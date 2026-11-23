Ya devolvió los 475 millones a la SEPI y pagó intereses, pero la investigación podría implicar responsabilidades penales para cargos que autorizaron la ayuda si se prueba prevaricación.

¿Qué consecuencias ya ha tenido para Air Europa y qué podría ocurrir tras la investigación?

Investiga reuniones previas entre Globalia y ministerios, la contratación de un intermediario por Air Europa y la rapidez con que se aprobó la ayuda frente a otros casos; todo ello generó sospechas de presiones.

Quiere saber si Air Europa estaba en crisis por la pandemia o antes, si pagaba a Hacienda y Seguridad Social, y si cumplía las trece condiciones que exigía el Fondo de Solvencia.

Aagesen figuraba entonces como secretaria de Estado y ahora es vicepresidenta y ministra; declarará como testigo por videoconferencia.

¿Qué papel tuvo Sara Aagesen en el expediente del rescate y cómo comparecerá ante el juez?

Porque la denuncia de Vox y el PP alega que los responsables públicos aprobaron a sabiendas una decisión injusta al conceder 475 millones a Air Europa; el juez quiere comprobar si hubo error doloso en la evaluación del expediente.

¿Por qué investiga el juez una posible prevaricación en la concesión de 475 millones de la SEPI a Air Europa?

Aunque la aerolínea ya ha devuelto la totalidad del rescate junto a casi cien millones en intereses, se indaga la rapidez del proceso y el cobro de dividendos por parte de accionistas en 2020.

La investigación analiza si Air Europa arrastraba una situación de crisis previa a la pandemia, el desglose de las ayudas concedidas y las sombras de sospecha sobre un posible tráfico de influencias.

Hasta once políticos y directivos que participaron en el proceso desfilarán como testigos ante el juzgado para aclarar si la decisión de rescate fue justa y si la compañía cumplía las condiciones exigidas.

Un juez de Madrid investiga indicios de prevaricación en la concesión de 475 millones de euros en ayudas públicas a la aerolínea Air Europa por parte de la SEPI en 2020.

A falta de seis días para ir a las urnas, hasta once políticos, directivos, técnicos y miembros del Consejo Rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, en 2020, van a pasar como testigos ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. El juez investiga una posible prevaricación al conceder las ayudas a Air Europa tras la denuncia de Vox y el PP.

Se trata de dilucidar si los responsables públicos que participaron en el proceso de decisión de ese expediente tomaron una decisión a sabiendas de que era injusta, a la hora de conceder 475 millones en ayudas a la aerolínea de Globalia y la familia Hidalgo.

El juez debe indagar si realmente Air Europa estaba en crisis a causa de la pandemia o venía arrastrando de antes esa situación. Si tenía al corriente sus pagos a Hacienda y la Seguridad Social y si cumplía con las trece condiciones que el Fondo imponía a quienes eran susceptibles de recibir la ayuda.

Al hilo de las querellas presentadas, una de las claves que saldrán en el interrogatorio será aclarar por qué el rescate se dividió en dos tramos: un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones.

Fuentes conocedoras de este tipo de procesos en el Fondo de Solvencia aseguran que los expedientes, que al consejo rector le llegan ya elaborados, determinaban las ayudas y su reparto en función de la situación de solvencia que presentara cada caso.

En ese momento, la viabilidad de Air Europa estaba comprometida por la caída de actividad que provocó el Covid. Hacienda ya lo había destacado como una empresa estratégica, sin cuya operación corría el riesgo de dejar conexiones aéreas básicas con las Canarias y con varios destinos clave de Latinoamérica.

Resulta llamativo en las cuestiones que sustentan la denuncia por prevaricación, que esos 475 millones de la SEPI llegaran apenas seis meses después de que la misma compañía hubiera obtenido un crédito bancario de 141 millones avalado por el ICO (línea ICO-Covid).

La empresa recibió en total 616 millones para salir de su situación de práctica insolvencia. Si bien es cierto que devolvió en 2024 (cuatro años antes de lo previsto) el dinero avalado por el ICO, y que ha devuelto ya los 475 millones a la SEPI, con el pago de casi cien millones en intereses.

Hay que recordar que las ayudas del Fondo de Solvencia conllevaban unas condiciones muy duras y unos intereses altos para sus beneficiarios. Según los datos oficiales, se prestaron 2.681 millones de euros a 28 empresas, de los que se habían recuperado a finales de septiembre pasado 1.775 millones, el 66,2%.

Fuentes consultadas en el sector aseguran que una de las cuestiones que más sorprenden del caso es el hecho de que en 2020, en plena pandemia, los socios accionistas de Air Europa cobraran dividendos, a pesar de tener que pedir ayudas.

Las condiciones del fondo obligaban a que la empresa viniera de una situación saneada, estuviera en crisis por el Covid y presentara un plan de viabilidad creíble a partir de las ayudas. Eso suponía que no se podían cobrar dividendos con cargo al ejercicio 2020.

Pero no es el caso de los dividendos del año anterior, 2019. Es más, si la compañía iba bien, sus accionistas tenían derecho a ese cobro.

Las cuestiones técnicas y económicas llegaban casi siempre resueltas a los expedientes que estudiaba el consejo rector, como paso previo a enviarlo a su aprobación al Consejo de Ministros.

Sombras de sospecha

Pero sobre el caso Air Europa no se han podido evitar las sospechas que planean sobre todo el proceso por un posible tráfico de influencias que se generó para la concesión.

Todo saltó hace dos años, con la investigación de la UCO en el caso Koldo. Fue cuando se conoció que la aerolínea tenía contratado al empresario Víctor de Aldama, por 10.000 euros al mes, para que intermediase con los ministerios de Transporte y Economía en este y otros procesos.

Tras cuatro meses desde que estalló el Covid, el 31 de julio de 2020 ya estaba listo y dotado con una línea de 10.000 millones el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI. Empezó a funcionar en septiembre y nada más abrir la ventanilla entró la petición de Air Europa, que se venía preparando desde hace meses.

Fue la concesión más rápida, junto a los seis meses que tuvo que esperar otra aerolínea, Plus Ultra, también envuelta entre sospechas de tráfico de influencias para un crédito de 53 millones, en esta ocasión en el caso Zapatero.

Bartolomé de Lora, vicepresidente al mando de la SEPI en 2020, ya declaró ante el juez en julio pasado y reconoció que hubo reuniones entre Globalia y el Ministerio de Industria antes incluso de que se creara formalmente el Fondo de Solvencia.

Aun así, negó que hubiera irregularidad alguna en el proceso, que obtuvo todas las validaciones de los técnicos. Incluso fue avalado por los controles de la Comisión Europea.

Las líneas aéreas eran una de las más afectadas por el parón económico mundial que produjo el Covid. Hasta cinco de ellas (Air Europa, Plus Ultra, Wamos, Volotea y Air Nostrum) pidieron y lograron ayudas por un montante de 924 millones de euros en España.

Pero el caso de Air Europa fue el gran revulsivo de todos: se presentó el primero, se llevó más de la mitad de todo ese dinero, se otorgó en un tiempo récord de poco más de dos meses y, según todos los indicios, hubo presiones de todo tipo para que se concedieran.

Tras las concesiones a las dos primeras aerolíneas (Air Europa y Plus Ultra), en los primeros ocho meses de funcionamiento del Fondo, los sistemas de control se reforzaron. Se impuso una doble vigilancia y se tardó entre uno y tres años en dar el visto bueno a más casos.

Las líneas aéreas eran uno de los sectores más azotados por la crisis. La alemana Lufthansa o la gala Air France se tuvieron que regenerar con miles de millones para no caer. Mucho más dinero de lo que se destinó en España, donde Iberia, integrada en IAG, no tuvo que solicitar rescate alguno.

Seis años después de la decisión, la mayor parte de los miembros del consejo que dio el visto bueno a la decisión, la mayor parte secretarios de Estado y subsecretarios entonces, están fuera de esos puestos.

Sara Aagesen, que era secretaria de Estado de Transición Ecológica, ahora es la ministra de ese ramo, con cargo de vicepresidenta, y declarará por videoconferencia. Pero ante el juez pasarán la actual presidenta de Patrimonio del Estado, Ana de la Cueva, o el presidente de Correos y entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

También lo hará el responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, que estuvo presente en alguna de las reuniones. Incluso el entonces político de Podemos, Íñigo Errejón, que hizo una pregunta parlamentaria al respecto.