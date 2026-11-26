Reynés acepta la idea de compañías de dimensión europea pero condiciona su viabilidad al "sentido industrial" y a directivos que antepongan el proyecto empresarial a intereses personales; también exige que los proyectos respondan a la lógica de cadena de valor y márgenes.

¿Cómo influye la propuesta de crear grandes compañías europeas, defendida por Enrico Letta, en la intervención de Reynés?

Isidro Fainé es el empresario que ha presidido la Fundación CEDE durante 29 años y ha anunciado que dejará la presidencia, cediendo el testigo al vicepresidente Ramón Adell; su salida cambia la cúpula de una fundación con amplia conexión al Ibex 35 y a Criteria.

¿Quién es Isidro Fainé y qué relevancia tiene su marcha en la Fundación CEDE?

Reynés pide que los objetivos medioambientales se articulen junto a la competitividad económica y la seguridad del suministro energético, porque la descarbonización sin considerar coste y seguridad puede crear nuevas dependencias.

Lo ocurrido: De Guindos afirma que la UE carece de un mercado integrado de bienes y servicios, lo que limita la competencia y la eficiencia en precios y oferta. Posible efecto futuro: esa falta de integración puede impedir la creación plena de un mercado único de capitales y frenar la escala de empresas paneuropeas.

¿Qué consecuencias tiene para los consumidores la ausencia de un mercado integrado de bienes y servicios en la UE, según Luis de Guindos?

Gortázar sostiene que el mercado único de capitales facilitaría ahorro a largo plazo y mercados institucionales de ahorro, esenciales para financiar pensiones e inversión. Añade que falta voluntad política y que persisten barreras no arancelarias superiores al 100% en servicios europeos.

¿Por qué pide Gonzalo Gortázar avanzar en el mercado único de capitales de la UE?

Luis de Guindos y Enrico Letta intervienen en el Congreso CEDE defendiendo la integración del mercado de bienes y la creación de grandes empresas europeas.

Isidro Fainé anuncia que deja la presidencia de la Fundación CEDE tras 29 años y cede el testigo al vicepresidente Ramón Adell.

Francisco Reynés (Naturgy) reclama un equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro en la transición energética europea.

Gonzalo Gortázar (CaixaBank) urge a avanzar en el mercado único de capitales de la UE y critica la falta de voluntad política real para lograrlo.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha pedido avanzar en el mercado de capitales único de la Unión Europea; mientras que el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha reclamado un equilibrio entre los objetivos medioambientales, la competitividad económica y la seguridad energética.

Los dos directivos han intervenido este jueves en el XXV Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, que ha vuelto a Barcelona 25 años después de su primera edición.

El evento ha sido inaugurado por Isidro Fainé que ha anunciado que no seguirá como presidente de la Fundación CEDE y que cede el testigo al vicepresidente Ramón Adell.

Es así como los líderes de CaixaBank y Naturgy, dos empresas participadas por Criteria de la que Fainé es presidente, han agradecido la labor del empresario en estos 29 años al mando del CEDE, al mismo tiempo que han aplaudido el nombramiento de Ramón Adell.

El congreso está contando con un importante contingente de primeros espadas del Ibex 35 y de representación de empresarios catalanes que a primera hora también han escuchado al president de la Generalitat, Salvador Illa, comprometerse con el desarrollo corporativo y económico de la región.

En esta línea, Gortázar ha indicado que el desarrollo de mercados institucionales de ahorro "es un pilar básico para el desarrollo de mercado de capitales" y ha definido como crítico el ahorro a largo plazo asociado a las pensiones.

En una charla con Luis de Guindos, el consejero delegado de CaixaBank ha apuntado que "falta una voluntad política real" para poder alcanzar esta unión del mercado de capitales, y ha subrayado que las barreras no arancelarias en el mercado de servicios europeos están por encima del 100%".

Francisco Reynés

En tanto, el exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha lamentado que la UE carece de "un mercado integrado de bienes y servicios", algo que ha calificado de revolucionario y que llevaría a la creación de un mercado único de capitales.

"Los políticos hablan mucho de la unión del mercado de capitales, pero la verdadera revolución será el mercado de bienes y servicios", ha insistido de Guindos, que también ha lamentado que no se habla de la unión de otros mercados, como el laboral.

Por su parte, Francisco Reynés ha compartido intervención con el ex primer ministro italiano, Enrico Letta. Este último ha defendido la necesidad de construir grandes compañías de dimensión europea siguiendo el modelo de Airbus

Ante esta propuesta, Francisco Reynés ha identificado dos condiciones fundamentales para garantizar la viabilidad de estas iniciativas: el sentido industrial y la capacidad de los directivos para situar el proyecto empresarial por encima de sus intereses personales.

También ha dicho que no se puede avanzar en proyectos empresariales a largo plazo si no responde a una lógica económica e industrial que tenga en cuenta al conjunto de su cadena de valor, desde los clientes y proveedores hasta las inversiones, los servicios y los márgenes empresariales.

Francisco Reynés ha recordado que Europa ha prestado demasiada atención a la descarbonización y el acceso a una energía asequible, pero poco a la seguridad de suministro.

Es así como ha advertido que la transformación del modelo energético europeo puede generar nuevas dependencias respecto a terceros países.