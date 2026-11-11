Antonio Jesús Hidalgo, nuevo presidente de Oleand Manzanilla Olive, la mayor cooperativa sevillana

Oleand exporta a Estados Unidos, países de la Unión Europea, China, Corea del Sur, Vietnam, Canadá, Reino Unido, México, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Malta, y su ámbito operativo abarca casi todo el territorio productivo de Sevilla y parte de Huelva.

¿A qué mercados exporta Oleand Manzanilla Olive y qué alcance territorial tiene su actividad?

La cooperativa factura 170 millones, agrupa 6.000 socios y 300 trabajadores, y procesa principalmente 40 millones de kilos de aceitunas de mesa, 15 millones de kilos de aceite y 75 millones de kilos de cereales.

¿Qué tamaño y qué producción gestiona Oleand Manzanilla Olive bajo la presidencia de Hidalgo?

Sus prioridades son elaborar el Plan Estratégico 2027-2030 con participación de socios y trabajadores, adecuar instalaciones al volumen actual, dar más valor a la producción de los socios y preparar el relevo generacional.

¿Qué prioridades ha marcado Antonio Jesús Hidalgo para el mandato al frente de Oleand Manzanilla Olive?

El consejo rector se ha renovado al 50%, incorpora por primera vez a cuatro mujeres y tiene fuerte presencia de jóvenes, además de mantener representantes de varias localidades y presidentes de dos cooperativas asociadas.

¿Qué cambios ha introducido el nuevo consejo rector que preside Hidalgo en Oleand Manzanilla Olive?

Antonio Jesús Jiménez Hidalgo es socio y agricultor vinculado 33 años a Oleand Manzanilla Olive; empezó en 1993 como gerente de la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y dirigió después Manzanilla Olive, cooperativa de segundo grado. Su trayectoria incluye asesoramiento en procesos de integración y fusión desde 2020.

¿Quién es Antonio Jesús Hidalgo y qué experiencia aporta como nuevo presidente de Oleand Manzanilla Olive?

Oleand Manzanilla Olive factura 170 millones de euros, reúne a 6.000 socios y destaca como líder en producción de aceituna de mesa con fuerte presencia internacional.

La junta entrante elaborará el Plan Estratégico 2027-2030 enfocado en adecuar instalaciones, dar mayor valor a la producción y garantizar el relevo generacional.

El nuevo consejo rector se renueva al 50%, incorporando por primera vez a cuatro mujeres y aumentando la presencia de jóvenes y representantes de diversas localidades.

Antonio Jesús Hidalgo es elegido nuevo presidente de Oleand Manzanilla Olive, la mayor cooperativa agrícola sevillana, sustituyendo en el cargo a Antonio Candil.

Antonio Jesús Jiménez Hidalgo ha sido elegido presidente de Oleand Manzanilla Olive, la mayor cooperativa agrícola sevillana con 170 millones de facturación, 6.000 agricultores socios y 300 trabajadores. Sustituye en el cargo tras unas elecciones a Antonio Candil.

Socio y agricultor, Antonio Jiménez lleva 33 años vinculado a Oleand Manzanilla Olive y a sus cooperativas. Empezó a trabajar en 1993 en Nuestra Señora de las Virtudes, de la que fue gerente.

Más tarde dirigió Manzanilla Olive, cooperativa de segundo grado que se integró con Oleand, y desde 2020 asesoró a Oleand Manzanilla en varios de sus procesos de integración y fusión.

Ahora asume la presidencia «con humildad, honestidad, lealtad y un profundo sentido de la responsabilidad», y se compromete a «gobernar para todos y escuchar siempre a los socios y socias».

El nuevo consejo rector que preside Jiménez se ha renovado al 50%, incorpora por primera vez a cuatro mujeres y tiene fuerte presencia de jóvenes. Son dos notas destacadas en una entidad cooperativa.

Los consejeros elegidos proceden de cinco localidades: La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Carmona, Paradas y Mairena del Alcor.

También siguen en el Consejo los presidentes de dos cooperativas asociadas, Agrícola Carmonense y Agrícola de Paradas.

El objetivo principal del nuevo Consejo Rector es elaborar el Plan Estratégico 2027-2030, que se hará con la participación de socios, cooperativas asociadas y personas trabajadoras y se presentará a la Asamblea General.

Entre sus prioridades están adecuar las instalaciones al volumen de producto que hoy recibe la cooperativa, dar más valor a la producción de los socios y preparar el relevo generacional.

Oleand Manzanilla Olive, S. Coop. And., con sede en La Puebla de Cazalla (Sevilla), y un ámbito de actuación en prácticamente todo el territorio productivo de Sevilla y parte del territorio onubense, es fruto de casi setenta años de historia y de cinco fusiones.

Elabora y comercializa principalmente aceitunas de mesa (40 millones de kilos) y aceite de oliva (15 millones de kilos), además de cereales (75 millones de kilos) y otros productos agrarios.

Por facturación es la primera cooperativa de primer grado de Sevilla, la segunda cooperativa olivarera de Andalucía y la primera de primer grado en producción de aceituna de mesa.

Se encuentra entre las diez cooperativas de primer grado en cuanto a volumen de facturación en la comunidad autónoma de Andalucía.

Además de operar en territorio nacional, exporta a países como EEUU, Unión Europea, China, Corea del Sur, Vietnam, Canadá, Reino Unido, México, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Malta …