El uso de la IA en las pymes andaluzas se duplica en dos años, pero sigue por debajo de la media nacional

IndesIA es una asociación impulsada por grandes empresas (Repsol, Telefónica, Airbus, Inditex, entre otras) y apoyada por BAIC, Accenture y Microsoft; su objetivo es posicionar a España como referente en uso de datos e IA en la industria e impulsar el desarrollo económico mediante su adopción.

¿Quién es IndesIA y qué objetivo tiene respecto a la industria y las pymes españolas?

Andalucía tiene 1.611 títulos universitarios con 24 dedicados a IA (1,5% de la oferta) y una FP de Grado Superior con 157 cursos, casi la mitad en Informática, donde 37,2% se dedica a IA y Big Data; esa oferta de FP facilita perfiles técnicos para pymes, mientras que la universidad ofrece menos especialización relativa.

¿Qué papel juega la formación (universitaria y de FP) en la capacidad de Andalucía para aumentar el uso de IA en sus pymes?

La Junta concedió 474,4 millones en subvenciones autonómicas a I+D entre 2022 y 2025 y 192,1 millones solo en 2025, recursos que pueden financiar proyectos y capacitación, pero la conversión en adopción empresarial depende de cómo se canalicen esas ayudas hacia pymes.

¿Cómo influye la inversión pública de la Junta de Andalucía en la adopción de IA por las pymes?

Ya ocurrido: las pymes andaluzas corren el riesgo de perder ventaja competitiva relativa frente a empresas de otras comunidades; posible: si no aceleran la adopción, podrían quedar rezagadas en productividad e innovación frente a la media nacional.

¿Qué consecuencias tiene para las pymes andaluzas que su adopción de IA esté por debajo de la media nacional (4,1%)?

El Barómetro indica que la adopción asciende a 3,1% porque muchas pymes combinan desarrollo propio y soluciones externas pero aun coexisten barreras de implantación y capacidad técnica; la muestra del informe abarca 131.554 pymes andaluzas y muestra una evolución desde 1,5% en 2024 y 2,1% en 2025.

En el ámbito universitario la oferta de títulos dedicados a la IA se sitúa en el 1,5%, estando por detrás de regiones como Navarra, País Vasco o Madrid.

Andalucía supera la media nacional en la FP de Grado Superior, donde el 18,5% de sus cursos de especialización se destina específicamente a IA y Big Data.

La Junta de Andalucía elevó sus subvenciones a la I+D hasta los 192,1 millones de euros en 2025, situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de ayudas.

El uso de la inteligencia artificial en las pymes andaluzas creció del 1,5% en 2024 al 3,1% en 2026, aunque continúa por debajo de la media nacional del 4,1%.

El 3,1% de las pymes andaluzas ha adoptado tecnologías de Inteligencia Artificial en su funcionamiento, según la edición 2026 del Barómetro IndesIA. En 2024, el mismo informe detectó la IA en el 1,5%, y en 2025 en el 2,1%.

El estudio, elaborado a partir de una muestra de 131.554 pymes andaluzas, señala sin embargo que ese 3,1% está todavía sensiblemente por debajo de la media nacional, del 4,1%.

El informe, basado en el análisis automatizado de información pública, muestra que las pymes andaluzas que utilizan IA combinan el desarrollo propio con la integración de soluciones de terceros.

Entre las empresas usuarias de IA en Andalucía, el 62,9% actúa como proveedora de soluciones, el 33,6% como consumidora que integra herramientas externas y el 2,8% combina ambos perfiles.

Apoyo institucional

Según los datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas recopilados en el Barómetro, la Junta de Andalucía ha concedido 474,4 millones de euros en subvenciones autonómicas a la I+D entre 2022 y 2025.

Solo en 2025, estas ayudas ascendieron a 192,1 millones de euros, lo que supone un incremento muy significativo respecto a los 63,7 millones de 2024 y sitúa a Andalucía como la segunda comunidad del país en volumen anual de ayudas autonómicas ese año, solo por detrás de la Comunitat Valenciana.

En inversión por habitante, Andalucía destinó en 2025 un total de 22,14 euros por persona a subvenciones autonómicas para I+D, por debajo de la media autonómica (24,93 euros) pero tras un fuerte aumento respecto a 2024 (7,37 euros por habitante).

Formación Profesional

En el ámbito universitario, Andalucía dispone de 1.611 títulos —entre grados, másteres y doctorados—, de los que 24 están dedicados específicamente a la inteligencia artificial, lo que supone un 1,5% de su oferta total, por debajo de la media española (2,4%).

Esta proporción sitúa a la comunidad por detrás de territorios como Navarra (4,8%), País Vasco (3,7%), Madrid (3,5%) o Galicia (3,0%), pero con margen para seguir ampliando la presencia de la IA en sus estudios superiores.

Donde Andalucía sí presenta una posición más avanzada es en la Formación Profesional de Grado Superior.

Según el Barómetro, la comunidad ofrece 157 cursos de especialización de FP de Grado Superior, de los que el 49,7% pertenece al área de Informática y Comunicaciones.

Dentro de este ámbito TIC, el 37,2% de los cursos está dedicado específicamente a IA y Big Data, y el 34,6% a ciberseguridad.

En el conjunto de la oferta andaluza de FP de Grado Superior, los cursos de IA y Big Data representan el 18,5%, por encima de la media nacional (16,8%) y situando a Andalucía entre las comunidades con mayor peso relativo de estas especializaciones.

«Andalucía cuenta con una de las mayores carteras autonómicas de ayudas a la I+D y con una Formación Profesional que ya dedica casi uno de cada cinco cursos de especialización a la IA y al Big Data», señala Nuria Ávalos, directora general de IndesIA.

«El desafío ahora es aprovechar ese impulso para que cada vez más pequeñas y medianas empresas, de todos los sectores, puedan transformar esas inversiones en productividad, innovación y nuevas oportunidades de crecimiento», añade.

IndesIA

IndesIA es una asociación creada para impulsar el uso de los datos y la inteligencia artificial en la industria española, promovida por Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica, Airbus, Inditex, Acerinox y Sacyr y de la que forman parte grandes empresas y pymes industriales.

La asociación cuenta con el apoyo del Basque Artificial Intelligence Center (BAIC), Accenture y Microsoft, además de otras instituciones académicas y proveedores tecnológicos.

Su objetivo es posicionar a España como referente en el uso de los datos y la inteligencia artificial en el ámbito industrial e impulsar el desarrollo de la economía del país.