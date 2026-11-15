El difícil doble juego de Illa: apoya a Sánchez pero tiende puentes con las grandes empresas catalanas

Será una prueba de fuego para mostrar cercanía con grandes directivos y con la Fundación "la Caixa", y servirá para intentar reconciliar su apoyo a Sánchez con las demandas del Ibex tres días antes de las elecciones.

¿Qué papel jugará la intervención de Illa en el XXV Congreso de Directivos CEDE el 26 de noviembre?

Si intensifica su respaldo y el PSOE pierde, perderá credibilidad frente al empresariado y enfrentará dos años de mandato con menor apoyo económico y político en Cataluña.

Medió con el Gobierno para bloquear la opa del BBVA sobre Sabadell y facilitó acuerdos que permitieron el regreso formal de Criteria Caixa y la Fundación "la Caixa" en 2025.

¿Cómo ha conseguido Illa atraer de nuevo a empresas como Sabadell o Criteria Caixa a Cataluña?

Ya ha provocado enfriamiento en la interlocución con patronales y críticas por intervención en vivienda y laboral; en el futuro puede aumentar la desconfianza y reducir el compromiso empresarial con la Generalitat.

¿Qué consecuencias tiene para el empresariado catalán que Illa apoye a Sánchez y mantenga políticas públicas activas?

Illa busca preservar la estabilidad económica y el respaldo de la burguesía catalana que facilitó la pacificación post‑procés, al tiempo que mantiene su apoyo a Sánchez para la campaña del 29‑N.

La implicación de Illa en la campaña del 29-N es crucial para el PSOE en Cataluña, pero amenaza con deteriorar aún más sus vínculos con el empresariado local.

A pesar de distanciarse de la patronal Foment del Treball, el dirigente catalán conserva una interlocución fluida con los líderes de entidades como la Fundación 'la Caixa'.

El tejido empresarial marca distancias con el 'president' tras sus recientes declaraciones sobre la huelga y por discrepancias en materia fiscal, laboral y de vivienda.

Salvador Illa intenta equilibrar su respaldo a Pedro Sánchez ante las próximas elecciones con el mantenimiento de buenas relaciones con las patronales y grandes empresas catalanas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió hace una semana la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre "como una señal de descontento ciudadano", pero a la vez pidió a los maquinistas de Rodalies que no dificultaran el servicio ferroviario para defender sus reivindicaciones.

Unas declaraciones que -lógicamente- no han sentado nada bien en el mundo empresarial, pero que representan perfectamente la actual situación institucional por la que atraviesa Illa.

El president lleva un mes haciendo encaje de bolillos para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez de cara al 29-N, pero a la vez intentando mantener los lazos con el mundo de la gran empresa catalana, con el Ibex y con las patronales.

No es fácil y nadie descarta que fracase en el camino. Pero la realidad es que el ex ministro de Sanidad sabe que no puede distanciarse de la realidad catalana por volcarse en la campaña de Sánchez.

Le quedan por delante dos años de mandato y es consciente de que gran parte de su éxito sofocando la conflictividad social y trayendo la paz institucional post-independentismo se ha producido gracias a la gran empresa.

El mundo corporativo y las patronales son claves también para buscar una supervivencia después de Sánchez y una eventual renovación de cara a las elecciones autonómicas de 2028. Ningún govern ha sido próspero sin la burguesía empresarial catalana al lado y eso está claro en el PSC.

Illa ha estado muy cerca de los empresarios desde que llegara hace poco más de dos años a la Generalitat. Y las grandes y pequeñas empresas han apoyado su determinación para buscar la normalidad institucional.

Dos años en los que ha sabido moverse como pocos. Apoyó la catalanidad del Banco Sabadell y medió con éxito ante Sánchez para bloquear la opa del BBVA. A cambio, logró que Sabadell volviera a Cataluña.

Pero es que, además, durante su mandato Criteria Caixa y la Fundación "la Caixa" acordaron su regreso oficial a Cataluña en marzo de 2025. El movimiento se produjo siete años y medio después de haber trasladado su sede social a Palma de Mallorca por el procés.

Dos espaldarazos a su gestión que ha intentado devolver con una agenda pro-empresa en la que ha buscado -en este caso con menos éxito- reducir la burocracia, aumentar las inversiones y generar mejores condiciones para el sector.

Illa ha sabido navegar entre dos aguas. Mientras ERC y Junts han negociado criticadas cesiones con el Gobierno de Sánchez en temas como Rodalies, independencia fiscal o infraestructuras, el president ha estado en un discreto segundo plano. Gestionado.

Pero los empresarios no quieren a Sánchez. Llevan varios años sin hablarse con él y creen que ahora es una buena oportunidad para el cambio de ciclo político y para confirmar la nueva etapa de Cataluña, alejada completamente de un nuevo procés.

Y esto ha hecho que se distancien de Illa y comiencen a verlo como problema. Desde comienzos de año, la situación ha comenzado a enfriarse y en las últimas semanas ha empeorado.

Discrepancias como la intervención pública en el mercado de la vivienda o en materia laboral y fiscal han hecho que las patronales comiencen a levantar la voz.

En el sector es conocido que la interlocución con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es ahora mismo casi inexistente y que no hay planes de retomarla.

Es verdad que la relación es un poco mejor con Pimec, el Cercle d'Economia, la Cambra de Comerç y Barcelona Global, pero no es suficiente para alcanzar el grueso de la representación empresarial.

Los empresarios reclaman reformas estructurales y menor presión regulatoria, mientras que Illa -que al llegar prometió mejoras- está estancado en sus planes y se sigue decantando por el refuerzo de las políticas públicas.

Un poco mejor es su vinculación a las grandes empresas catalanas, pero las elecciones han generado fricciones. Como buena parte del Ibex, quieren un cambio, asumen que Illa debe apoyar a Sánchez, pero le exigen que no repita sus políticas más extremas en Cataluña, en especial las de vivienda.

Illa participará en la clausura del XXV Congreso de Directivos CEDE el próximo 26 de noviembre de 2026 en Barcelona. Organismo apadrinado por Fundación "La Caixa" y por Isidro Fainé.

Y es que Illa mantiene una relación fluida y habitual con Fainé, reelegido presidente de la Fundación ”la Caixa” en enero de 2026. Una relación que no es tan buena con Sánchez.

En el CEDE coincidirá con Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy; José María Méndez, CEO de Criteria Caixa; Juan Santamaría, CEO de ACS; Maurici Lucena, presidente y CEO de AENA; o Amparo Moraleda, presidenta de Airbus.

Un congreso que además será a solo tres días antes de las elecciones generales. Una verdadera prueba de fuego para Illa, ya que tendrá que intentar encajar su apoyo a la empresa con la inminencia de los comicios.

Pero lo tiene difícil. Sánchez necesita arrasar en Cataluña para tener posibilidades de remontar unas encuestas muy desfavorables y para ello requiere del apoyo de Illa.

Cataluña el 29-N

Cataluña aporta 48 diputados al Congreso sobre el total de 350 escaños de la cámara. Es la segunda comunidad autónoma con mayor representación, únicamente por detrás de Andalucía.

Si consideramos la debilidad de ERC y Junts, es una buena oportunidad para que el PSOE aumente sus escaños y consolide la remontada.

Es por ello que lo normal es que Sánchez refuerce su presencia en la región y que utilice a su presidente autonómico (uno de los pocos barones que le va quedando) para que sea protagonista de la campaña.

Tampoco se descarta que le pida a Illa que endurezca el discurso para sacar el máximo rendimiento al electorado catalán. Aunque aquí puede chocar con el empresariado de la región.

Sin duda un puzzle de difícil solución. Si Illa no apoya a Sánchez, puede verse comprometido en el corto plazo, pero si lo hace (y el PSOE pierde) deberá lidiar con Cataluña (y su tejido empresarial) los próximos dos años.