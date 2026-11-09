El gigante cervecero TCB abastecerá a la gran distribución española desde una fábrica de 40M en Utrera

La planta prevista (hasta 150 millones de litros) sería la segunda en capacidad en la región, por detrás de la fábrica de Heineken en Sevilla (Cruzcampo), que tiene alrededor de 420 millones de litros anuales.

¿Cómo se compara la futura planta de TCB en tamaño con otras cerveceras en Andalucía?

La planta se centrará en cerveza de marca blanca para la gran distribución y apunta a clientes como Mercadona, Aldi y Lidl, según el modelo de negocio de TCB en Europa.

¿Qué tipo de clientes abastecerá la fábrica de Cervecera de Andalucía (TCB) y qué producto principal fabricará?

La inversión de 40,5 millones incluye la creación de 60 puestos de trabajo y la Junta de Andalucía ha declarado el proyecto de interés estratégico regional, lo que agiliza trámites y da vigencia administrativa hasta el 30 de septiembre de 2028.

¿Qué impacto laboral y administrativo tiene el proyecto de TCB en Utrera?

La primera fase producirá 75 millones de litros anuales y la empresa proyecta una segunda fase que elevaría la capacidad total hasta 150 millones de litros por año. El plan contempla dos instalaciones en la misma ubicación con 750.000 hl/año por fase.

¿Qué capacidad de producción tendrá la nueva fábrica de TCB en Utrera y qué volumen planean a medio plazo?

TCB busca reducir costes logísticos y mejorar el acceso al mercado español instalando una planta local para fabricar y envasar cerveza de marca blanca para grandes cadenas. La compañía ya opera plantas en Alemania, Francia y EE. UU. y pretende cubrir demanda local directamente.

¿Por qué TCB ha decidido invertir 40,5 millones de euros en una planta en Utrera (Sevilla)?

La Junta de Andalucía ha declarado el proyecto de interés estratégico regional, lo que agilizará la tramitación burocrática para su puesta en marcha.

La instalación abastecerá a la gran distribución en España, ofreciendo marca blanca a grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Aldi o Lidl.

El proyecto prevé alcanzar una producción total de 150 millones de litros anuales en una segunda fase y creará 60 puestos de trabajo.

La cervecera alemana TCB invertirá 40,5 millones de euros en Utrera (Sevilla) para construir una planta de cerveza con capacidad inicial de 75 millones de litros al año.

La empresa alemana TCB tiene planes de inversión de 40,5 millones de euros en Utrera (Sevilla), donde levantará una de las mayores plantas de fabricación de cerveza de Andalucía.

La principal línea de negocio de esta empresa es la cerveza de marca blanca para grandes cadenas de supermercados. Entre sus clientes se encuentran Mercadona, Aldi o Lidl, entre otros. Con este movimiento se acerca a la gran distribución española.

La planta de TCB producirá inicialmente 75 millones de litros al año. Y según los planes de la empresa, sería la primera de dos instalaciones previstas en Utrera, con una capacidad total de 150 millones de litros al año.

La inversión prevista para esta primera fase es de 40,5 millones de euros, con la creación de 60 puestos de trabajo.

La iniciativa ha sido declarada de interés estratégico regional por la Junta de Andalucía, lo que favorecerá la rapidez en todos los trámites burocráticos. El proyecto cuenta ya con los informes favorables de las distintas consejerías.

La vigencia de la declaración como proyecto de interés estratégico para Andalucía concluirá el 30 de septiembre de 2028, de acuerdo con la planificación y cronograma de ejecución del proyecto remitido.

Según la documentación técnica que consta en el proceso, elaborada por Ayesa, el objetivo de la empresa es implantar una fábrica para elaboración y envasado de cerveza.

“El proceso productivo comprende las fases de molienda, maceración, filtración, cocción del mosto, fermentación, maduración, filtrado, carbonatación, envasado y almacenamiento”, explica la consultora.

El promotor es la sociedad Cervecera de Andalucía, con sede social en Utrera, en lo que antes era la empresa Centro de Análisis Agropecuarios. En la misma parcela también se ubicó la discoteca Munchen.

Cervecera de Andalucía forma parte del grupo empresarial TCB Beverages, que produce cerveza y otras bebidas a nivel internacional.

El grupo cuenta actualmente con cuatro grandes plantas de producción ubicadas en Alemania y Francia, además de una planta de tamaño más reducido en EEUU.

Ahora apuesta por Utrera con el objetivo de proporcionar un mejor acceso al mercado local, al reducir el transporte del producto desde otras plantas hasta España.

El planteamiento de la empresa es “la instalación de una nueva planta en Utrera en dos fases de 750.000 hl/año de capacidad cada una”, según la documentación técnica aportada ante las autoridades locales.

La fábrica de Heineken España en Sevilla (donde se produce la cerveza Cruzcampo) tiene una capacidad de producción estimada en 420 millones de litros al año.

Sería la única de mayor tamaño a la que proyecta TCB en toda la comunidad andaluza.

La previsión es que la fábrica de TCB comience a funcionar en los próximos meses, una vez completada la fase administrativa.