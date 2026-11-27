LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Beatriz García Rico asume de forma provisional la presidencia del consejo de administración de TSK tras el fallecimiento de Sabino García Vallina. El fundador y presidente de la ingeniería asturiana falleció a los 79 años, tras casi cuatro décadas al frente de la compañía. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha iniciado el procedimiento formal para ordenar la sucesión en la presidencia. La empresa asegura que la gestión ordinaria y la dirección ejecutiva continúan con normalidad bajo la responsabilidad del consejero delegado. Preguntas ¿Quién es Beatriz García Rico, la nueva presidenta provisional de TSK? Beatriz García Rico es la vicepresidenta ejecutiva de TSK y asumirá de forma provisional las funciones de la presidencia según los Estatutos y el Reglamento del Consejo. Ella ya figura entre la cúpula directiva de la compañía y recibió 400.000 euros como parte del bonus vinculado a la salida a bolsa. ¿Qué ha pasado con la presidencia de TSK tras el fallecimiento de Sabino García Vallina? Tras el fallecimiento de Sabino García Vallina, presidente y accionista mayoritario, el consejo nombró a la vicepresidenta presidenta provisional y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones iniciará el procedimiento para ordenar la sucesión y elevar una propuesta al consejo. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene para la gestión de TSK el nombramiento de Beatriz García Rico? La gestión ordinaria y la dirección ejecutiva siguen con normalidad bajo el consejero delegado; el nombramiento es provisional y busca asegurar la continuidad mientras se formaliza la sucesión por el consejo. ¿Cómo encaja este nombramiento con la reciente salida a bolsa de TSK? El nombramiento temporal mantiene estabilidad en la cúpula tras el estreno bursátil de la compañía, en el que la empresa fijó precio en el rango alto y sus directivos recibieron bonus relacionados con la OPV. Esto ayuda a evitar incertidumbre corporativa tras el debut en el mercado.

TSK Electrónica y Electricidad ha nombrado a su vicepresidenta, Beatriz García Rico, presidenta provisional del consejo de administración tras el fallecimiento de Sabino García Vallina, accionista mayoritario y presidente de la sociedad.

La compañía lo ha comunicado este viernes mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conforme al artículo 227 de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, García Rico asumirá de forma provisional las funciones de la presidencia.

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones iniciará el procedimiento para ordenar la sucesión y elevar la correspondiente propuesta al consejo.

La compañía ha precisado que la gestión ordinaria y la dirección ejecutiva de la sociedad continúan desarrollándose con normalidad bajo la responsabilidad del consejero delegado.

Asimismo, TSK ha informado de que comunicará los acuerdos que adopte el consejo respecto de su composición y de la de sus comisiones.

La firma asturiana ha confirmado este viernes el fallecimiento de su fundador y presidente, Sabino García Vallina, a los 79 años, y ha expresado su "más profundo pesar" por su pérdida.

Sabino García Vallina

En un comunicado, el consejo de administración, en nombre de toda la compañía, ha trasladado "sus más sinceras condolencias" a toda la familia, amigos y seres queridos.

Sabino García Vallina fundó TSK en 1986 y dedicó cuatro décadas a impulsar su crecimiento y desarrollo, convirtiendo un proyecto empresarial nacido en Asturias en un grupo de ingeniería con presencia internacional.

"Su visión empresarial, espíritu emprendedor y compromiso con la organización fueron determinantes para construir la TSK que conocemos hoy", destacan. Su fallecimiento, han agregado, "supone una pérdida irreparable para toda la organización".

Desde la compañía aseguran que "su legado permanecerá en los valores, la trayectoria y el proyecto empresarial que contribuyó a construir, así como en las personas que han formado y forman parte de TSK".