Los técnicos de la Sepi rechazan salvar 'in extremis' a Plus Ultra y dejan como única solución un rescate político de Moncloa

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Los técnicos de la SEPI descartan un rescate de última hora para salvar a Plus Ultra al considerar que la aerolínea es inviable y dan por perdidos los 53 millones concedidos en la pandemia. Las fuentes consultadas señalan que únicamente una intervención política desde Moncloa podría evitar la quiebra de la compañía, en un movimiento similar al ejecutado en Talgo. La situación de la aerolínea es crítica tras paralizar todas sus rutas, fracasar las negociaciones con socios industriales y presentar un ERE para el 40% de la plantilla. El Ministerio de Economía mantiene la ambigüedad pública recordando que la empresa debe seguir los procedimientos establecidos para la devolución del préstamo del que solo ha abonado intereses. Preguntas ¿Por qué los técnicos de la Sepi han rechazado salvar a Plus Ultra "in extremis"? Los técnicos consideran que Plus Ultra es inviable y que retrasar o perdonar pagos no solucionaría su agujero financiero, por lo que dar más dinero aumentaría la pérdida pública. ¿Qué consecuencias ha tenido ya para los empleados que Plus Ultra haya paralizado sus operaciones y presentado un ERE? Ya se ha paralizado toda la actividad y la compañía ha presentado un ERE que afectará a entre 210 y 270 trabajadores, además de plantear ERTEs con reducciones de jornada. ¿Qué tendría que ocurrir para que la Sepi aceptara rescatar a Plus Ultra? Según la Sepi, solo una intervención política de Moncloa puede forzar que la sociedad pública aporte el salvavidas; técnicamente exigen un plan de viabilidad con garantías reales y socios que aporten recursos. ¿Quién pagó hasta ahora los intereses del préstamo y cuánto ha devuelto Plus Ultra? La compañía ha venido pagando intereses desde 2021 a razón de 3,7 millones anuales y, según el Gobierno, ha devuelto parte de esos intereses, alrededor de doce millones en total. ¿Qué opciones legales o de control quedan mientras Plus Ultra está en preconcurso? La preconcursal dificulta que la Sepi asuma el control porque lo lógico sería que un administrador concursal tomara las riendas; también complica atraer directivos dispuestos a reflotar la empresa.

Los técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) descartan salvar in extremis a Plus Ultra en el marco del preconcurso de acreedores que la aerolínea presentó hace dos semanas.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras, los expertos de la sociedad pública consideran que la aerolínea es inviable y que en nada ayudaría retrasar el pago (y perdonar los intereses de este año) de los 53 millones de euros concedidos en la pandemia.

En privado, la misma Sepi da por perdidos estos 53 millones -como ya lo hizo con los 113 millones del rescate de Tubos Reunidos- y asumen la quiebra de la compañía antes de tener que apoyar a una empresa cuyo agujero financiero sólo puede seguir aumentando.

Estas mismas fuentes advierten que esta decisión deja en manos de Moncloa el futuro de la compañía ya que -advierten- solo un rescate político podría hacer que Sepi accediera a dar el salvavidas que espera la aerolínea.

Este diario ya ha explicado que la esperanza de los dueños y directivos de Plus Ultra era resolver las negociaciones con la Sepi antes del cambio de Gobierno porque asumen que con el PP en Moncloa lo tendría imposible.

No obstante, dentro de la Sepi existe el convencimiento de que la única forma de salvar a Plus Ultra sería una intervención política de última hora.

En todo caso, de producirse este "rescate" -el segundo que en el Gobierno daría en la práctica a Plus Ultra- sería muy similar a lo que pasó en Talgo en julio del año pasado.

Entonces, los técnicos de la Sepi desestimaron que la sociedad pública participara de la compra del fabricante de trenes, pero Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales acordaron que el Estado inyectara 75 millones y asumiera el 7,9% del capital.

La diferencia es que la situación de Plus Ultra es crítica. Esta semana paralizó todas sus operaciones tras cancelar sus vuelos Madrid-Caracas, el último que les quedaba.

Además, el martes presentaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a entre 210 y 270 trabajadores, el 40% de la plantilla. Y planteó un ERTE con reducciones de jornada de entre el 10% y 70%.

La compañía reconoció también que "no acabaron de concretarse" las negociaciones y las distintas alternativas orientadas a reforzar la situación financiera de la compañía.

Hasta ahora no han logrado convencer a un socio industrial para que aporte liquidez ya que las conversaciones con otras aerolíneas han fracasado.

Pero también tiene que ver con las dudas de la Sepi y de su equipo técnico. Plus Ultra pide que se calendarice más allá de 2028, los 18 millones del préstamo ordinario que no pagó en mayo. Y que se postergue el pago de intereses.

Pero en la Sepi insisten en que se presente un plan de viabilidad creíble y que esté apoyado por garantías reales de que los actuales socios o nuevos partners aporten los recursos necesarios para sacar a la compañía de la quiebra.

El problema es que este dinero ahora mismo no llega y la empresa tampoco tiene actividad para generar caja. Por otro lado, tiene la losa del preconcurso de acreedores.

A primeros de febrero podría pedir una prórroga, pero deben demostrar al juzgado que hay indicios de que están avanzando en su salvación. Algo que ahora mismo nadie puede garantizar. De lo contrario, deberían declarar el concurso para realizar una quiebra ordenada.

Esta situación preconcursal inhabilita otra de las opciones que se han manejado en la Sepi estos días como que la sociedad pública asuma el control de la compañía para intentar reflotarla y asegurarse el pago.

Fuentes jurídicas consultadas advierten que esta opción tendría difícil encaje ya que la empresa está al borde la quiebra por lo que lo lógico sería que todo pasara a ser controlado por un administrador concursal.

Del mismo modo, sería casi imposible encontrar directivos que quieran asumir la tarea de rescatar a una empresa que está muy tocada financieramente.

Pagos de Plus Ultra

Pero es que además lleva cinco años en el ojo del huracán, primero por las dudas de cómo se concedió el rescate y luego por la implicación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Hay una tercera derivada y es que la Sepi convierta en capital los 34 millones de euros del préstamo participativo que se debe pagar en 2028. Pero supondría asumir el control de una compañía sin futuro y -eventualmente- tener que comprometer más patrimonio del Estado.

¿Y qué dice el Gobierno públicamente? Este miércoles el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó que Plus Ultra deberá "seguir los procedimientos establecidos más allá de la presentación del concurso" para la devolución de ese préstamo.

Una calculada ambigüedad que muchos entendieron como un aviso de que -de no mediar la intervención de Presidencia- no se moverá ficha para ayudar a la aerolínea, ni se comprometerán más recursos.

Lo que sí dijo Cuerpo es que Plus Ultra "ha devuelto parte de los intereses", unos doce millones. Desde 2021, la compañía ha tenido que pagar 3,7 millones al año en intereses, más los 18 millones de préstamo ordinario que ya incumplió este año. Y los 34 millones del participativo que les esperan en 2028.