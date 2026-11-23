Nvidia reincorpora a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo
La junta directiva ha votado por unanimidad a favor de su vuelta.
Más información: Las acciones de Nvidia vuelan hasta un 30% en la preapertura de Wall Street tras la vuelta de su CEO y el Nasdaq sube un 6%
El Consejo de Administración de Nvidia reincorpora por unanimidad a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo.
Harvey Jones, presidente del consejo, afirmó que Huang es la persona idónea para dirigir la compañía tras quedar satisfechos con su franqueza y capacidad de liderazgo.
Jensen Huang declaró sentirse honrado de regresar para liderar Nvidia al comienzo de una nueva revolución industrial y expresó su compromiso renovado con la empresa.
La junta votó por unanimidad tras debates y reuniones y concluyó que la franqueza de Huang y su capacidad para dirigir la compañía justificaban su regreso. El presidente del consejo, Harvey Jones, afirmó que su reincorporación beneficia a accionistas, empleados, socios y clientes.
Huang declaró que le honra regresar y que asume la responsabilidad con humildad y un compromiso renovado para liderar la compañía en el inicio de una nueva revolución industrial.
Ya ocurrido: el consejo considera que la vuelta de Huang aporta estabilidad institucional y refuerza la dirección estratégica de la empresa. Posible: puede reducir la incertidumbre del mercado y estabilizar el precio de la acción si los inversores interpretan su retorno como garantía de continuidad.
En semanas previas se informó sobre una crisis por la posible destitución del CEO tras conocerse relaciones extramatrimoniales y rumores sobre la marcha de consejeros, lo que tensionó al consejo antes de la votación.
Harvey Jones es el presidente del Consejo de Administración de Nvidia y fue la voz pública del consejo al justificar la reincorporación, defendiendo que Huang es la persona idónea para dirigir la compañía.
El Consejo de Administración de Nvidia restituye a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo.
En un comunicado emitido este lunes, la compañía ha afirmado que su junta directiva había votado por unanimidad a favor de la reincorporación de Huang "tras una serie de debates y reuniones después de las cuales la junta quedó satisfecha con la franqueza de Huang y su capacidad para dirigir Nvidia".
"El Consejo de Administración cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia, y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", ha subrayado Harvey Jones, presidente del consejo.
"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang.
Y ha añadido que "asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Tengo muchas ganas de volver al trabajo".