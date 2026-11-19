Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. El Español

El Puerto de Sevilla aprobará en diciembre la concesión a Ryanair y la autorización para la nueva sede de Cox

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Consejo de Administración del Puerto de Sevilla aprobará el 17 de diciembre la concesión de una parcela a Ryanair y la autorización de la nueva sede de Cox. Ryanair instalará un centro global de reparación y mantenimiento de motores en una superficie de diez hectáreas, con previsión de estar operativo en 2029. La multinacional Cox invertirá unos 30 millones de euros en su nueva sede de 17.000 metros cuadrados situados en el Distrito Portuario. Ambas incorporaciones representan las mayores inversiones en décadas para la zona portuaria de Sevilla, que reúne a 200 empresas y 23.000 trabajadores. Preguntas ¿Por qué el Puerto de Sevilla aprobará la concesión a Ryanair el 17 de diciembre? El presidente Rafael Carmona ha planteado elevar la propuesta al Consejo de Administración el 17 de diciembre tras negociar la parcela y cerrar apoyos institucionales necesarios para la cesión. La decisión responde al calendario administrativo y a la voluntad de concretar la colaboración con la aerolínea. ¿Qué hará exactamente Ryanair en la parcela del Puerto de Sevilla y cuándo estará operativo? Ryanair instalará un centro para reparar y mantener los motores de su flota a nivel global en una parcela de cerca de diez hectáreas; el plan es que el centro esté operativo en 2029. La aerolínea pretende iniciar obras a principios de 2027, según su dirección. ¿Qué impacto inmediato tiene la aprobación para la plantilla y la economía local? En lo inmediato, la autorización abrirá la puerta a inversiones y a la creación de empleo vinculadas al centro técnico; el Puerto ya concentra alrededor de 200 empresas y 23 000 trabajadores. La operación también refuerza la aportación económica del enclave al PIB sevillano. ¿Por qué se menciona la “colaboración institucional” como clave en la llegada de Ryanair? Carmona atribuye la elección de Sevilla a la coordinación entre Junta, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Zona Franca para agilizar trámites y resolver contingencias, lo que facilitó la captación de la empresa. Esa colaboración aceleró la tramitación y la oferta del suelo portuario. ¿Qué es la nueva sede de Cox en el Distrito Portuario y qué inversión supone? Cox trasladará su sede a 17 000 metros cuadrados en naves del Puerto, con una inversión prevista de aproximadamente 30 millones de euros; será la primera gran multinacional en instalarse en el nuevo Distrito Portuario. El traslado será rápido desde sus instalaciones provisionales en Palmas Altas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha confirmado hoy que el Consejo de Administración aprobará el próximo 17 de diciembre la concesión a Ryanair de una parcela para su centro de motores.

En el mismo Consejo, ha adelantado Carmona en las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla, también se elevará la aprobación de la nueva sede Cox en el Distrito Portuario.

Se trata de las dos mayores incorporaciones en décadas a la zona portuaria, donde operan alrededor de 200 empresas con unos 23.000 trabajadores y una aportación al PIB sevillano de más de 1.100 millones.

Son ejemplos de las posibilidades que ofrecen las instalaciones y terrenos del Puerto de Sevilla más allá de los usos típicos vinculados a la actividad portuaria y logística.

Sobre Ryanair, Carmona ha destacado que “la colaboración institucional ha sido fundamental para captar la empresa.

"Todas las administraciones públicas, Junta Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Autoridad Portuaria de Sevilla, Zona Franca... trabajamos de forma conjunta para conseguir objetivos que beneficien a la ciudadanía”, ha señalado.

La celeridad administrativa y la capacidad de las instituciones para resolver contingencias ha sido un factor clave para que Ryanair haya elegido Sevilla por encima de otras candidatas al centro de motores.

Las instalaciones ocuparán cerca de diez hectáreas en el Puerto de Sevilla.

Allí Ryanair reparará y mantendrá los motores de sus aeronaves a nivel global. El plan es tenerlo operativo en 2029.

La previsión del Puerto, ha insistido Carmona, es “elevar la propuesta de concesión de la parcela al Consejo de Administración del próximo 17 de diciembre”.

El objetivo de la aerolínea es que las obras puedan comenzar a principios de 2027, si es posible el febrero, *tal y como ha anunciado su CEO, Eddie Wilson, esta semana en Sevilla.

Cox, que sigue provisionalmente en las antiguas instalaciones de Abengoa en Palmas Altas ya vendidas a la Junta de Andalucía, tiene previsto también un rápido traslado a las naves y tinglados que dan a la Avenida de las Razas.

Son 17.000 metros cuadrados para la nueva sede de la multinacional, la primera gran empresa que se va al nuevo Distrito Portuario.

La inversión prevista es de unos 30 millones de euros.