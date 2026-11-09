Las acciones de Nvidia caen tras iniciar una investigación a su CEO por un amorío con una supuesta espía china

El New York Times, recogido por El Español, informó que un memorando de inteligencia que señalaba la relación circuló en la Administración Trump el año pasado y que Donald Trump habría recibido esa información pero no actuó.

En las horas fuera de mercado las acciones de Nvidia cayeron cerca de seis por ciento y la compañía ha anunciado públicamente que un comité independiente y asesores externos supervisarán la investigación, con el respaldo y la cooperación de Huang.

¿qué consecuencias ha tenido ya este escándalo para las acciones de Nvidia y la postura pública de la empresa?

Alice Huang es la empresaria china identificada por el New York Times como supuesta agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, reclutada para recabar información sobre los chips de IA y ejercer influencia en su disponibilidad.

¿quién es Alice Huang y qué papel le atribuyen los informes que cita El Español?

La junta afirma que por ahora no tiene motivos para creer que secretos o la seguridad nacional se hayan visto comprometidos, pero la investigación examinará toda la información disponible para confirmar ese punto.

La junta de Nvidia ha iniciado una indagatoria porque informes —incluido el New York Times— indican que Jensen Huang pudo haber sido objeto de “una operación de inteligencia extranjera” vinculada a Alice Huang; el comité independiente revisará si hubo riesgo para la empresa o la seguridad nacional.

¿por qué Nvidia ha abierto una investigación a su CEO Jensen Huang por su relación con Alice Huang?

El Gobierno de Pekín niega las acusaciones de espionaje calificándolas de invención, mientras Nvidia asegura que sus secretos comerciales no están comprometidos.

Huang admitió la infidelidad en un borrador para sus empleados y afirma que cooperará plenamente con la indagatoria.

La junta directiva investiga si Huang fue blanco de una operación de espionaje del Gobierno chino tras mantener una relación extramatrimonial.

Las acciones de Nvidia caen casi un 6% tras iniciarse una investigación independiente sobre su CEO, Jensen Huang.

Las acciones de Nvidia están cayendo cerca de un 6% en los mercados fuera de hora, hasta los 175 dólares tras conocerse que la empresa investiga al consejero delegado, Jensen Huang, por mantener una relación extramatrimonial con una mujer que lo espiaba para el Gobierno chino.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que “está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo”, Huang, “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”, según Efe.

La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el director de Nvidia “respalda plenamente” la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que “prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”.

“Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible”, señaló.

Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados.

“Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, establece el documento, según Axios.

EEUU

El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Asimismo, la mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

El diario reportó que “Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto”.

Por su parte, Pekín rechazó este lunes las informaciones.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que “las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia” en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.