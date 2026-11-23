El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, interviene en el escenario durante la Cumbre Invest in Germany en Berlín, Alemania, el 19 de octubre de 2026. Lisi Niesner Reuters

Nvidia reincorpora a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Consejo de Administración de Nvidia reincorpora por unanimidad a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo. Harvey Jones, presidente del consejo, afirmó que Huang es la persona idónea para dirigir la compañía tras quedar satisfechos con su franqueza y capacidad de liderazgo. Jensen Huang declaró sentirse honrado de regresar para liderar Nvidia al comienzo de una nueva revolución industrial y expresó su compromiso renovado con la empresa. Preguntas ¿Por qué ha decidido el Consejo de Administración de Nvidia restituir a Jensen Huang como presidente y consejero delegado? La junta votó por unanimidad tras debates y reuniones y concluyó que la franqueza de Huang y su capacidad para dirigir la compañía justificaban su regreso. El presidente del consejo, Harvey Jones, afirmó que su reincorporación beneficia a accionistas, empleados, socios y clientes. ¿Qué ha dicho Jensen Huang al volver a asumir la dirección de Nvidia? Huang declaró que le honra regresar y que asume la responsabilidad con humildad y un compromiso renovado para liderar la compañía en el inicio de una nueva revolución industrial. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene la reincorporación de Jensen Huang para los empleados y los accionistas de Nvidia? Ya ocurrido: el consejo considera que la vuelta de Huang aporta estabilidad institucional y refuerza la dirección estratégica de la empresa. Posible: puede reducir la incertidumbre del mercado y estabilizar el precio de la acción si los inversores interpretan su retorno como garantía de continuidad. ¿Qué antecedente de crisis en el liderazgo de Nvidia contextualiza la restitución de Jensen Huang? En semanas previas se informó sobre una crisis por la posible destitución del CEO tras conocerse relaciones extramatrimoniales y rumores sobre la marcha de consejeros, lo que tensionó al consejo antes de la votación. ¿Quién es Harvey Jones y qué papel ha tenido en la decisión sobre Jensen Huang? Harvey Jones es el presidente del Consejo de Administración de Nvidia y fue la voz pública del consejo al justificar la reincorporación, defendiendo que Huang es la persona idónea para dirigir la compañía.

El Consejo de Administración de Nvidia restituye a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo.

En un comunicado emitido este lunes, la compañía ha afirmado que su junta directiva había votado por unanimidad a favor de la reincorporación de Huang "tras una serie de debates y reuniones después de las cuales la junta quedó satisfecha con la franqueza de Huang y su capacidad para dirigir Nvidia".

"El Consejo de Administración cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia, y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", ha subrayado Harvey Jones, presidente del consejo.

"Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang.

Y ha añadido que "asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Tengo muchas ganas de volver al trabajo".