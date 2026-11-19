Ya anunciado para finales de 2026-principios de 2027, el plan financiará la presencia local, la contratación en APAC y la colaboración con socios como Ogilvy India y la Universidad Nacional de Singapur para acelerar la adopción en producción creativa. (Apoyo: fragmentos del artículo sobre la inversión de 10 millones, el calendario y la lista de socios en la región).

¿Qué impacto puede tener la inversión de 10 millones de dólares en Asia-Pacífico para la expansión de Magnific?

Evolucionó desde un banco de imágenes con cien millones de usuarios, recibió inversión de EQT y otros fondos, adquirió Magnific IA en 2024 y relanzó la marca en 2026 integrando modelos generativos y una gran biblioteca de recursos. (Apoyo: trayectoria que incluye usuarios, entrada de EQT, adquisición de 2024 y relanzamiento en 2026).

¿Cómo ha llegado Magnific a convertirse en la cuarta mayor empresa europea de IA generativa por ARR?

Los fundadores Joaquín Cuenca, Alejandro Sánchez Blanes y Pablo Sánchez Blanes lideraron la compañía fundada en Málaga, con Joaquín Cuenca como cofundador y CEO que ha anunciado la expansión a Asia. (Apoyo: sección de trayectoria que cita a los fundadores y la declaración de Joaquín Cuenca).

¿Quiénes son los principales responsables detrás de la transformación de Freepik en Magnific?

Ya supone mayor capacidad de inversión en producto y despliegue regional; podría traducirse en más recursos y soporte para clientes corporativos y en mayor desarrollo de modelos de imagen, vídeo y audio. (Apoyo: dato del artículo sobre los 300 millones de ARR y su combinación de modelos generativos).

¿Qué consecuencias tiene para los clientes profesionales que Magnific supere 300 millones de dólares en ingresos recurrentes?

Magnific ha abierto oficinas para acercarse al ecosistema de laboratorios y proveedores de IA de China y crear una base comercial en APAC que sirva a estudios, agencias y marcas de la región. (Apoyo: nota interna del artículo sobre la apertura que lo vincula al ecosistema de China y al crecimiento comercial en la región).

La firma prevé duplicar su equipo en la región asiática para 2027, mientras mantiene sus desarrollos de producto e ingeniería en Málaga.

La plataforma cuenta con más de un millón de suscriptores de pago y supera los 400 clientes corporativos en todo el mundo.

La compañía malagueña destinará 10 millones de dólares a su expansión en Asia-Pacífico con la apertura de nuevas oficinas en Shanghái y Singapur.

Magnific (antes Freepik) supera los 300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales y se consolida como la cuarta mayor empresa europea de IA generativa.

Magnific (antes Freepik) supera los 300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR), lo que la sitúa como la cuarta empresa europea de IA generativa en este indicador. Sólo tiene delante a Lovable, ElevenLabs y Mistral.

La compañía ha anunciado en un comunicado este hito, y la apertura de oficinas en Shanghái y Singapur. Prevé invertir 10 millones de dólares en su expansión en Asia-Pacífico (APAC).

Magnific cuenta con más de un millón de suscriptores de pago y más de 400 clientes corporativos en todo el mundo. Lo que nació como un banco de imágenes está hoy en vanguardia de la IA.

Fundada en Málaga en 2010 como Freepik y relanzada como Magnific en abril de 2026, la plataforma combina modelos generativos de imagen, vídeo y audio con flujos de trabajo colaborativos de nivel profesional y una biblioteca de más de 250 millones de recursos.

Su inversión de 10 millones en Asia se realizará entre los últimos meses de 2026 y principios de 2027. El anuncio coincide con un crecimiento del 35% entre clientes corporativos de la región.

Junto a los equipos de Corea del Sur, Japón y Tailandia, las nuevas oficinas forman una base regional desde la que ampliar su negocio con estudios de cine, agencias de publicidad y marcas que ya usan la IA en su producción creativa profesional.

Las nuevas oficinas también permitirán a Magnific trabajar de cerca con socios y clientes como Ogilvy India, Unilever, Reliance Animation, la Universidad Nacional de Singapur (NUS), SLL, la Motion Picture Association, Hagia Labs y grandes productoras coreanas y japonesas.

La oficina de Shanghái acerca a la compañía al ecosistema de laboratorios de IA y proveedores de modelos de China, mientras que la de Singapur sirve de base para su crecimiento comercial en la región.

Desde allí, los equipos de la región podrán unir ese avance tecnológico y comercial con el conocimiento de las 0, los responsables creativos y las necesidades de cada cliente.

Magnific prevé que su equipo en APAC supere los 20 empleados a finales de 2026 y planea duplicarlo en 2027. Los equipos de producto e ingeniería seguirán en la sede de Málaga.

"La apertura de nuestras oficinas en Shanghái y Singapur supone un compromiso a largo plazo con Asia", ha afirmado Joaquín Cuenca, cofundador y CEO de Magnific.

"Invertimos en estar más cerca de quienes están construyendo las industrias creativas de la región, no solo en poner nuestra tecnología a su alcance", ha añadido.

Asia impulsó el crecimiento de la taquilla mundial el año pasado, con un aumento del 10% en la asistencia a las salas, lo que refleja el interés del público por nuevas historias.

Las producciones asiáticas también viajan: plataformas de streaming estadounidenses como Netflix, Prime Video y Disney+ han ampliado su catálogo con más contenido de este tipo en los últimos años.

Más allá del cine, la inversión publicitaria en Asia-Pacífico sigue al alza: ha crecido este año un 5,3%, hasta 276.100 millones de dólares, y se prevé que aumente al menos otro 20% en los próximos cinco años.

La ambición de Magnific es llevar la IA creativa más allá de la experimentación e integrarla en la producción de películas, campañas y contenidos de marca.

Trayectoria

Fundada en Málaga en 2010 por Joaquín Cuenca, Alejandro Sánchez Blanes y Pablo Sánchez Blanes, la empresa original (Freepik) alcanzó los 100 millones de usuarios como banco de imágenes, siendo rentable y sin rondas de venture capital.

En mayo de 2020 el gigante sueco EQT adquirió una participación mayoritaria, valorando la compañía en unos 250 millones de dólares.

Posteriormente entraron con capital en la empresa fondos como Atwater y Eurazeo, como socios minoritarios.

En 2024 adquirió la empresa murciana Magnific IA, fundada unos meses antes por Javier López y Emilio Nicolás Riquelme.

Y ya este año lo que era Freepik unificó toda la plataforma bajo la marca Magnific, intensificando el giro que había dado la empresa hacia la IA.