Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, en uno de los encuentros junto al resto de profesionales.

Iberdrola reconoce la trayectoria y contribución de más de 350 profesionales y veteranos de toda España

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LO ESENCIAL Las claves Iberdrola homenajea a más de 350 profesionales y veteranos en Madrid, Bilbao, Valencia y Valladolid por su contribución al crecimiento de la compañía. Los encuentros celebraron las trayectorias de empleados con 25 y 40 años en la empresa, así como de jubilados, incluyendo a su presidente ejecutivo, Ignacio Galán, quien también cumple 25 años en la firma. Ignacio Galán destacó la transformación de Iberdrola en los últimos 25 años, pasando de ser una empresa local con 10.000 empleados a un grupo global con más de 45.000 trabajadores. Durante las jornadas se pusieron en valor la experiencia y los valores históricos de la compañía, como el esfuerzo y la honradez, en el marco de su 125 aniversario. Preguntas ¿Por qué Iberdrola ha reunido a más de 350 profesionales y veteranos en Madrid, Bilbao, Valencia y Valladolid? Para reconocer la trayectoria y la contribución de quienes llevan 25, 40 o más años en la compañía y compartir experiencias sobre la transformación de Iberdrola. La convocatoria buscó poner en valor el conocimiento, la experiencia y el compromiso intergeneracional. ¿Qué ha destacado Ignacio Galán sobre el papel de las distintas generaciones en Iberdrola? Galán ha subrayado que las distintas generaciones han sido clave en la profunda transformación y crecimiento de la compañía y ha llamado a sentirse orgullosos de lo logrado y a mirar hacia adelante. URL de respaldo de El Español: https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/salamanca/20261127/usal-reconoce-ignacio-galan-medalla-escuela-salamanca-internacionalizacion/1003744475286_0.html — "La USAL reconoce a Ignacio Galán con la medalla 'Escuela de Salamanca para la Internacionalización'." ¿Qué cambios ha experimentado Iberdrola en los últimos 25 años según la cobertura de El Español? En ese periodo Iberdrola ha pasado de ser principalmente local a un grupo global, con la plantilla creciendo de alrededor de diez mil a más de cuarenta y cinco mil empleados y expansión a mercados como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Alemania y Australia. URL de respaldo de El Español: https://www.elespanol.com/organismos/iberdrola/ (artículo principal) — fragmento: "la plantilla ha crecido desde unas 10.000 personas hasta superar las 45.000 y la compañía ha reforzado su presencia internacional..." ¿Qué valores ha reivindicado la dirección de Iberdrola en estos encuentros con veteranos? La dirección ha reivindicado esfuerzo, honradez, respeto a la palabra dada y a la verdad como valores fundacionales que deben guiar la construcción del futuro de la compañía. ¿Qué consecuencias tiene para los empleados y jubilados el reconocimiento de su trayectoria en estos encuentros? Ya celebrado el reconocimiento, los empleados y jubilados han visto visibilizada su aportación al crecimiento y la transformación; a futuro, la empresa pretende transmitir ese conocimiento entre generaciones para apoyar la electrificación y nuevas oportunidades. URL de respaldo de El Español: https://www.elespanol.com/organismos/iberdrola/ — fragmento: "las jornadas han servido para reconocer la experiencia, el conocimiento y los valores... se han ido transmitiendo entre generaciones"

Iberdrola ha reunido a más de 350 profesionales y empleados veteranos de toda España, que llevan gran parte de su vida en la empresa, con distintos encuentros celebrados en Madrid, Bilbao, Valencia y Valladolid.

El encuentro ha servido para reconocer su trayectoria y, sobre todo, su contribución al crecimiento y transformación de la compañía, poniendo en valor el conocimiento, la experiencia y el compromiso aportados por distintas generaciones.

Las jornadas han congregado a profesionales que este año cumplen 25 y 40 años en Iberdrola y a personas ya jubiladas que desarrollaron su carrera profesional en la compañía.

Entre quienes ahora celebran 25 años de trayectoria en Iberdrola se encuentra también su presidente ejecutivo, Ignacio Galán, que ha participado en los encuentros junto al resto de profesionales.

La transformación

Ignacio Galán ha agradecido la dedicación y el compromiso de quienes han contribuido durante décadas a construir Iberdrola y ha destacado el papel de las distintas generaciones en la profunda transformación experimentada por la compañía.

En sus palabras, ha recordado que ese crecimiento ha sido posible gracias al trabajo de todos y ha animado a sentirse orgullosos de lo conseguido, pero también a mirar hacia adelante.

“Tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho, pero también motivados para seguir creciendo y aprovechando las enormes oportunidades que tenemos por delante”, ha destacado.

En últimos 25 años, Iberdrola ha pasado de ser una compañía fundamentalmente local a convertirse en un grupo global con presencia en decenas de países.

En ese periodo, la plantilla ha crecido desde unas 10.000 personas hasta superar las 45.000 y la compañía ha reforzado su presencia internacional con su expansión a mercados como el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil, Alemania o Australia.

Importancia de los valores

Más allá del crecimiento y de las cifras, las jornadas han servido para reconocer la experiencia, el conocimiento y los valores de los profesionales de Iberdrola, que se han ido transmitiendo entre generaciones.

De entre estos últimos, Ignacio Galán ha destacado el esfuerzo, la honradez, el respeto a la palabra dada y a la verdad, que forman parte de la cultura de la compañía desde su fundación, hace ahora 125 años.

El presidente ejecutivo de Iberdrola ha llamado a seguir construyendo el futuro de la compañía con la misma vocación de servicio y a aprovechar todas las oportunidades de crecimiento que Iberdrola tiene por delante gracias a la electrificación.