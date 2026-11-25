Indra plantea acuerdos con quien aporte capacidad para cumplir entregas, evaluando make‑vs‑buy y cerrando alianzas estratégicas; dice que no excluirá a actores como Santa Bárbara y considera a Telefónica como posible socio tecnológico.

¿Qué alianzas y opciones industriales contempla Indra para cumplir sus compromisos con Defensa sin excluir a competidores como Santa Bárbara o Telefónica?

IndraMind será el motor transversal: ya tiene cartera de 400 millones, 3.000 expertos y está previsto que alcance 1.200 millones en 2030; sus productos IA servirán para lanzar hasta 200 nuevos productos y aportar 3.000–5.000 millones extra en 2035.

Si lo logra, Indra podrá ensamblar y entregar antes vehículos pesados como el 8x8 Dragón desde El Tallerón de Gijón, lo que facilitaría cumplir contratos de Tess Defence y acortar cuellos de botella en PEM.

¿Cómo afecta a las entregas del vehículo 8x8 Dragón que Indra quiera reducir los plazos de producción de diez a tres años?

Ya creado el plan, Indra aumentará la demanda de suministro local y empleo industrial, pues trabaja con más de 2.100 proveedores y prevé que el 70% de su producción implique industria nacional; eso obliga a escalado de capacidad y cadenas de suministro.

¿Qué consecuencias tiene para los proveedores y la industria nacional que Indra abra 14 nuevas plantas industriales y multiplique su presencia en España?

Recasens lo califica así porque la compañía ha limitado la dependencia de sus ingresos futuros en adjudicaciones de Defensa al 10–12% para 2030 y evita asumir hipótesis sobre futuras inversiones públicas hasta conocer al nuevo Gobierno.

¿Por qué Josep María Recasens dice que el plan Forward 2030 de Indra es "conservador" a la espera de la nueva política de Defensa tras el 29‑N?

El plan busca integrar a toda la industria de defensa nacional sin exclusiones y descarta la construcción de ninguna planta industrial en Cataluña.

La tecnológica fija una ambición a largo plazo de alcanzar los 20.000 millones de euros de facturación en 2035, apoyándose en el crecimiento del negocio de Defensa, la IA y las exportaciones.

La compañía prevé la apertura de 14 nuevas plantas industriales para acelerar los plazos de producción de vehículos blindados de diez a tres años y cumplir con las entregas comprometidas.

Indra califica de "conservador" su nuevo plan estratégico Forward 2030, supeditando el 10% o 12% de sus ingresos a las nuevas licitaciones que apruebe el Gobierno tras las elecciones.

Tanto el presidente de Indra, Ángel Simón, como el consejero delegado, Josep María Recasens, han advertido que el plan estratégico que han presentado hasta 2030 es "conservador" en lo que respecta a los Planes de Modernización del Gobierno, como precaución por lo que pueda pasar tras las elecciones.

Aunque el proyecto global se puede considerar de una "ambición colosal", con crecimientos de doble dígito en casi todos los ratios financieros, nadie sabe cómo van a ser las inversiones que pueda plantear el nuevo Gobierno que salga de las urnas, cambie o no cambie.

Los responsables de la empresa tienen muy claro que van a seguir las guías y el governance que se ha marcado en el plan, para que no haya malentendidos entre los inversores y como empresa cotizada que son.

Aun así, son conscientes de que en lo que respecta a los planes del Gobierno, han sido prudentes, con apenas un 10% o 12% de los ingresos futuros (en 2030) dependientes de las nuevas adjudicaciones que les puedan llegar del Ministerio de Defensa.

Recasens explicó cómo la inversión que se licitó y adjudicó en 2025, centrada en vehículos blindados y armamento, es muy distinta a la que se acaba de sacar para este año, que va más hacia la tecnología, la nueva guerra electrónica, los drones y los sistemas antimisiles.

Es evidente que el gasto no va a bajar del 2% y que lo lógico es que se incremente de forma paulatina en los próximos ejercicios. "Hemos sido claros en las hipótesis y no hemos entrado en especulaciones. Pero estamos preparados y, si hay incrementos, se verán en su momento", explicó Ángel Simón en la rueda de prensa tras la reunión con los analistas.

El nuevo plan Forward 2030 mantiene la apertura de 14 nuevas plantas industriales, hasta conseguir dentro de cuatro años los centros de producción suficientes como para atender a todas las entregas comprometidas y escalar hacia otros mercados.

Mientras ese calendario de inversiones se desarrolla, desde Indra se comprometen a abrir sus planes a todos los actores de la industria de defensa, sin dejar fuera a ninguno de ellos. Es decir, incluida Santa Bárbara y con Telefónica como un socio más en lo que pueda aportar.

"Vamos a llegar a acuerdos con quien tenga la capacidad que buscamos para cumplir con nuestros compromisos y entregas, sin excluir a nadie. Iremos viendo con quién lo hacemos en cada momento y en qué territorio", explicó Recasens.

Aun así, una de las claves del nuevo plan es acortar los plazos de producción de vehículos pesados y blindados de diez a tres años, a partir de plantas dotadas con las últimas tecnologías.

Eso les debería permitir que de El Tallerón de Gijón salga el primer 8x8 Dragón ensamblado enteramente por Indra a finales de 2027, tal y como está establecido por contrato con el resto de los socios de Tess Defence (SAPA, Santa Bárbara y Escribano), que es el consorcio que lo realiza.

Lo que sí dejaron muy claro los responsables de la empresa es que, en ese plan industrial tan ambicioso, no hay previsto levantar ninguna planta en Cataluña.

Hacia los 20.000 millones

A nivel global, la "ambición" (que no objetivo) de llegar a los 20.000 millones de facturación en 2035 se basa en los logros que se puedan consolidar del plan hasta 2030, sobre todo a través de la base tecnológica de IndraMind y de los planes de Defensa y espacio.

La idea de que a través de la IA y la tecnología que ya se desarrolla para la industria de defensa, se puedan poner 200 productos distintos nuevos en el mercado, es una de las claves para ese objetivo millonario.

Recasens estimó que ese porfolio nuevo permitirá ingresar entre 3.000 y 5.000 millones más a partir de 2030. Si a esa cantidad le añades las mejoras del margen operativo de IndraMind y el resto de áreas, como Tráfico Aéreo y Movilidad, la suma llegará a los 20.000 millones o estará muy cerca dentro de nueve años.

Hay que tener en cuenta, además, que la tercera gran base del plan pasa por incrementar la exportación de los productos y soluciones que se vayan desarrollando, en un mercado como el de la defensa, que está en pleno apogeo.

Hay que tener en cuenta que se parte de una de las carteras de pedidos mayores de la industria española, de 22.000 millones de euros, en planes que se prolongan casi por una década.

"Nuestra responsabilidad es ayudar a todo el sistema nacional a que sea capaz de entrar en ese proceso. Pero también hay que cumplir y entregar en tiempo y forma, por lo que lo que cuenta ahora es el tiempo", explicó el CEO.

Indra trabaja en la actualidad con más de 2.100 proveedores nacionales, de forma que el 70% de su producción estará implicada de alguna forma con el territorio y la industria nacional.