulaciones sobre su retirada, fuentes cercanas descartan un plan a corto o medio plazo y afirman que mantiene intactos sus objetivos y su agenda ejecutiva.

Isidro Fainé abandona la presidencia de la Fundación CEDE tras 29 años y cede el testigo al vicepresidente Ramón Adell para dar paso a una nueva etapa.

"El Patronato de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) ha aceptado mi decisión de no optar a una nueva reelección como presidente. No ha sido una decisión improvisada. La he tomado pensando en CEDE, en su fortaleza, en su capacidad para renovarse y en la conveniencia de abrir una nueva etapa".

Isidro Fainé (de 84 años) sorprendía a los casi 3.000 directivos que llenaron el pasado jueves el Palau de Congressos de Catalunya en la inauguración del XXV Congreso de la entidad, anunciando que abandonaba la presidencia después de 29 años y la dejaba en manos del vicepresidente, Ramón Adell.

"Se trata de decisiones bien meditadas, adoptadas con serenidad y con la voluntad de asegurar la continuidad y el progreso de CEDE", dijo en su aplaudido discurso de despedida.

La renuncia -que se había aprobado el lunes anterior- sólo era conocida por su círculo más cercano y sorprendentemente se mantuvo en secreto durante tres días, una eternidad para los tiempos de vértigo informativo que vivimos.

De ahí que el impacto no se produjera sólo entre los asistentes, sino también en todo el mundo económico. Fainé deja CEDE -aunque sigue como presidente honorífico- una de las entidades a la que estaba más profundamente ligado.

Un vínculo que le ha conectado durante casi tres décadas con el tejido empresarial y sus directivos, y con un profundo arraigo en todos los territorios. El Congreso anual de CEDE era la cita que le mantenía permanentemente en contacto con instituciones públicas y grandes empresas.

De hecho, su presidencia en CEDE es anterior a su llegada a la presidencia de CaixaBank, a la creación de la Fundación La Caixa y a la existencia de Criteria.

Para que nos hagamos una idea, cuando nace la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, Fainé todavía no era el director general de la entidad bancaria catalana.

Por ello, la primera idea que a muchos se les vino a la cabeza al conocer su salida del CEDE fue que se trataba del comienzo de una retirada progresiva de la primera línea.

Una idea que cada cierto tiempo se instala en los mentideros, aunque nunca basándose en pruebas reales de que Fainé realmente quiera retirarse.

A finales del año pasado y comienzos de éste, los rumores aumentaron casi al mismo tiempo que las filtraciones de Moncloa respecto de una supuesta operación para desbancarle.

Fainé es el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria, el mayor holding inversor de España con una cartera de 50.000 millones, rivalizando con BlackRock y la estatal Sepi.

Criteria y la Fundación son accionistas mayoritarios en CaixaBank (31%), Naturgy (28,5%), Colonial (17,32%), ACS (10,65%) y Telefónica (9,99%). La llave de sectores estratégicos como banca, energía, construcción, infraestructuras y telecomunicaciones.

Una apetecible cartera que abre la puerta a influir en las cúpulas del Ibex y que siempre ha sido la envidia de gobiernos de cualquier color. También de Pedro Sánchez. Durante ocho años en La Moncloa, el control de las grandes empresas ha sido una de sus obsesiones.

A finales de 2025 -con un Sánchez intentando levantar cabeza en medio de casos de corrupción- desde el Gobierno se trasladó a algunos periódicos que había una operación en marcha para desembarcar en los consejos y controlar cotizadas. Esto incluía también el universo Caixa y por supuesto a Criteria.

Meses antes -en abril- el consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, abandonaba la compañía tras perder la confianza de Fainé. La versión extraoficial apuntó a diferencias en la forma de abordar las futuras inversiones del holding.

Entonces, en el sector tampoco pasó desapercibida la cercanía, y sintonía, que Simón llegó a tener con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, la relación del presidente de Criteria con Sánchez siempre ha sido fría y, pese a que comparte con el Estado el capital en CaixaBank y en Telefónica, se ha ceñido exclusivamente a una protocolaria convivencia.

Fainé lleva toda su vida bregando con presiones políticas de todos los tipos, tanto en Cataluña como por parte del Gobierno central, pero siempre ha logrado mantener su independencia. Y la del holding.

Lo hizo cuando consideró que debían marcharse de Cataluña en 2017 por el procés, pese al duro golpe que significó para la economía local. Y lo hizo al decidir que había que volver en marzo de 2025 con un PSC consolidado en el Govern.

En diciembre de 2025 se empezó a fraguar un perfil periodístico sobre la figura de Fainé en el Financial Times. La cabecera británica contactó con el establishment catalán y con excolaboradores del presidente de Criteria para indagar sobre su influencia en la economía española.

Finalmente, el reportaje salió a la luz el mismo día que Fainé fue reelegido como presidente de la Fundación Bancaria. Una decisión que se tomó un mes antes de lo que tocaba.

Un nombramiento que además confirmó a todo el patronato... sin incluir a ninguno de los supuestos candidatos de Moncloa. El movimiento -que le renovó cuatro años más- fue interpretado en el sector como un golpe sobre la mesa y una rápida respuesta a todas las especulaciones.

Fundación 'La Caixa'

Por cierto, en el reportaje de Financial Times se le dibujó como "uno de los hombres más poderosos de España" y que prefiere actuar "desde las sombras" para "ejercer un nivel desproporcionado de poder corporativo".

Pasadas estas turbulencias y tras un año en el que las cosas han ido mejor de lo esperado manteniendo la paz accionarial en Telefónica con la SEPI y en Naturgy tras la salida de BlackRock y CVC, ha anunciado su salida de CEDE.

No obstante, las fuentes consultadas indican que no hay ningún plan de retirada, ni en el medio ni en el corto plazo. Y que la intención de Fainé es seguir al mando de la Fundación y Criteria cumpliendo sus actuales mandatos. Luego, ya se verá.

"Se le ve con ganas", "ni de broma se va", dicen dos fuentes que suelen charlar con él de manera recurrente para asesorarle y analizar la actualidad empresarial nacional e internacional.

Plazos en Criteria

Además, agregan, sigue con otras responsabilidades como las presidencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Funcas y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (WSBI). Lo que significa que, excepto el CEDE, mantiene el resto de su agenda.

En cuanto al CEDE, hay quien incluso ve su retirada como un paso lógico, considerando que es la entidad que más tiempo llevaba presidiendo. Tres décadas son muchos años, tiempo quizás suficiente para dar paso a una nueva, pero continuista, gestión.

En el caso de la Fundación La Caixa su mandato expira en febrero de 2030 y el de Criteria en febrero de 2028. Precisamente, el próximo hito es la renovación de su mandato en esta última.

En este sentido, Fainé ya nombró a José María Méndez en marzo de 2026 como consejero delegado de Criteria, tras poco menos de un año como director general. Una forma de asegurar la gobernanza.

José María Méndez

En su primera intervención como CEO en el Congreso de CEDE de esta semana, Méndez puso sobre la mesa las prioridades de la compañía siempre alineada con las de la Fundación y dejando en claro que el plan de inversiones está totalmente en sintonía con Fainé.

Si nada se tuerce, lo normal es que Fainé busque la reelección en 2028, pero queda mucho camino por recorrer. En el caso de la Fundación, el horizonte es 2030, pero en los dos casos los objetivos son los mismos para el directivo.

Mantener el plan estratégico, la hoja de ruta y la gobernanza del "universo Caixa". Y consolidar y dar continuidad al proyecto frente a las tensiones políticas y por encima de las turbulencias partidistas.