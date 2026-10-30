Las empresas del mar pescan talento: necesitan captar medio millón de empleados para la próxima década

El turismo náutico, la ingeniería naval, las energías renovables marinas y el buceo comercial compiten por perfiles STEM, ingenieros, titulados en Ciencias del Mar y Formación Profesional con experiencia.

¿Qué sectores de la economía azul compiten más por talento y qué perfiles buscan?

Lo hacen con ferias de empleo en centros educativos, testimonios públicos, contratación directa de perfiles junior y ofertas de contratos indefinidos para retener personal con experiencia.

¿Cómo están intentando atraer talento empresas como Seamaster, SAES y Mc Pherson en el Blue Zone Forum?

Porque la oferta de titulados y técnicos no cubre la demanda actual, hay fuga de talento hacia empleos mejor remunerados en el exterior y falta experiencia en sectores como buceo industrial y delineación.

¿Por qué las empresas de Cádiz no encuentran perfiles para cubrir vacantes en ingeniería y oficios marítimos?

Ya ha ocurrido el aumento de la demanda de empleo local, con Andalucía pasando de 300000 empleos actuales a sumar 200000 en la próxima década; podría generar mayor actividad industrial y presión sobre la formación técnica.

¿Qué consecuencias tiene para Andalucía que el sector azul pueda sumar 200.000 empleos en diez años?

Porque el sector que aprovecha el mar ya da empleo a casi un millón de personas y proyecta expansión en turismo, acuicultura, construcción naval y energías marinas, lo que exige 500000 plazas adicionales para atender la demanda creciente.

¿Por qué la economía azul necesita casi medio millón de empleados más en la próxima década?

Las compañías se enfrentan a una intensa competencia y al fuga de personal hacia el extranjero, que ofrece salarios más elevados difícilmente equiparables en España.

Empresas participantes en el Blue Zone Forum InnovAzul de Cádiz buscan perfiles universitarios y de Formación Profesional, especialmente en titulaciones STEM.

El sector padece una grave escasez de talento que afecta al turismo, la pesca, la construcción naval, las actividades subacuáticas y las ingenierías.

La economía azul emplea a cerca de un millón de personas en España y necesitará captar medio millón de trabajadores adicionales en la próxima década.

La economía ‘azul’, la que aprovecha el mar en su más amplio sentido, da empleo ya en España a prácticamente un millón de personas. Y se estima que va a necesitar casi medio millón más en la próxima década.

Pero no encuentra trabajadores. Ni los nuevos modelos de turismo, ni la pesca y la acuicultura, ni la construcción naval o subsectores como las ingenierías, energía o actividades subacuáticas disponen del talento que necesitan.

Es la preocupación común de una veintena de empresas que participan en la Feria de Empleo de la Blue Zone Forum InnovAzul 2026 que se celebra en Cádiz.

Sólo en Andalucía, según cálculos del Clúster de Economía ‘Azul’ regional, se estima que en una década el sector sumará 200.000 empleos más a los 300.000 que soporta actualmente.

El turismo, con el 70% del empleo, es el sector con la demanda más alta y más vacantes. La pesca, en torno a un 20%, hace ya años que se vio abocada a embarcar trabajadores extranjeros.

Y los segmentos más innovadores compiten por el talento que sale de las universidades y grados de Formación Profesional, y que cada vez más son atraídos por salarios más altos en un mercado global.

Zona Franca de Cádiz

“El mar representa una de las grandes oportunidades de desarrollo económico, innovación y generación de empleo de nuestro territorio”, explica Fran González, delegado de la Zona Franca de Cádiz, con más de 400 empresas.

“El verdadero potencial está en conectar ese conocimiento con el tejido empresarial, facilitar que las ideas innovadoras lleguen al mercado y generar oportunidades reales de empleo y riqueza en el territorio”, añade.

González destaca las oportunidades en sectores muy consolidados en Cádiz, como la industria naval, la actividad portuaria y logística, la pesca, la acuicultura o el turismo náutico.

“Pero también tenemos por delante grandes oportunidades en ámbitos como las energías renovables marinas, la biotecnología azul y la aplicación de nuevas tecnologías a la industria marítima”, resalta.

La preocupación por la captación de talento ha tenido protagonismo en el Blue Zone Forum Innovazul,un evento del programa Blue Core de la Zona Franca de Cádiz financiada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.

Feria de Empleo

En la Feria de Empleo organizada en el evento se ha involucrado a centros de Secundaria y facultades de la Universidad de Cádiz para despertar vocaciones e inquietudes en torno al mar.

Se han buscado testimonios motivadores (la astronauta Sara García, el científico y submarinista Manu San Martín, la deportista Carolina Marín, científicas, ejecutivas de grandes compañías) pero sobre todo el contacto directo con las empresas.

Carolina Marín ha protagonizado el cierre del evento de Economía 'Azul' en Cádiz. El Español

En Seamaster, ingeniería con proyectos para Navantia y el sector de Defensa en el Reino Unido y en el offshore con Dragados, y con más de 80 empleados, buscan perfiles junior de ingeniería, delineación, arquitectura naval o electrónica.

“Son sectores con muy alta demanda de talento actualmente. Las empresas no encontramos perfiles para cubrir vacantes y para seguir creciendo”, aseguran.

SAES, empresa participada por Navantia, necesita “gente joven que tenga ganas de incorporarse al mundo laboral: ingenieros, FP y todo tipo de perfiles relacionados con las titulaciones STEM.

La compañía, con sedes en Cartagena y Cádiz, detecta que “hay talento” pero también “una lucha” entre las empresas por captarlo.

Mc Pherson, empresa de actividades subacuáticas, sufre esa lucha por el talento en carnes propias, en un mercado que no es nacional sino global. Sus buzos se ocupan en obras hidráulicas, soldadura, limpieza, reparaciones de buques, operaciones sumergidas …

Y también participan en salvamentos, inmersiones en aguas confinadas y otras ramas del buceo comercial e industrial.

En el sector hay mano de obra que sale de las escuelas de buceo. Lo que escasea es personal con experiencia.

Su estrategia pasa por ofrecer contratos indefinidos a jornada completa, en un sector donde el trabajo está sujeto a horas y proyectos concretos.

“Hace unos años ponías un anuncio y aparecían treinta candidatos y te costaba elegir porque había muchos buenos perfiles. Ahora es al revés, nos eligen ellos a nosotros”, dicen desde Tecno Ambiente, empresa de 180 empleados con sede en Barcelona y oficina en Cádiz.

En el evento de la economía azul de Cádiz buscan licenciados en Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, biólogos, geólogos, ingenieros.

El problema añadido a la escasez es que tras unos años en la empresa los trabajadores reciben tentadoras ofertas del extranjero, con salarios con los que en España no se puede competir.

Desde la empresa destacan que cada vez hay más afinidad y más alineamiento entre lo que hace la Universidad y los centros de formación y lo que necesita la empresa.

“Pero sigue habiendo muchos campos de mejora. Sigue habiendo una necesidad de prácticas en empresas, sobre todo la parte de formación profesional”.

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