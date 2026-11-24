La segunda fase estudiará neodimio, praseodimio, disprosio, terbio, gadolinio e itrio; sus óxidos tienen precios muy superiores al concentrado bruto, por ejemplo terbio y disprosio con cotizaciones millonarias por tonelada, lo que eleva la rentabilidad potencial de la refinación. (Basado en la lista de seis óxidos y los precios relativos señalados en el artículo.)

¿Qué tierras raras se estudiarán y por qué su precio justifica la apuesta de Osmond y TR?

Osmond y TR han iniciado estudios y buscan socios para crear una cadena de valor europea para imanes. Si prospera, reduciría parte de la dependencia europea de China en refinado y fabricación de imanes y podría atraer polos industriales y financiación pública. (Diferenciando fase actual y posible impacto futuro, según la motivación y contexto del artículo.)

¿Qué consecuencias tiene para la Unión Europea que Osmond busque producir óxidos y fabricar imanes en la UE?

Orión ocupa 232 km2 y, según estudios actuales, produciría 42.000 toneladas anuales de concentrado de monacita en una vida inicial de nueve años; esos volúmenes condicionan la capacidad y la viabilidad industrial de la planta y de posibles socios fabricantes. (Basado en los datos de extensión, producción anual y vida de mina del artículo.)

¿Qué volumen y plazos maneja Osmond para la mina de Orión en Jaén y cómo afecta eso al proyecto de imanes?

Técnicas Reunidas diseñará y construirá una planta para separar óxidos de tierras raras a partir del concentrado de monacita, cambiando el enfoque de carbonato mixto a óxidos separados, el insumo directo para fabricar imanes. (Basado en la descripción del diseño preliminar y el cambio a producir óxidos separados.)

¿Qué papel desempeñaría la planta de Técnicas Reunidas en la cadena de valor propuesta?

Buscan socios españoles para completar una cadena industrial desde la mina hasta el imán y así acceder a financiación pública, permisos más ágiles y aportar mayor beneficio local y nacional. (Basado en la explicación de la alianza y las razones de financiación y permisos del artículo.)

¿Por qué Osmond y Técnicas Reunidas buscan socios en España para producir imanes permanentes a partir de las tierras raras de Jaén?

La iniciativa busca reducir la fuerte dependencia europea de China, que controla más del 90% del refinado y fabricación global de imanes.

Técnicas Reunidas encabeza el proyecto europeo PERMANET para separar directamente los óxidos requeridos en la producción de los imanes.

El proyecto utilizará como materia prima las tierras raras de la futura mina que la minera australiana planea abrir en Jaén.

Osmond Resources y Técnicas Reunidas buscan socios españoles para completar la cadena de valor y fabricar imanes permanentes en la UE.

La minera australiana Osmond Resources y Técnicas Reunidas (TR) buscan socios con base en España para fabricar imanes permanentes en la Unión Europea.

La materia prima serían las tierras raras de la primera mina de estos materiales de alto valor para la industria de la UE, que Osmond quiere abrir en Jaén, procesadas en la planta que va a construir Técnicas Reunidas.

Así lo ha comunicado este martes Osmond a los inversores. Las dos empresas ven "una oportunidad para ofrecer una cadena de suministro completa de imanes permanentes para la UE utilizando concentrado de monacita de Orión".

Por eso trabajan juntas "para buscar socios con base en España que ayuden a impulsar todo el proyecto, de la mina al imán".

El plan une tres eslabones. Primero, la monacita extraída en el norte de Jaén. Después, una planta de Técnicas Reunidas para separar los óxidos de tierras raras. Y por último, los socios que se encargarían de convertir esos óxidos en metal y fabricar los imanes.

La base de la propuesta es que Técnicas Reunidas ya ha sido seleccionada como empresa líder del Proyecto PERMANET (PERmanent MAgnet Network for the European Transition, Red de Imanes Permanentes para la Transición Europea).

El objetivo principal del proyecto, promovido por la Comisión Europea en el marco de su programa Horizonte, es crear la primera cadena de valor europea completa para la producción de imanes permanentes.

Técnicas Reunidas cotiza en la Bolsa de Madrid (BME), emplea a cerca de 14.000 personas y en 2024 tuvo unos ingresos de más de 4.400 millones de euros.

“La experiencia de Técnicas Reunidas en tecnologías de tierras raras y su liderazgo en PERMANET la convierten en el socio idóneo para estudiar cómo aportar más valor en España al concentrado de Orión", ha explicado Anthony Hall, CEO de Osmond.

"Los resultados de la primera fase nos animan a seguir avanzando paso a paso: cada etapa dependerá de los estudios, de la financiación y de las decisiones de las administraciones competentes”, ha añadido el ejecutivo.

Dependencia de China

Un imán permanente mantiene su campo magnético sin corriente eléctrica. Los más potentes son los de neodimio-hierro-boro. Llevan neodimio y praseodimio, y para aguantar altas temperaturas necesitan pequeñas cantidades de disprosio y terbio.

Son imprescindibles en motores de coches eléctricos, aerogeneradores, drones y robots. También se usan en defensa, en electrónica y en equipos médicos.

La UE compra unas 20.000 toneladas de imanes permanentes al año. Unas 18.000 de ellas proceden de China.

La dependencia afecta a toda la cadena. Según la Agencia Internacional de la Energía, China tiene alrededor del 60% de la producción minera mundial de tierras raras para imanes, más del 90% de su refinado y cerca del 95% de la fabricación.

China tiene en ese dominio un arma comercial con impacto en las economías de todo el mundo. Puede regular cuántos imanes vende, y con ello limitar el crecimiento de industrias estratégicas a nivel global.

Osmond añade otro dato: la UE consume unas 2,5 veces más tierras raras que Estados Unidos, pero no tiene ninguna mina propia en producción.

Además, su industria de metalización y de fabricación de imanes es limitada.

Financiación y plazos

La minera australiana da dos razones para buscar socios que cambien la escala de Orión hacia un proyecto más industrial.

La primera es ampliar las opciones de financiación. Así, la compañía podría pedir ayudas públicas para proyectos industriales independientes de la mina.

La segunda razón son los permisos. La empresa cree que podría acortar los plazos si demuestra un "beneficio local y nacional mucho más amplio".

Ese beneficio vendría de posibles polos industriales ligados a los imanes para vehículos eléctricos, energía solar y eólica, drones, automatización y robots humanoides.

La alianza entre Osmond y Técnicas Reunidas se anunció en febrero de 2026. Técnicas Reunidas ha completado ya la primera fase del estudio de la planta de tratamiento del concentrado de mineral que se extraiga de Orión.

En esta fase, la ingeniería española ha caracterizado una muestra de monacita y ha hecho un diseño preliminar de la planta. Esa planta usaría la tecnología propia (Raretech).

Al principio, el estudio buscaba producir un carbonato mixto de tierras raras. Pero se ha cambiado el enfoque para producir directamente óxidos separados, que es el material con el que se fabrican los imanes.

Según Osmond, el precio que se cobra por los óxidos separados es "considerablemente superior" al de las tierras raras contenidas en un carbonato mixto en bruto.

La segunda fase se centrará en estudiar la producción de seis óxidos: neodimio, praseodimio, disprosio, terbio, gadolinio e itrio.

Las pruebas se van a hacer con 50 kilos de monacita. Saldrán de las extracciones que Osmond hace ahora con cinco toneladas de mineral del yacimiento.

Sus precios al contado en Europa explican la apuesta. El óxido de terbio ronda los 6,75 millones de dólares por tonelada, y el de disprosio, los 3,5 millones. El de gadolinio se paga a 2,95 millones, y el de itrio, a 1,1 millones.

El óxido de neodimio cotiza de media a unos 182.000 dólares por tonelada, y el de praseodimio, a 118.000.

TR calcula que podría recuperar hasta el 95% del neodimio y el praseodimio. Para las tierras raras pesadas el objetivo es del 85%.

Osmond dice a los inversores estar "entusiasmada" con una refinería propia y con su potencial económico.

Lo primero, la mina

La planta de tratamiento de Técnicas Reunidas se evaluará por separado de la mina, así que no afectará a las cifras del estudio de alcance de Orión.

Osmond insiste en que estos estudios no cambian su prioridad: acelerar una mina "de bajo coste de inversión, alto margen y estratégicamente importante" de tierras raras, circonio y titanio.

La compañía ha estimado que necesitará una financiación de 270 millones de euros para comenzar la extracción del mineral.

Para el primer semestre de 2027, la compañía quiere hacer nuevos sondeos y actualizar el estudio de alcance con una vida de mina más larga.

Con ese estudio pedirá el permiso de explotación, previsto para junio o julio de 2027. Además, sigue adelante con su salida a la Bolsa de Madrid con una cotización secundaria.

Orión ocupa 232 kilómetros cuadrados en los municipios de Aldeaquemada, Santisteban del Puerto, Castellar y Montizón.

Cada año saldrían 42.000 toneladas de concentrado de monacita durante una vida inicial de nueve años, según los estudios realizados hasta el momento.