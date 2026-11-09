Grupo Vega abre en Osuna una de las mayores almazaras de España para molturar hasta 80.000 toneladas por campaña

Pedro Ignacio Gonzalo Ybarra será el explotador de la almazara bajo la marca Marazán mediante el contrato de arrendamiento; su compañía combinará producción propia y servicios de molturación para terceros.

¿quién es Pedro Ignacio Gonzalo Ybarra y qué papel tendrá en la explotación de la almazara Marazán?

La instalación usa líneas de extracción avanzadas, bodega automatizada con sensores para trazabilidad y decánteres de dos fases más placas solares para reducir consumo de agua y energía y optimizar tiempos de molturación.

¿cómo está diseñada la almazara para proteger la calidad del aceite y reducir recursos?

La previsión inicial es de cuatro empleos fijos y diez temporales en campaña; además, la actividad incrementa la demanda de transporte, logística y servicios auxiliares vinculados a la recepción y manejo de aceituna.

¿qué empleo genera la almazara de Marazán en Osuna y qué impacto adicional aporta a la economía local?

La planta está operativa para molturar 30.000 toneladas y llegará a 80.000 cuando esté completa; almacena hasta 3.000 toneladas en 20 depósitos y prevé procesar 18 millones de kilos esta campaña.

¿qué capacidad de molturación y almacenamiento tiene la almazara de Osuna y qué volumen espera procesar en esta campaña?

Grupo Vega arrendó la almazara a Marazán tras su transición a SOCIMI para mantener un activo productivo en su cartera sin gestión directa; la SOCIMI optó por un contrato de arrendamiento a largo plazo cerrado hace seis meses.

¿por qué Grupo Vega Capital ha arrendado la nueva almazara de Osuna a Marazán y no la explota directamente?

Las instalaciones de 4.437 m² cuentan con tecnología avanzada, capacidad de almacenamiento de 3.000 toneladas de aceite y medidas de sostenibilidad como placas solares.

Se prevé procesar unos 18 millones de kilos en esta campaña para comercializar aceite de oliva virgen extra (AOVE) a granel en mercados nacionales e internacionales.

La instalación será explotada por Pedro Ignacio Gonzalo Ybarra bajo la marca Marazán tras un acuerdo de arrendamiento a largo plazo.

Grupo Vega Capital abre en Osuna una almazara operativa para molturar 30.000 toneladas de aceituna, con capacidad para alcanzar las 80.000 en el futuro.

Grupo Vega Capital informa de la apertura en Osuna de una de las mayores almazaras de España, promovida por esta SOCIMI y que va a explotar Pedro Ignacio Gonzalo Ybarra bajo la marca Marazán.

La fábrica está ya operativa con capacidad para molturar 30.000 toneladas de aceituna, aunque cuando esté completa alcanzará las 80.000. En esta campaña la previsión es procesar unos 18 millones de kilos.

El acuerdo con Pedro Ignacio Gonzalo Ybarra se cerró hace seis meses mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo, ha informado Vega en un comunicado.

El Grupo Vega Capital SOCIMI es un instrumento de inversión del empresario malagueño Cristóbal Vega Millán. Se estrenó en bolsa en julio pasado con una capitalización de 237 millones de euros.

Tiene activos inmobiliarios, hoteleros, estaciones de servicio, suelos y superficies comerciales y también intereses en el negocio agroalimentario a través de fincas y activos agroindustriales.

La fábrica de Osuna

En esta campaña la previsión es procesar en la nueva fábrica de Osuna unos 18 millones de kilos de aceitunas. Marazán prevé comercializar su producción de aceite a granel, tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales.

La previsión inicial de empleo contempla cuatro puestos de trabajo fijos y otros diez durante la etapa de campaña oleícola. A esta actividad se suma la demanda de servicios vinculados a la recepción y el transporte de aceituna, logística y labores auxiliares.

La almazara ocupa una superficie de 4.437,4 metros cuadrados de superficie edificada y otros 19.340 metros cuadrados de espacios exteriores no edificados.

La bodega, inversión de Marazán, cuenta con 20 depósitos de 150 toneladas cada uno de ellos, lo que le proporciona una capacidad de almacenamiento máxima de 3.000 toneladas de aceite.

Con estos recursos y acorde a lo que explican sus promotores, el objetivo está orientado a gestionar grandes volúmenes de aceituna y optimizar tiempos de recepción, molturación y almacenamiento.

El proyecto de ingeniería ha sido desarrollado por María Dolores Humanes, bajo la recomendación de Grupo Vega por su experiencia en el desarrollo de instalaciones oleícolas.

Asimismo, la entidad ha elegido al arquitecto Manuel Martínez para la dirección técnica.

Grupo Vega impulsó originalmente el proyecto para su explotación a través de Vegafruit, sociedad del grupo dedicada a la actividad agrícola, con cultivos de olivar y aguacate.

En el marco de su transición a SOCIMI, el grupo optó por arrendar la instalación a Marazán mediante un contrato a largo plazo. La elección de Osuna como sede responde a su posición estratégica dentro del mapa olivarero andaluz.

La actividad de la nueva almazara está centrada en la elaboración de aceite de oliva virgen extra (AOVE), con especialización en las variedades Arbequina y Arbosana.

La estrategia de Marazán combina la producción procedente de sus propias explotaciones con la prestación de servicios de molturación a otros agricultores.

La compañía Marazán apuesta por un modelo de integración vertical que le permite controlar distintas fases de la cadena de valor, desde su producción agrícola propia hasta la elaboración del aceite.

Entre sus prioridades figuran: la calidad del producto, la eficiencia de los procesos, la trazabilidad y la optimización de los tiempos de molturación, un factor determinante para preservar las cualidades de la aceituna.

Las instalaciones incorporan líneas de extracción con tecnología avanzada, así como una bodega automatizada con sensores de nivel para controlar con precisión el volumen almacenado.

En materia de sostenibilidad, la almazara dispone de decánteres de dos fases, una tecnología que reduce el consumo de agua durante el proceso de extracción, y de placas solares fotovoltaicas destinadas al autoconsumo energético industrial.