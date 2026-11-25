El laudo obliga a cerrar la compra si se pacta el precio, lo que puede cambiar la gestión y políticas comerciales; no implica cambios inmediatos en plantilla o marcas hasta que quede fijado el propietario y se concrete la integración.

Qué consecuencias tiene el laudo a favor de Migasa para los trabajadores y las marcas de Grupo Ybarra Alimentación?

Empezó en 1996 como alianza comercial para aceite, en 2009 se creó Grupo Ybarra Alimentación con participación 50%-50% y el pacto permitió a Migasa exigir la compra tras diez años; sin embargo incendios y la pandemia retrasaron la ejecución hasta 2024.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre la familia Gallego (Migasa) y Hijos de Ybarra desde 1996 hasta este laudo?

Las costas del arbitraje se estiman en alrededor de dos millones de euros y deberán imputarse además del precio fijado por el perito independiente.

¿Qué importe suponen las costas del procedimiento que hay que añadir al precio de compra?

Primero las partes deben acordar un experto independiente que valore la compañía y fije un precio único y vinculante; además hay que determinar quién paga las costas del arbitraje, lo que puede prolongar el cierre.

¿Qué pasos faltan para que Migasa pueda hacerse con el 50% y cuánto puede retrasarse la operación?

El laudo aplica un pacto de socios de 2009 que otorgaba a Migasa un derecho de compra sobre el 50% tras diez años, y resuelve la disputa entre las partes sobre si ese derecho sigue vigente.

¿Por qué la Corte Arbitral de Madrid ha reconocido a Migasa el derecho a comprar el 50% de Grupo Ybarra Alimentación?

El acuerdo definitivo se prevé complejo debido a las costas del procedimiento de dos millones de euros y a otros litigios judiciales abiertos entre ambas partes.

El conflicto surge tras acogerse Migasa a un pacto de socios de 2009 para adquirir la totalidad de la sociedad, cuya oferta inicial fue rechazada por Hijos de Ybarra.

El laudo es vinculante, pero ambas familias deberán pactar la designación de un experto independiente que determine el precio final de la compañía.

La Corte Arbitral de Madrid otorga a Migasa el derecho a comprar a Hijos de Ybarra el 50% restante de Grupo Ybarra Alimentación para controlar el 100% de la firma.

La Corte Arbitral de Arbitraje de Madrid ha dictado un laudo que reconoce a Migasa el derecho a comprar a Hijos de Ybarra el 50% de Grupo Ybarra Alimentación. Migasa ya posee el otro 50% y según un pacto de socios de 2009 puede hacerse con el 100% de la compañía, a pesar de la oposición actual de Hijos de Ybarra.

El laudo es vinculante para las partes, pero no quiere decir que el asunto esté cerrado y tenga una solución rápida y sencilla.

Ahora la familia Gallego (Migasa) y la parte liderada por Íñigo Afán de Ribera (Hijos de Ybarra) deben ponerse de acuerdo para designar a un experto independiente que haga una valoración de la compañía y ponga un precio único y vinculante.

Al precio habría que añadir otro fleco a la hora de cerrar la transacción: las costas del procedimiento que ha concluido con el laudo, estimadas en unos 2 millones de euros.

Además, ambas partes tienen litigios abiertos en los tribunales por otros motivos, lo que hace augurar que cada paso será una batalla.

Desde 1996

La relación comercial entre ambas familias data de al menos hace 30 años. La familia Gallego firmó en 1996 una alianza con Ybarra para la venta de aceites. Migasa ponía la materia prima e Ybarra sus marcas y su red comercial.

En 2009 se constituyó Grupo Ybarra Alimentación, y los Gallego entraron en la estructura societaria con un 50%.

En esa sociedad conjunta entraron todos los negocios de Hijos de Ybarra: sus marcas de aceite, de salsas, de vinagres, de aceitunas y de conservas y platos precocinados.

Ybarra aportaba sus marcas, activos y centros productivos y Migasa su capacidad de gestión, capacidad de compra y liquidez, además de una aportación dineraria.

Las previsiones entonces eran que la nueva sociedad podría alcanzar ventas cercanas a los 800 millones. Esas expectativas no se han cumplido, ya que la facturación apenas ha llegado a superar los 300 millones.

Ahí se firmó el pacto de socios que establecía que Migasa podía comprar el 50% de Hijos de Ybarra cuando hubiesen pasado diez años, en 2019.

El incendio de la fábrica de Ybarra en 2016, y posteriormente el Covid, hicieron que esa posibilidad de compra quedase aplazada a 2024.

Cuando llegó ese momento, Migasa quiso ejercer el derecho de compra, pero la otra parte rechazó su oferta al considerarla insuficiente.

Hasta acabar en la Corte de Arbitraje y el laudo dictado ahora.