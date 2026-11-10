La asiática Desay abre en Linares su primera fábrica en Europa: del "cuento chino" a la resurrección industrial

Además de Desay, han llegado fabricantes automovilísticos chinos como Coronet, NZA, BAIC y JAC, y empresas de defensa y tecnología como Novaindef, Escribano, FMG, Evolutio y Actia, ampliando la actividad en automoción, defensa y electrónica.

¿Qué nuevos actores industriales se han instalado en Linares junto a Desay y qué sectores representan?

Desay fue la primera firma china que se comprometió a producir en el Parque Santana y su apertura ha atraído a otros fabricantes y proveedores, contribuyendo a revertir pérdida de población y alto desempleo y a consolidar un polo industrial local.

¿Cómo se relaciona la llegada de Desay con la recuperación industrial de Linares?

El proyecto percibirá 5,5 millones de euros del Gobierno dentro del PERTE VEC III y se beneficiará de inversiones y cesión de suelo promovidas por la Junta de Andalucía para reindustrializar el Parque Santana.

¿Qué ayudas públicas recibe el proyecto de Desay y de qué programas proceden?

La planta arrancará con 200 empleos y 700.000 pantallas anuales, y alcanzará 300 puestos y 1,5 millones de pantallas al pleno rendimiento, generando empleo directo y demanda para proveedores locales.

¿Qué impacto laboral y productivo tendrá la fábrica de Desay en Linares ya abierto?

Desay eligió Linares por la disponibilidad de las antiguas instalaciones de Santana reconvertidas, el apoyo institucional de la Junta y el impulso de la iniciativa Invest in Andalucía que facilitó negociaciones con autoridades regionales.

¿Por qué Desay ha elegido Linares para abrir su primera fábrica en Europa?

Esta apertura consolida la reactivación industrial de Linares y del Parque Santana, impulsada por la llegada de varios fabricantes y empresas de automoción, defensa y tecnología.

El proyecto cuenta con el apoyo de las instituciones, incluyendo 5,5 millones de euros en ayudas del PERTE VEC III concedidas por el Gobierno de España.

La planta arranca con una producción de 700.000 pantallas al año y 200 empleados, con la previsión de alcanzar los 1,5 millones de unidades y 300 puestos de trabajo a pleno rendimiento.

La multinacional china Desay inaugura en Linares su primera fábrica en Europa, tras una inversión de más de 26 millones de euros para la producción de displays automotrices.

La multinacional china Desay ha inaugurado hoy su nueva fábrica de displays, donde producirá 1,5 millones de pantallas para automoción al año y dará empleo a 300 personas cuando esté a pleno rendimiento.

La compañía, con sedes en México y el sudeste asiático, ha destinado más de 26 millones de euros a dotar la fábrica de maquinaria de fabricación de componentes electrónicos de tecnología punta. Arrancará con 700.000 unidades y 200 empleos.

Cuando se anunció el interés de Desay en 2023, hubo quien en Linares -ciudad en plena crisis industrial que parecía irreversible entonces- habló de “cuento chino”. Hoy ya es un activo tangible del resurgir de la industria linarense.

Tras contactos y negociaciones en Linares, la inversión se cerró hace dos años en el viaje a China que realizó el presidente andaluz Juanma Moreno, en la que resultó clave la iniciativa ‘Invest in Andalucía’ que impulsa Andalucía Trade.

Desde entonces las asiáticas Coronet, NZA, BAIC y JAC, en solitario o aliados con Santana Motors, han puesto en marcha o anunciado proyectos, impulsando junto a otras iniciativas una auténtica resurrección industrial de la ciudad.

En las cadenas de ensamblaje operadas por Coronet y Santana, hay ya generados 200 puestos de trabajo, que se prevé ir aumentando conforme se consoliden los proyectos recién iniciados.

Al calor de la llegada de los fabricantes automovilísticos orientales, han apostado por Linares empresas de Defensa: Novaindef, Escribano (vehículos 6x6), FMG (en el antiguo polvorín de Vadollano).

Y la tecnológica Evolutio, Sice (grupo ACS, luminarias), Ilunion, Actia (pantallas para transporte pesado) también se han implantado en la ciudad.

Depresión y esperanza

Linares ha pasado de la depresión social, la desesperanza y la sensación de engaño ante continuas promesas incumplidas, a ver luz al final del túnel en el que entró en 2011, con el cierre de la antigua Santana.

Y deja atrás una etapa caracterizada por aparecer en todos los rankings como la localidad con más paro de España, pérdida brutal de habitantes (de casi 64.000 a 55.500 en una década), cierre masivo de empresas y comercios (El Corte Inglés, Zara), y la fuga de talento de toda una generación.

Ahora el censo comienza a recuperarse, y vuelven a surgir oportunidades para el talento que sale de su campus universitario.

Por eso la historia de Desay marca el tránsito del “cuento chino” que pronosticaron los agoreros al camino de la resurrección industrial.

Fue la primera firma china en interesarse por Linares y en comprometerse a producir en las antiguas instalaciones de Santana, por aquel entonces en ruina y semiabandonadas.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha celebrado la apertura de la primera fábrica de la firma china en Europa, que “supone un nuevo hito en el resurgimiento del Parque Santana y de Linares como ciudad industrial”.

Las instalaciones, pioneras en sus características en el mercado español, van a desarrollar una nueva línea de negocio para atender desde Linares a clientes internacionales y grandes grupos de automoción.

“Linares ha dejado atrás los años de inactividad del Parque Santana y la apertura de Desay SV es un paso más para que vuelva a ser el importante polo de la industria del automóvil que fue”, ha asegurado Paradela.

“Andalucía es una tierra de oportunidades, ideal para invertir, segura, estable y donde prima el talento”, ha afirmado.

Apoyo institucional

El consejero ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz para que Linares y Andalucía estén en el mapa inversor. Cedió al Ayuntamiento el Parque Empresarial Santana y ha hecho inversiones millonarias en adecuación de naves.

“Son varias las corporaciones mundiales que se están asentando en nuestra comunidad ayudando a dinamizar la economía y a generar empleo de alta cualificación”, ha detallado.

“La clave del éxito residirá en articular estos elementos como un único engranaje en el que la universidad genera talento, la ciencia crea conocimiento, el emprendimiento produce empresas y la industria transforma ese valor en empleo y prosperidad”.

En los presupuestos para el próximo año la Junta destinará 244 millones para el sector industrial y minero, un 50% más que en las cuentas de 2026, y además habrá un fondo de reindustrialización, dotado con 50 millones, para la atracción de inversiones estratégicas.

El proyecto impulsado por esta plataforma tecnológica puntera de componentes de automoción recibirá además una ayuda del Gobierno de la nación de 5,5 millones de euros, dentro del PERTE VEC III.

En la puesta de largo de la planta de Desay SV Automotive Europe también han participado la comisionada especial para la Competitividad Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich, además de la alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo.

Y además del consejero Paradela han tenido presencia el presidente de la Diputación Provincial, Juan Latorre, y el presidente del Consejo de Administración de DESAY SV, Gao Dapeng, entre otros directivos de la multinacional china.