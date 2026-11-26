Puede traducirse en cambios operativos y de inversión en las participadas orientados a descarbonización y sostenibilidad, lo que influye en empleo, servicios y proyectos infraestructurales que afectan a ciudadanos y consumidores.

¿Cómo afecta a los ciudadanos la estrategia de Criteria de imponer "su propia visión de sostenibilidad" en las empresas participadas?

La condición responde a una estrategia de influencia: estar en órganos de gobierno para diseñar estrategia y supervisar ejecución, sin gestionar el día a día, soportada por una estructura de propiedad que no tiene fecha de salida.

¿Qué hay detrás de que Criteria se presente como "accionista de referencia" en empresas como Telefónica, ACS o Naturgy?

José María Méndez es el consejero delegado de Criteria Caixa y lidera la estrategia de inversión del holding, defendiendo la presencia como accionista de referencia para influir en gobierno corporativo y transformación de las participadas.

¿Quién es José María Méndez y qué papel tiene en la gestión de las participaciones de Criteria Caixa?

Lo ya ocurrido: Criteria eleva el potencial presupuesto disponible para la obra social, ampliando recursos inmediatos. Lo que podría ocurrir: más financiación permitiría ampliar programas sociales y acelerar proyectos estratégicos previstos hasta 2030.

¿Qué consecuencias tiene para la Fundación La Caixa que Criteria pueda rozar los 1.000 millones de presupuesto a corto plazo?

Méndez argumenta que el horizonte de inversión de décadas y el carácter de capital paciente de la estructura de propiedad permiten mantener posiciones estables y ejecutar procesos de transformación sin depender de vaivenes políticos o del mercado.

¿Por qué dice José María Méndez que la estrategia inversora de Criteria Caixa es "independiente del ciclo económico y político"?

En el mismo foro, el CEO de ACS, Juan Santamaría, analiza la evolución de su compañía hacia las nuevas infraestructuras, la energía y la defensa.

El 'holding' reivindica su perfil de accionista de referencia y paciente, participando en órganos de gobierno de empresas como Telefónica, ACS o Naturgy.

Méndez destaca que el fin de sus inversiones es sostener la obra social de la Fundación La Caixa, cuyo presupuesto podría rozar los 1.000 millones de euros a corto plazo.

José María Méndez, CEO de Criteria Caixa, defiende que su estrategia de inversión es independiente de los ciclos económicos y políticos.

El consejero delegado de Criteria Caixa, José María Méndez, ha defendido la estrategia inversora del holding de la Fundación Bancaria La Caixa indicando que es "independiente al ciclo económico y político".

Méndez ha intervenido este jueves en el XXV Congreso de Directivos CEDE que ha vuelto a realizarse en Barcelona 25 años después de su primera edición. Ha compartido mesa con el CEO de ACS, Juan Santamaría.

El CEO de Criteria -accionista de referencia en Telefónica, Colonial, ACS y Naturgy- ha recordado que la clave es saber en qué se invierte, pero también "para quién se invierte" y ha resaltado que en Criteria Caixa lo hacen para una 'non profit' y una fundación bancaria.

"Nuestro propósito es nuestro principal activo", ha recordado indicando que la obra social de la Fundación La Caixa es el objetivo final de todas sus participaciones. De hecho, ha indicado que la Fundación podría rozar los 1.000 millones de presupuesto a corto plazo. El objetivo oficial son los 800 millones en 2030.

En esta línea, ha recordado que sus principales ejes de gestión son el escrutinio de mercado y la capacidad de transformar. Para ello ha reivindicado la estrategia de ser accionistas de referencia en todas las empresas en las que participan.

"Buscamos estar presentes en los órganos de gobierno para contribuir en el diseño de la estrategia y la supervisión de la ejecución. No gestionamos el día a día y tampoco supone que seamos siempre el primer accionista, pero sí nos aseguramos esa capacidad de contribuir en los aspectos corporativos de estas compañías", ha dicho.

También recordó que el valor añadido de tener a Criteria como accionista es "nuestra estructura de propiedad". "No tenemos fecha de salida, nuestro accionista se queda, es un capital paciente pero exigente".

Por ello agregó al tener este horizonte de inversión de décadas "nos hace independientes del ciclo económico, al ciclo político y nos permite hacer procesos de transformación imponiendo nuestra propia visión de sostenibilidad".

Por su parte, el CEO de ACS se ha referido a la creciente interconexión de los nuevos mercados de las infraestructuras: "Es muy difícil hablar de un centro de datos sin entender la energía y las comunicaciones".

Ha indicado que es clave la resiliencia desde el punto de vista de descarbonización, pero también hay que entender "los nuevos requerimientos de defensa en infraestructuras", ha dicho.

Santamaría ha explicado que ACS ha pasado de ser una empresa de obra civil y edificación a contar con verticales en otros sectores, y de cara al futuro, ha añadido que buscan generar valor "no sólo construyendo", sino también a través de la generación de patentes y propiedad intelectual.