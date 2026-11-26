Fainé afirma que la institución cuenta con bases sólidas, un equipo muy cualificado y un proyecto con posibilidades, y que mantener valores y permitir la renovación reforzará a CEDE en su misión de formar directivos responsables.

Lo ya ocurrido es el relevo formal de la presidencia a Ramón Adell y el nombramiento de Fainé como patrono vitalicio; además el congreso subraya una voluntad institucional de centrarse en la renovación y en dar mayor espacio a los directivos jóvenes.

¿Qué cambios prácticos ha provocado ya la salida de Fainé para la Fundación CEDE y sus asociados?

Fainé permanecerá como presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, el holding con participaciones en compañías como Telefónica, Naturgy, Colonial, ACS, Veolia y CaixaBank; además ha sido nombrado patrono vitalicio y presidente fundador de CEDE.

Ramón Adell es el actual vicepresidente de la Fundación CEDE, descrito por Fainé como un directivo “altamente cualificado” y preparado que ha trabajado de forma discreta dentro de la organización y asumirá la presidencia tras el relevo.

Fainé ha decidido no presentarse a la reelección para abrir paso a las nuevas generaciones y permitir una renovación de la institución, según explicó en su discurso de despedida en el XXV Congreso de Directivos CEDE celebrado en Barcelona.

El anuncio se ha realizado durante la inauguración del XXV Congreso de Directivos CEDE en Barcelona, ciudad donde se originó la asociación.

Fainé mantendrá sus cargos al frente de la Fundación La Caixa y CriteriaCaixa, y pasará a ser patrono vitalicio y presidente fundador de CEDE.

El actual vicepresidente, Ramón Adell, tomará el relevo en la presidencia al considerarlo un directivo preparado y que comparte los valores de la entidad.

Isidro Fainé deja la presidencia de la Fundación CEDE tras casi 30 años al frente de la organización de directivos.

Isidro Fainé ha anunciado este jueves que deja la presidencia de la Fundación CEDE después de 30 años al mando de la organización de directivos con más influencia de España.

Así lo ha indicado en la inauguración del XXV Congreso de Directivos CEDE que este año vuelve a Barcelona después de 25 años. El evento se ha convertido en un encuentro con representación de toda la empresa catalana, pero también de las principales empresas del Ibex 35.

Fainé se queda así como presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, el mayor holding industrial del grupo con participaciones en empresas como Telefónica, Naturgy, Colonial, ACS, Veolia u Caixabank. En 2016 dejó la presidencia de CaixaBank

El testigo en la Fundación CEDE lo tomará Ramón Adell, actualmente vicepresidente de la Fundación CEDE quien ha trabajado "de forma silenciosa", que "nunca se ha colgado medallas" y que "está sumamente preparado en todos los sentidos", según ha indicado Fainé en su discurso de despedida.

"Es un directivo altamente cualificado, que ha demostrado talento, criterio, liderazgo, creatividad y ánimo emprendedor. Más importante aún, es una persona recta y fiable, que comparte al 100% los valores de nuestra asociación", ha indicado.

Feiné ha terminado su discurso con un cerrado aplauso de varios minutos del auditorio y ha recibido una placa conmemorativa de manos del propio Adell.

Un discurso de despedida en el que recordó que su paso al costado (al no presentarse a la reelección) se produce porque hay que dar paso a las nuevas generaciones para empezar una nueva etapa.

"No ha sido una decisión improvisada. La he tomado pensando en CEDE, en su fortaleza, en su capacidad para renovarse y en la conveniencia de abrir una nueva etapa cuando la institución dispone de unas bases sólidas, un equipo muy cualificado y un proyecto lleno de posibilidades", ha indicado.

Ha aprovechado de indicar que se cierra un ciclo de manera simbólica al anunciar su salida en Barcelona, 25 años después del primero congreso de CEDE en esta misma ciudad.

"Tuve la fortuna de participar en la fundación de CEDE hace casi 30 años. Nuestro primer congreso anual también se celebró aquí, en el año 2000". Recordó además que en Barcelona se fraguaron las primeras ideas para crear esta organización de directivos.

Del mismo modo, ha manifestado que seguirá vinculado a la asociación, pero de otras formas. "Mi compromiso con CEDE permanece intacto. Cambiarán mis funciones y responsabilidades, pero no mi voluntad de contribuir al éxito de este gran proyecto".

De hecho, la Fundación CEDE ha nombrado a Fainé patrono vitalicio y presidente fundador. "Lo recibo con un agradecimiento muy profundo", ha dicho.

Durante su intervención, Fainé ha recordado su legado al mando de CEDE (que agrupa a más de 170.000 directivos en toda España) y ha confiado en que su futuro es aún más próspero.

"Nada de ello habría sido posible sin la contribución de muchas personas. Quiero expresar mi agradecimiento a patronos, senadores, representantes de entidades confederadas, ponentes y colaboradores. Por supuesto también a los profesionales que trabajan en CEDE. Y mención especial a todos y cada uno de los asociados. Sois los verdaderos protagonistas de nuestras actividades".

"CEDE abre ahora una nueva etapa desde la estabilidad, la unidad y la confianza. Deseamos prestar una atención especial a los jóvenes, que asumirán las responsabilidades directivas en los próximos años. Debemos abrirles espacios, escuchar sus inquietudes y ofrecerles herramientas para liderar en un entorno cada vez más complejo", ha recordado.

También ha recordado que el mundo afronta cambios profundos. "Ante estos retos colectivos, contar con Directivos eficaces y responsables en las empresas es más necesario que nunca", ha dicho.

"Dirigir no consiste solo en alcanzar resultados contables, significa elegir con visión de futuro y responsabilidad, formar equipos capaces y motivados, anticipar los cambios y generar confianza dentro y fuera de la empresa".

Ha dicho que la misión de los directivos es contribuir a crear una sociedad más próspera y justa. "Prosperidad y justicia se refuerzan entre sí cuando las empresas crean valor de forma responsable, innovan, generan empleo y, sobre todo, cuidan a las personas".

"CEDE debe seguir ofreciendo conocimiento, debate de ideas y buenos ejemplos. Debe defender un liderazgo que compagine excelencia profesional y calidad humana. Debe tender puentes entre empresas, instituciones públicas y sociedad".

Finalmente, ha concluido indicando que el CEDE seguirá fiel a sus valores. "Cuando una entidad sabe renovarse manteniendo intactos sus valores, su talento y su propósito, se fortalece cada vez más. Y este congreso es el mejor ejemplo".