Belan afirma que la junta solicitada por Peters y su grupo es perturbadora y busca desestabilizar la compañía, que tendría una agenda para convertir a Emerita en una empresa centrada en litigios en vez de desarrollo del IBW.

¿Qué argumentos esgrime Joseph Belan contra el grupo de accionistas que pidió la junta extraordinaria?

IBW es un proyecto minero en la Faja Pirítica andaluza declarado de interés estratégico por la UE; la compañía estima necesidades iniciales de capital de aproximadamente 567 millones de dólares.

Ya ha originado riesgo de reembolso de deuda y necesidad inmediata de efectivo; podría diluir a los accionistas si se recurre a nueva emisión de capital y aumentar la vulnerabilidad a operaciones de compra a bajo precio.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas la falta de liquidez que describe Joseph Belan?

El consejo plantea esa opción para generar liquidez y proteger el valor para accionistas ante desafíos de liquidez a corto plazo y una situación que consideran crítica. También evalúan fusiones, combinaciones corporativas y atracción de capital institucional.

¿Por qué el consejo de Emerita plantea una “potencial venta” de la compañía?

El proyecto IBW, de interés estratégico para la UE, requiere una inversión inicial estimada de 567 millones de dólares estadounidenses.

La dirección acusa a la anterior cúpula de desestabilizar la empresa y de perjudicar el avance del proyecto minero Iberian Belt West (IBW) en Andalucía.

El presidente ejecutivo, Joseph Belan, denuncia una deuda pendiente de 7,5 millones de dólares y califica la situación actual de la minera canadiense como un momento crítico.

Emerita busca hacer frente a sus problemas de liquidez a corto plazo y analiza alternativas que van desde atraer capital institucional hasta la posible venta de la compañía.

El consejo de administración de la compañía minera Emerita estudia “oportunidades para proteger y mejorar el valor para los accionistas» y hacer frente a los «desafíos de liquidez a corto plazo» que afronta la compañía en un momento que se considera “crítico”.

Entre las medidas contempladas, según ha informado la empresa a los mercados, están combinaciones corporativas, fusiones e incluso una «potencial venta de la compañía».

La búsqueda de liquidez se plantea ante la junta extraordinaria solicitada por un grupo de accionistas que, desde la actual dirección, califican de “perturbadora, costosa e innecesaria” por provocar una “incertidumbre significativa para los inversores”.

La compañía canadiense, con intereses en la Faja Pirítica andaluza con su Iberian Belt West -declarado de interés estratégico por la UE- con inversiones previstas de más de 700 millones de euros, está inmersa desde hace meses en fuertes turbulencias internas.

Una inestabilidad que se desencadenó cuando las autoridades de la bolsa de Ontario, en Canadá, abrieron una investigación por irregularidades en la información suministrada a los mercados por la dirección anterior para proyectos en Brasil y España.

La búsqueda de liquidez se blinda ahora ante “cualquier proceso de asamblea de accionistas” en una situación que se considera de “crítica”.

El consejo de administración coincide de forma unánime en que la valoración de mercado actual «no refleja el valor actual y a largo plazo de sus activos».

Entre las opciones que se contemplan ahora figuran la atracción de capital institucional e internacional y alternativas de financiación mediante capital y regalías.

También se evaluarán inversores estratégicos o principales, así como proyectos conjuntos y asociaciones a nivel de proyecto.

El análisis incluirá posibles transacciones vinculadas a intereses directos en IBW y alternativas estratégicas o de liquidación sobre los derechos de demanda de Falcon (litigio en Brasil sobre una mina de litio).

Del mismo modo, se estudiarán combinaciones corporativas, fusiones e incluso una “potencial venta de la compañía”.

“El consejo valorará estas alternativas en función del potencial para los accionistas, la certidumbre financiera, el riesgo de ejecución y los plazos”, ha asegurado Emérita en un comunicado.

Para este proceso, la compañía ha contratado a Dentons Canada LLP como asesor legal y negocia con asesores financieros.

Carta a los inversores

En una carta a los accionistas e inversores hecha pública por Joseph Belan, miembro del consejo de administración desde julio y presidente ejecutivo desde septiembre, no se ponen paños calientes a la gravedad de la situación.

“Hay aproximadamente 7,5 millones de dólares estadounidenses pendientes de pago. Si los cambios propuestos en el Consejo desencadenan la obligación de reembolsar esta deuda, Emerita podría enfrentarse a una necesidad sustancial de liquidez”.

Algo que según Belan llega “precisamente en el momento en que necesita capital para financiar sus obligaciones existentes, sus litigios y sus actividades de desarrollo”.

“Durante los últimos dos meses, ha habido días que han parecido una labor de triaje en la sala de urgencias de un hospital”, ha asegurado el primer ejecutivo.

“Este es un momento crítico”, ha añadido, señalando “la profundidad de la frustración por la forma en que se gestionó la empresa anteriormente”.

“Resulta preocupante que, a pesar del trabajo y los esfuerzos del Consejo para estabilizar la Empresa, el señor Peters (anterior presidente) y su grupo hayan decidido lanzar una campaña perturbadora y peligrosa para sustituir al Consejo y desestabilizar la Compañía”, dice en su mensaje.

“Parece haber una agenda oculta para convertir a Emerita en una empresa de litigios y desatender el trabajo y el esfuerzo de la dirección de Emerita en el avance del desarrollo del Proyecto Iberian Belt West en España”, acusa Belan.

La compañía estima que las necesidades de capital inicial para desarrollar este proyecto son de aproximadamente 567 millones de dólares estadounidenses.

Un trabajo pendiente que afecta a la tramitación de permisos, la metalurgia, el desarrollo de reservas, la comercialización de concentrados y la financiación.

“Reconozco que los accionistas tienen preguntas sobre la economía del proyecto, en particular la contribución del concentrado de pirita, las hipótesis relativas a la recuperación de oro y plata y el procesamiento posterior a la flotación”, ha admitido.

Y ha asegurado que “proporcionaremos más información para ayudar a los accionistas a comprender estas decisiones, las hipótesis subyacentes y el trabajo necesario para hacer avanzar IBW”.

El ejecutivo destaca que la empresa publicó recientemente un estudio de prefactibilidad sobre su proyecto andaluz que demuestra su solidez, con un valor actual neto de 776 millones de dólares estadounidenses y una tasa interna de retorno (TIR) del 23,5%.

“Emerita es, ante todo, una compañía de desarrollo minero”, destaca el presidente ejecutivo, que acusa a la anterior dirección de errar de pleno en sus cálculos sobre el litigio sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

En una sentencia firme, todos los acusados por Emérita acabaron absueltos y la compañía condenada en costas.

También se reprocha a la anterior dirección el embrollo en Brasil con el litigio sobre el proyecto Falcon.

“Tenemos la intención de reconstruir la credibilidad mediante decisiones responsables y progresos mensurables, no mediante declaraciones llamativas destinadas a promover artificialmente el precio de las acciones”, ha indicado.

Bellan señala que “Emerita está construyendo una compañía de desarrollo minero en torno a IBW, al tiempo que protege sus derechos reivindicados en Falcon”.

“Cada dólar gastado en litigios es un dólar que debe sopesarse frente a otros requisitos corporativos. Cada decisión de financiación debe tener en cuenta la dilución, los costes de financiación, el calendario y las consecuencias potenciales”, ha añadido al respecto.

Diez semanas después de asumir la presidencia ejecutiva, Bellan afirma que “el señor Peters apoyó mi nombramiento para el Consejo en agosto. Poco tiempo después, ha cambiado de opinión y ahora quiere que me destituyan”.

Y ha insistido en sus acusaciones: “Una Emerita gravemente debilitada, con el precio de las acciones deprimido y alternativas de financiación limitadas, podría volverse vulnerable a una financiación de rescate o ‘buitre’ a una fracción de su valor subyacente potencial”.