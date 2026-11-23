Airbus apuesta por eficiencia aerodinámica, SAF, electrificación e hidrógeno y busca aeronaves con emisiones netas cero en 2050; esa transición requerirá nuevas inversiones y cambios en la cadena de suministro española.

¿Qué planes tiene Airbus para reducir emisiones y cómo podrían cambiar la fabricación en España?

El auge del A400M y pedidos como el próximo de Alemania generan carga de trabajo para Sevilla y Cádiz, mantienen empleo industrial y abren contratos de dos años para ensamblaje y mantenimiento.

¿Cómo afecta a España la auge del A400M y otros contratos militares de Airbus?

Airbus afronta problemas de calidad en la cola del A330neo, fallos en A320 y restricciones de motores por Pratt & Whitney; esos cuellos de botella limitan la capacidad de acelerar entregas.

¿Qué obstáculos técnicos y de suministro están frenando a Airbus en su intento de subir las entregas?

Ya ocurrido: Airbus ha reactivado contrataciones temporales en plantas españolas y hay bolsas abiertas en empresas de trabajo temporal; esto amplía empleo temporal inmediato. Podría ocurrir: si aumentan las cadencias, las contrataciones temporales podrían prolongarse o convertirse en necesidad estructural para 2027.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores españoles la reactivación de las contrataciones temporales en Airbus?

Airbus se marcó 890 entregas como meta para aprovechar la fuerte demanda civil y militar y mejorar ingresos tras las huelgas; lograrlo exige duplicar el ritmo de entregas mensual y coordinar a la red de suministradores.

¿Por qué Airbus quiere entregar 890 aviones este año y qué implica ese objetivo?

El programa militar A400M resurge con fuerza ante el interés de pedidos de Alemania, Polonia y una futura flota multinacional de la OTAN.

Los pedidos en los diez primeros meses se elevan a 1.376 naves, alcanzando una cartera global superior a los 9.300 aparatos entre aviación comercial y militar.

La compañía reactiva las contrataciones temporales en sus plantas españolas tras superar las huelgas de verano y el inicio del otoño.

Airbus se enfrenta al reto de entregar 249 aviones en dos meses para alcanzar su objetivo anual de 890 unidades tras alcanzar los 621 pedidos servidos en octubre.

Contrarreloj en Airbus para cumplir el objetivo global de entregar 890 aviones comerciales este año. Hasta octubre llevaba 621 pedidos servidos. Faltan 249 aparatos y sólo quedan dos meses.

Al mismo tiempo, la compañía sigue registrando un aluvión de pedidos, con más de 9.300 naves para aviación comercial en cartera e importantes encargos en la rama militar, con foco en el A400M que vuelve a despegar con fuerza tras años de incertidumbre.

Tras la huelga de julio, agosto y los primeros días de septiembre, fuentes sindicales confirman que se han reactivado las contrataciones temporales previstas en las plantas españolas, y hay bolsas abiertas en empresas de trabajo temporal para seguir el proceso en 2027.

“Hay optimismo en la empresa para cumplir con el objetivo de las 890 unidades. El ritmo de trabajo se mantiene tras volver a la normalidad” (con el fin de la huelga), asegura Alfonso Mora, presidente del comité intercentros en España y representante de CCOO.

Para cumplir, la compañía debería duplicar el ritmo de las entregas medias mensuales de este año, para pasar de 62 a prácticamente 125.

En octubre, según datos oficiales de la empresa, se entregaron 74 aparatos, cuatro menos que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado interanual, sin embargo, aún se va un 5% por encima de 2025.

Obstáculos

Y eso que a lo largo de este año Airbus está superando una carrera de obstáculos: una huelga en sus plantas españolas, problemas de calidad en la sección de cola de su aeronave A330neo, fallos en los A320, la familia más vendida.

También está sufriendo retrasos por restricciones en el suministro de motores -uno de los cuellos de botella actuales del mercado- por parte de Pratt & Whitney.

El presidente de Airbus España, Francisco Sánchez Segura, ha explicado esta semana que se prevé seguir aumentando las cadencias de fabricación de sus principales programas comerciales para responder a una demanda creciente.

Un proceso, según el ejecutivo, que tendrá un impacto directo sobre toda su red de suministradores.

Los planes de la empresa pasan por intensificar los ritmos y sacar de sus factorías al mes en 2027 entre 70 y 75 aparatos de la familia A320, líder en pasillo único.

Para el A220 se mantienen previsiones de 13 unidades mensuales en 2028, cinco aeronaves para el programa A330 en 2029 y de 12 para el programa A350 en 2028.

Pedidos

Y los pedidos no cesan. En los diez primeros meses del año se firmaron 1.376 pedidos, con lo que casi se duplican los 777 del mismo periodo del año pasado.

Y la cartera global supera ya los 9.000 aparatos.

“El sector vive un momento de dinamismo extraordinario”, ha dicho al respecto Sánchez Segura, que maneja una previsión global de 42.000 nuevas aeronaves en los próximos veinte años.

Así que la receta de Airbus es fabricar más, pero también fabricar distinto. La segunda gran prioridad de futuro pasa, en palabras de Sánchez Segura, por la descarbonización del transporte aéreo.

El presidente de Airbus en España ha manifestado que la compañía mantiene un “compromiso con las emisiones netas cero en 2050” y trabaja ya en una nueva generación de aeronaves capaces de reducir significativamente el consumo de combustible.

Para ello se trabaja en eficiencia aerodinámica, los combustibles sostenibles SAF, la electrificación y el hidrógeno.

“La transición hacia una aviación descarbonizada representa una oportunidad histórica de crecimiento y liderazgo para Europa y para España”, ha afirmado Sánchez Segura.

Y todo ello pese a que "el escenario geopolítico no va a cambiar" y va a seguir siendo "tenso, complicado y cada vez más incierto".

Rama militar

El primer ejecutivo de la compañía en España ha mostrado su esperanza de que el próximo gobierno mantenga el actual apoyo al sector aeroespacial y actúe con "altura de miras y luces largas".

La ola no se queda en la aviación civil, sino que alcanza de lleno a la rama militar.

El mejor ejemplo es el A400M, que se ensambla en Sevilla y con mucha carga de trabajo en Cádiz, y sobre cuya continuidad había dudas no hace tanto.

Alemania está a punto de formalizar un pedido de 16 unidades, la carga de trabajo para dos años.

La OTAN expresó este verano su voluntad de crear una flota multinacional (Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido) para transporte de tropa y equipos con el A400M como base.

Polonia estudia la compra de otras 4 unidades.

Y se avanza en aplicaciones de este aparato en usos civiles, como la extinción de incendios que ya ha sido probada en Francia con éxito.

El otro gran proyecto de Airbus en esta rama, el C295, acumula ya 335 pedidos globales de 39 países, ya abierto nuevas alianzas y posibilidades de colaboración para el gigante europeo en India.

La industria andaluza también se beneficia del éxito de este modelo. Recientemente se presentaron en la planta de Sevilla nuevas capacidades para rescate, vigilancia y colaboración en lucha submarina sobre el diseño original.

Sánchez Segura ha insistido en este campo que es necesario para Europa "deshacerse de la fragmentación y de la dependencia que hemos tenido de mercados exteriores, en particular el americano", con el fin de ser "más autónomos".

De la inversión total de Airbus, "solo el 20 o el 25% se queda dentro de Europa". "Seguimos comprando excesivamente fuera y el reto es cómo hacernos más autónomos", ha añadido.

A su vez, ha aludido a la relevancia que tendrá el acceso al espacio en los próximos años, entre otros motivos por "el volumen de satélites" que se pondrán en órbitas.

"El espacio no es que sea la siguiente frontera; el espacio es la frontera que tenemos que conquistar ahora, y es donde se van a jugar los siguientes minutos del partido", ha subrayado.

También ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar el reto de la sostenibilidad, un ámbito en el que ha considerado que avanzar en la tecnología del hidrógeno puede suponer "un salto cuántico desde el punto de vista tecnológico".

A su vez, se ha lamentado del "absentismo", del que ha asegurado que "está dañando de manera sustancial la competitividad", y de los costes energéticos.