En los diez primeros meses el volumen agregado fue 81.328 millones, frente a 106.951 millones en 2025, y la menor actividad desde octubre indica que, si no se reactiva la contratación, el año terminará con descensos anuales.

¿Por qué 2026 puede cerrar con caídas en volumen de M&A respecto a 2025?

La mayor operación fue la compra por Grupo BPCE del 7 % del capital del Banco Sabadell por 1.186 millones; la segunda fue la adquisición por Fresenius del 45% de mAbxience por 750 millones, dos movimientos que concentraron una parte significativa del volumen mensual.

¿Quiénes encabezaron las mayores operaciones del mes y cuánto pesaron en el total de octubre?

En lo ya ocurrido, la IED bruta alcanzó 12.446 millones en el primer semestre de 2026 pero las desinversiones por 9.038 millones redujeron la inversión neta; en perspectiva, el parón en M&A puede disminuir flujos brutos y aumentar la cautela de inversores foráneos.

¿Cómo afecta a la inversión extranjera directa (IED) la ralentización del M&A en España?

Ya se han paralizado la mayoría de las negociaciones en marcha a la espera del nuevo Ejecutivo; en términos potenciales, la incertidumbre electoral puede retrasar o cancelar operaciones hasta principios de 2027.

¿Qué consecuencias ha tenido la convocatoria del 29‑N para las negociaciones de M&A en España?

El informe de TTR Data atribuye el retroceso a la paralización de negociaciones tras la confirmación de las elecciones del 29‑N, que frenó el cierre de operaciones en octubre.

¿Por qué las fusiones y adquisiciones en España cayeron a 5.088 millones en octubre?

La mayor transacción del mes de octubre fue la adquisición del 7% del Banco Sabadell por parte del Grupo BPCE por un importe de 1.186 millones de euros.

En el acumulado de los diez primeros meses de 2026, el valor de las transacciones descendió un 3,3% hasta los 81.328 millones de euros, anticipando un cierre de año con caídas anuales.

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre paralizó la mayoría de negociaciones a la espera de la formación del nuevo Ejecutivo a principios de 2027.

El volumen de fusiones y adquisiciones en España cayó a 5.088 millones de euros en octubre, lo que supone un retroceso del 7% interanual y el tercer dato más bajo de los últimos doce meses.

El volumen agregado de fusiones y adquisiciones en España llegó a los 5.088 millones durante el mes de octubre, lo que supuso un retroceso del 7% respecto de los 5.472 millones de igual mes del año pasado.

Los datos del informe de TTR data que mide el pulso mensual de las inversiones en el mercado ibérico indican que en octubre se registró el tercer dato más bajo de los últimos doce meses.

Esto supera los 1.475 millones de agosto y los 4.500 de junio reflejando que el volumen de las transacciones se ha ralentizado tras confirmarse la convocatoria de elecciones el 5 de octubre.

Fuentes del sector inversor confirman a este diario que tras el anuncio de los comicios del 29-N la mayoría de las negociaciones en marcha se han paralizado a la espera de conocer el nuevo Ejecutivo que debería constituirse en enero o febrero del próximo año.

Es así como en octubre se produjeron 180 operaciones, el segundo dato más bajo en los últimos doce meses y solo superado por las 115 transacciones que se registraron en agosto.

Estas cifras incluyen tanto la compra de empresas o activos dentro de España como adquisiciones de compañías españolas en el extranjero y, además de M&A, considera operaciones de private equity, venture capital y compra de activos.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el valor agregado de estas transacciones llegó a los 81.328 millones, un retroceso del 3,3%, mientras que las operaciones se situaron en 2.525, un 13,8% menos. Aunque solo 2.277 de ellas se han completado.

A falta de dos meses para que cierre el año esta cifra se queda muy lejos de los 106.951 millones de volumen de 2025 y de las 3.525 operaciones registradas. Esto puede anticipar que 2026 está cerca de cerrar con caídas anuales.

De este montante, 28.519 millones corresponden a compras de empresas españolas en el extranjero, con 9.226 millones de transacciones en marcha y otros 19.293 millones de operaciones completadas.

En este apartado lideran las compras en Estados Unidos, con 14.254 millones; seguida de Reino Unido, con 4.000; Francia, con 2.996; y Países Bajos, con 2.280 millones.

Por otro lado, el valor de las inversiones de compañías extranjeras en España registró 32.578 millones, con la mitad del volumen (15.000 millones) en operaciones en marcha y la otra mitad (17.500 millones) completa.

Aquí las mayores inversiones llegaron de Estados Unidos, con 8.919 millones; Alemania, con 7.148; Francia, con 4.135; Italia, con 3.433; Reino Unido, con 3.394; y Portugal, con 2.645 millones.

Estos últimos datos anticipan que la Inversión Extranjera Directa (IED) puede experimentar un parón al cerrar este año. Los datos del Ministerio de Economía indican que la IED bruta alcanzó los 12.446 millones en el primer semestre de 2026.

No obstante, se produjeron desinversiones por valor de 9.038 millones, el peor dato desde 2018. Esto dejó la inversión neta efectiva en 3.407 millones en los primeros seis meses del año.

En el caso del informe de TTR Data, en el acumulado anual las operaciones exclusivamente de M&A llegaron a los 37.541 millones, pero solo 25.245 correspondientes a operaciones completadas.

Por su parte, el private equity llegó a los 22.061 millones, pero con apenas 6.696 en transacciones completadas; mientras que el venture capital registró 7.437 y 5.870 millones, respectivamente.

Finalmente, la compra de activos llegó a los 14.409 millones de los que se han completado transacciones por valor de 10.528 millones de euros.

Por operación, la mayor transacción del mes de octubre fue la adquisición del Grupo BPCE del 7 % del capital del Banco Sabadell por 1.186 millones de euros.

Le siguió la compra de Fresenius del 45% que todavía no tenía en mAbxience por 750 millones. La operación creó una plataforma biofarmacéutica integrada con presencia productiva en España y Latinoamérica.

Grandes operaciones

Sin embargo, estas operaciones que se quedan lejos de los grandes movimientos que se han producido en el transcurso del año. En enero, Erste Group completó la adquisición del 49 % de Santander Bank Polska por 6.800 millones.

En abril, el mismo Santander compró el británico TSB por valor de 3.338 millones, y en junio Orange Francia compró el 50% que no controlaba de MasOrange por un valor de 4.250 millones.

En cualquier caso, el gran deal del año sigue siendo la compra que el Banco Santander hizo en agosto del estadounidense Webster Corporation por 10.324 millones.