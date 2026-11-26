El Estado controla 29% de Indra y es cliente clave en adjudicaciones que sostienen la cartera de pedidos. Recasens pretende usar ese respaldo como palanca para escalar internacionalmente y así diversificar ingresos y reducir la dependencia de contratos públicos.

¿Por qué el Estado tiene relevancia en el plan de Indra y cómo afecta al objetivo de depender menos del Gobierno?

Ya ocurrido: Indra ha fijado objetivos que implican un fuerte aumento de pedidos y mayor presencia industrial en España. Podría ocurrir: si se cumplen las plantas y la escala industrial, aumentará la carga de trabajo para proveedores y la competencia de Indra con grandes europeos, pero dependerá de adjudicaciones y exportaciones.

¿Qué consecuencias tiene para el sector que Indra quiera pasar de 2.200 a 5.165 millones en defensa en 2030?

Indra planea tres plantas para replicar procesos industriales y reducir los tiempos de entrega; El Tallerón (Gijón) es el más avanzado y debe sacar el primer 8x8 Dragón íntegramente montado por Indra a finales de 2027. El objetivo es pasar de diez a tres años en ciclos de entrega.

¿Qué cambia en la producción de blindados con las nuevas plantas de Indra en As Pontes, Barros y El Tallerón?

IndraMind es una filial creada en octubre de 2025 concebida como una "inteligencia artificial soberana" para ciberdefensa y guerra híbrida. Ya ha lanzado 15 soluciones en doce meses, tiene cartera de pedidos de 400 millones y será el núcleo tecnológico de la nube de combate, sensores y mando y control.

Josep María Recasens es el consejero delegado que presentó el plan Forward2030 para convertir a Indra en un referente europeo de defensa y tecnología. Su historial en automoción y desarrollo tecnológico sustenta la ambición de crecer en defensa, espacio e IA y acelerar la producción industrial.

El plan aspira a posicionar a Indra al nivel de los grandes grupos europeos de defensa y diversificar su mercado global para reducir la dependencia de los contratos públicos.

La filial IndraMind será clave en el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial soberana y la gestión de la guerra híbrida y ciberdefensa.

La compañía busca recortar los tiempos de entrega de vehículos militares de diez a solo tres años aplicando tecnologías y procesos de la industria automotriz.

Indra presenta su plan estratégico Forward2030, con el objetivo de elevar la facturación del área de defensa de 2.200 a 5.165 millones de euros para 2030.

Todas las miras de la industria de defensa española estaban puestas este miércoles en el consejero delegado de Indra, Josep María Recasens. Había que comprobar si el plan estratégico que llevaba meses preparando cumplía las expectativas y era capaz de tirar del sector en los próximos años.

El propio Recasens señalaba que su proyecto es de una "ambición colosal", con crecimientos de dos dígitos en todos los ámbitos para cumplir con la mayor cartera de pedidos de la historia en esta industria.

De llevarse a cabo todos los objetivos marcados sólo hasta 2030, otros actores del sector ya admiten que lo que se habrá conseguido no será sólo cumplir el plan, sino "el milagro de Recasens": situar en cuatro años a Indra en el nivel de los grandes grupos europeos del sector, tras un año perdido en guerras corporativas.

La base para lograrlo ya la tiene. Hace tiempo que Indra es un líder global en desarrollos tecnológicos para tráfico aéreo, movilidad y comunicaciones. El vector de crecimiento está ahora en el área de la defensa, el espacio y las nuevas tecnologías basadas en IA para la seguridad y la guerra híbrida.

Y en ese trayecto son varios los retos que tiene el plan estratégico Forward2030 que se ha presentado este miércoles. El área de defensa debe pasar de los 2.200 millones de facturación de este año a 5.165 en 2030, con una tasa de crecimiento anual del 32%, nada menos.

Aunque la defensa sobrevuela todos los departamentos de Indra, en la evolución de este negocio hay dos claves a vigilar que serán fundamentales: el nuevo papel que juega IndraMind en todo el grupo; y la rapidez con la que Indra sea capaz de poner en marcha las tres plantas industriales que tiene previstas en el norte de España.

El empeño de hacer de Indra un fabricante integral de vehículos militares y blindados, con el polémico 8x8 Dragón por bandera que hace el consorcio Tess Defence, sigue intacto en el nuevo plan. Aunque sean menos nuevas instalaciones (14 en toda España), la idea sigue siendo multiplicar por cuatro la huella industrial del grupo.

La novedad que nos trae Recasens, importada de la industria de la automoción y su desarrollo tecnológico (que conoce a la perfección) es llegar a ensamblar vehículos militares de todo tipo para intentar venderlos "como churros".

Lo que ahora se tarda en entregar al cliente diez años desde que se encarga hasta que pasa todas las especificaciones, Recasens lo va a reducir, de forma progresiva, a tan sólo tres.

Para ello serán clave la nueva planta de As Pontes (Galicia), que no se ha empezado a montar; la de Barros (Langreo), que tampoco se ha iniciado; y El Tallerón (Gijón) que se compró a Duro Felguera y que es el que está más avanzado.

Precisamente de El Tallerón es de donde debe salir a finales de 2027 el primer blindado 8x8 Dragón montado íntegramente por Indra a través del consorcio Tess Defence. Algo que está incluso firmado por contrato.

Hasta ahora, los 8x8 se montan en la planta de Santa Bárbara (filial española de General Dynamics), en Trubia, también en Asturias, que es quien hace las bases (carcasas) del vehículo.

La clave para lograr esa rapidez nunca vista en el sector estará en el desarrollo tecnológico y los modelos industriales replicables y escalables que se piensan instalar en todas las plantas. "Si partes de la tecnología más avanzada del mercado te puedes poner por delante del resto en muy poco tiempo y montar blindados en la tercera parte del tiempo", explican desde la empresa.

En todo ese proceso va a jugar un papel central IndraMind, el cerebro central de la compañía. Sus desarrollos y soluciones tecnológicas, con la IA a todos los niveles, van a ser la clave tanto para desarrollar los procesos de producción y la tecnología de que irán dotados los blindados, como para tomar el mando y control de todas las versiones de guerra híbrida que salen cada día.

IndraMind está llamado a ser el ojo que todo lo ve y todo lo resuelve para estar a la última: fotónica, sensores, nube de combate, drones, sistemas antimisiles, comunicaciones seguras y el más complicado de los vericuetos que la tecnología cubra para estar más seguros y ser más disuasorios.

Esta filial, que ahora es el centro del plan estratégico, se creó en octubre de 2025, con la idea de que fuera una "inteligencia artificial soberana" capaz de abordar todos los retos de la nueva guerra híbrida.

Apenas un año después ha logrado ya poner en el mercado 15 soluciones en doce meses (ocho contratos cerrados) para garantizar la seguridad, tanto en ámbitos de la ciberdefensa, como en otro tipo de infraestructuras críticas civiles: redes eléctricas, control de fronteras, recursos estratégicos, incendios, etc...

Tiene una cartera de pedidos de 400 millones y el objetivo es que la mitad de los 1.200 millones que facture en 2030 vengan del área de defensa, y la otra mitad de la seguridad en infraestructuras civiles. Este último es un mercado de alto potencial de crecimiento en España y en Europa sobre el que Recasens tiene puesta la lupa.

Contratos públicos

Mientras se abren plantas industriales y se hace la guerra en el ciberespacio, Indra cuenta con el respaldo que le dan las adjudicaciones de los contratos de Defensa, que son la base de su cartera de pedidos. Pero el propio Recasens sabe que esto es también un arma de doble filo.

Uno de los grandes retos de la compañía, tal vez más allá de 2030, es llegar con sus productos a un mercado global en plena ebullición. Eso haría depender menos su cuenta de resultados de lo que le encarga el Gobierno de turno.

El Estado tiene un 29% de la compañía y se ha marcado como reto convertirla en el motor de la industria de defensa del sector, y de la mayor parte de las inversiones en I+D+i y el desarrollo tecnológico industrial.

Pero el CEO sabe que eso no tiene que ser el principio y el fin de su negocio, sino la palanca a partir de la cual crear el gigante que juegue de tú a tú con las grandes compañías europeas de defensa. Incluso que pueda ocupar nichos tecnológicos de negocio en los gigantes mundiales de China y EEUU.

Esa será una guerra más tardía. Para 2035, cuando se llegue a facturar 20.000 millones y algunos de los 200 nuevos productos que pretenden incluir en el porfolio en estos años sea diferencial a nivel global.

El resto de la industria de defensa en España cuenta con Indra para aprovechar todas las oportunidades de negocio que surjan. El crecimiento inorgánico no está contemplado como un objetivo en este plan, de forma que de las alianzas con clientes y proveedores es de donde va a salir toda la actividad que Indra necesita para llegar en tiempo y forma a las entregas pendientes.

Cuenta con una base de 2.100 proveedores en España, que estará presente en el 70% de todos sus desarrollos y cadenas de valor. Y cuenta con todos ellos, incluso con Santa Bárbara, a pesar de los litigios pendientes que la filial europea de su grupo tiene con el Gobierno.

Recasens tuvo ocasión de sentarse a primeros de mes con todos los dirigentes del sector por tierra, mar y aire en el nuevo consejo de la patronal Tedae. Y fuentes conocedoras del encuentro destacan el buen encaje que tuvo en la reunión como el hombre fuerte de Indra para los próximos años. En 2030 sabremos si sabe hacer incluso milagros.