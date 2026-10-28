El contrato de Siemens provoca un bronco consejo en Renfe con quejas por su uso electoral y por el mantenimiento de los trenes

Porque los sindicatos reclaman reforzar Renfe Ingeniería y Mantenimiento y temen que adjudicar el servicio a una sociedad mayoritariamente controlada por Siemens prive a la filial pública de carga de trabajo y empleo estable.

¿Por qué algunos sindicatos y consejeros consideran una oportunidad perdida que Renfe no haga el mantenimiento internamente?

Siemens asume la mayor parte del mantenimiento y, si no cumple los plazos de entrega exigidos (40 meses para las primeras unidades), podrían producirse retrasos que causen problemas operativos y complicaciones para jubilar trenes antiguos.

¿Cómo puede afectar a la operativa que Siemens tenga la mayoría del mantenimiento y los plazos de entrega sean tan cortos?

Óscar Puente es el ministro de Transportes y durante los días previos envió mensajes públicos y entrevistas pidiendo aprobar la adjudicación antes de las elecciones, presionando a la cúpula de Renfe para acelerar el proceso.

¿Quién es Óscar Puente y qué papel tuvo en la adjudicación a Siemens?

Se registraron varias abstenciones en el consejo porque Nertus, participada al 51% por Siemens y 49% por Renfe, deja el control del mantenimiento mayoritario en manos de Siemens en lugar de asignarlo íntegramente a la operadora española.

¿Qué consecuencias tuvo para la votación que el mantenimiento se adjudicara a la sociedad Nertus Mantenimiento Ferroviario?

Porque varios consejeros independientes consideraron que aprobar la adjudicación en plena campaña electoral podía convertirse en un uso electoral de la operación y planteó dudas sobre la legalidad según la LOREG.

¿Por qué algunos consejeros de Renfe se quejaron de adjudicar el contrato a Siemens justo antes del 29‑N?

Existen dudas sobre si Siemens podrá cumplir con los plazos de entrega previstos para renovar los trenes antes del retiro de la flota antigua.

Se registraron abstenciones por adjudicar el mantenimiento a Nertus, una sociedad mixta donde Siemens es socio mayoritario, en lugar de a Renfe.

Varios consejeros independientes criticaron las presiones del ministro Óscar Puente para aprobar el contrato antes de las elecciones del 29-N.

La adjudicación del megacontrato de 1.770 millones a Siemens provocó un tenso consejo en Renfe, impidiendo la aprobación por unanimidad.

El consejo de administración de Renfe Operadora que dio luz verde a la adjudicación del megacontrato de hasta 1.770 millones a la alemana Siemens fue de todo menos tranquilo.

Según confirman fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia en el encuentro se produjeron quejas por parte de algunos consejeros independientes por adjudicar el contrato a las puertas de la campaña electoral del 29-N.

Pero además se registraron varias abstenciones porque el mantenimiento del contrato con Siemens se haya adjudicado a una sociedad mixta —de Siemens y Renfe— y no a la operadora española.

Un consejo bronco que impidió aprobar el contrato por unanimidad y que viene a poner el colofón a un clima enrarecido con una desconfianza creciente hacia la dirección del presidente, Álvaro Fernández Heredia.

Este diario ya advirtió la semana pasada de las presiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, enviando mensajes públicos a Renfe para aprobar la adjudicación antes de las elecciones del 29-N, pese a las reticencias de algunos técnicos del operador ferroviario.

De hecho, pese a que desde la dirección de Renfe se filtró a la prensa que este martes (ayer) se aprobaría el contrato, en el orden del día difundido a los consejeros nunca se habló de esta adjudicación.

Incluso una consejera se quejó abiertamente en la reunión de este martes de que se enteró por la prensa de que la adjudicación del contrato se trataría en el consejo de este martes.

Por el contrario, se usó el resquicio de los "otros asuntos" para poner sobre la mesa del consejo de administración este contrato, el mayor de la historia reciente de la compañía.

Del mismo modo, en algunos miembros del consejo tampoco sentó bien que EL ESPAÑOL-Invertia adelantara que el favorito era Siemens pocas horas antes de que se debatiera la adjudicación y que se pidiera la opinión a los vocales.

En relación al eventual uso electoral, consejeros independientes elevaron la voz en varias oportunidades durante la reunión por adjudicar el contrato antes de las elecciones.

Este diario ya había advertido de las prisas de Puente que no quería dejar pasar la posibilidad de utilizar en campaña electoral la mayor renovación de la flota de la historia de la alta velocidad en España.

En su entrevista con Marc Giró del miércoles pasado en La Sexta el ministro envió un mensaje directo a la cúpula de Renfe. "Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco", dijo.

Un mensaje que volvió a repetir horas antes del consejo de administración de este martes, dejando claro que la prioridad absoluta e inmediata de Transportes era aprobar esta adjudicación.

Algunos miembros del consejo creen que no es elegante aprobar la operación en plena campaña electoral y, además, porque existen dudas sobre la legalidad de este tipo de anuncios en caso de utilizarse con fines electorales.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe estrictamente a las administraciones públicas realizar anuncios de grandes inversiones, balances de gestión o actos de inauguración en campaña. Aunque en el caso de Renfe esta frontera es difusa porque se trata de una compañía de carácter privado aunque de titularidad pública.

Pero no es lo único. Miembros del consejo se han abstenido de la votación del contrato de Siemens debido a que la adjudicación del mantenimiento se ha hecho a una empresa denominada Nertus Mantenimiento Ferroviario.

Se trata de una sociedad mixta participada en un 51% por Siemens Mobility y en un 49% por Renfe. Emplea a 700 personas y se encarga, entre otras cosas, del mantenimiento de los serie 103 de la compañía alemana.

Al ser Siemens el socio mayoritario, los consejeros díscolos consideran que estamos ante una cesión y una oportunidad perdida para que estos trabajos se hagan dentro de la operadora española.

Es que esta es una reivindicación histórica de los sindicatos de Renfe que buscan reforzar la sociedad Renfe Ingeniería y Mantenimiento y que piden más trabajo para esta filial.

Mantenimiento de Siemens

En todo caso, y respecto de la elección de Siemens -que ya venía decidida por el equipo técnico de Fernández Heredia antes del consejo- hay sorpresa en el sector.

Las quinielas de las últimas semanas apuntaban a los japoneses de Hitachi porque eran trenes más adaptados a las exigencias de los pliegos del concurso.

Por otro lado, en el interior de Renfe hay quien piensa que Siemens tendría muy complicado cumplir con los plazos de entrega tan rápidos que imponen 40 meses (a comienzos de 2030) para cumplir con las primeras unidades.

Es por ello que nadie descarta que se produzcan retrasos, lo que abriría la puerta a grandes problemas operativos para la flota. Recordemos que hay 21 trenes de S-100 de Alstom que operan en la línea de Cataluña y Sevilla que deben ser jubilados en 2032, tras cumplir 40 años de servicio.