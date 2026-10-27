Siemens coge fuerza como la opción más fiable para llevarse el contrato de los nuevos trenes de alta velocidad de Renfe

A corto plazo no cambia billetes, pero la decisión condiciona fiabilidad, peso y capacidad de los trenes; por ejemplo, el modelo de Hitachi es más pesado y podría afectar al desgaste de la infraestructura y a la capacidad de plazas.

Hitachi contaba con el modelo Frecciarossa homologado para 350 km/h en servicio comercial y con capacidad de cumplir los plazos porque se fabrica ya en Italia, lo que reduce riesgos de fabricación y entrega.

Ya ocurrido: el tren no puede entrar en servicio comercial hasta la homologación; posible: la falta de tramos libres y el estado de las vías retrasaría pruebas y podría generar penalizaciones por incumplir los plazos de entrega.

¿Qué consecuencias tiene para Renfe y el contratista que el Velaro Novo no esté homologado en España?

Ninguna de las dos tiene talleres en España preparados para reparaciones mayores, por lo que las unidades dañadas tendrían que enviarse a las plantas fabricantes, lo que complica plazos y costes de mantenimiento.

Fuentes internas dicen que Siemens ofrece continuidad con las más de 20 unidades alemanas que ya circulan entre Madrid y Barcelona y que el Velaro Novo es el sucesor natural del serie 103, lo que reduce riesgos operativos y de formación para maquinistas.

¿Por qué Renfe valora ahora a Siemens como la opción “más fiable” para el contrato de 30 trenes de alta velocidad?

El contrato exige entregas exigentes en un plazo de tres años, donde Hitachi cuenta con ventaja por tener su tren ya homologado, mientras que el nuevo modelo de Siemens requeriría superar pruebas en las vías españolas.

Ninguno de los dos fabricantes dispone de talleres propios de mantenimiento en España, lo que supone un importante hándicap operativo y genera discrepancias técnicas sobre el uso de los talleres de Renfe.

Aunque Hitachi partía como favorita con su modelo Frecciarossa, el modelo Velaro Novo de Siemens ha ganado fuerza al ser visto como la opción más fiable para sustituir a la flota actual del trayecto Madrid-Barcelona.

El consejo de administración de Renfe decide la adjudicación de un contrato de hasta 1.777 millones de euros para la compra de 30 nuevos trenes de alta velocidad entre Siemens e Hitachi.

El consejo de administración de Renfe decidirá este martes entre Hitachi y Siemens la adjudicación del contrato de 1.777 millones de euros para comprar 30 trenes de alta velocidad. Aunque los japoneses de Hitachi parten como favoritos, fuentes cercanas a la operadora aseguran que la opción de Siemens Mobility se presenta como la más fiable para llevarse el contrato.

No en vano, se trata de los trenes que deben sustituir a las más de 20 unidades de la marca alemana que hacen habitualmente el recorrido entre Madrid y Barcelona, desde hace tres décadas. El modelo propuesto sería un nuevo modelo de la serie 103 que ahora funciona, el Velaro Novo.

A pesar de ese giro de última hora hacia los trenes de Siemens, hasta ahora todas las papeletas las tenía el modelo Flecciarossa de Hitachi, por ser el único tren que se ha homologado oficialmente con una velocidad de 350 kilómetros hora en servicios comerciales.

Fuentes técnicas consultadas aseguran que el nuevo Siemens también ha alcanzado esa velocidad, incluso que la ha superado hasta los 400 km/h, pero todo ello en pruebas técnicas realizadas por la compañía en Alemania, no de forma oficial ni en las vías españolas.

Hay que recordar que el contrato inicial es de 30 trenes por 1.362 millones de euros, ampliables en otros diez más para llegar a los 1.777 millones. Si se añaden las labores de mantenimiento a largo plazo, el contrato total puede suponer para la compañía agraciada cerca de 4.000 millones.

Precisamente, esas labores de reparación y mantenimiento son el gran hándicap que presentan las dos opciones sobre las que se va a decidir. Ni Siemens ni Hitachi tienen talleres para ello en España, de forma que cualquier trabajo de envergadura supone enviar las unidades dañadas a las plantas fabricantes de Alemania o de Italia.

Siemens cuenta con una planta de motores en Cataluña, pero que no está habilitada, por el momento, para hacer reparaciones. Y en el caso de Hitachi, se supone que cuentan con que Renfe les ceda sus talleres para las labores básicas de mantenimiento de los Flecciarossa que ya operan con Iryo.

El problema es que esa opción ha cosechado un tremendo rechazo entre los técnicos de la operadora española, hasta el punto de que ha tenido que dictar una resolución la CNMC para obligar a que ese servicio se realice.

Sólo tienen en España plantas de fabricación y mantenimiento Talgo y la francesa Alstom. La primera de ellas no llegó a presentar su propuesta para que optaran al contrato los trenes Avril de la serie 106, mejorados. Y Alstom se retiró del concurso ante la premura de los plazos y las condiciones técnicas exigidas.

La opción de Siemens siempre ha sido una de las que más gustaban al colectivo de los maquinistas, que operan cada día con los modelos actuales. Fuentes del colectivo aseguran que es "el tren más fiable y el que menos se mueve", a pesar de que el Hitachi lleve mejor dotación tecnológica.

Uno de los inconvenientes del modelo japonés es el excesivo peso que tiene, que supera con creces al alemán y casi duplica a los ligeros trenes Avril de Talgo. Ese es un dato importante, sobre todo porque se plantea con una capacidad para no menos de 450 personas y todavía hay grandes dudas sobre el estado de la infraestructura ferroviaria española.

Plazos y penalizaciones

El reciente viaje del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, a una convención internacional de alta velocidad a Japón, hizo pensar que los trenes de Hitachi, dominador total del mercado nipón, estaban más cerca que los de Siemens de hacerse con este negocio.

Desde el punto de vista puramente técnico, los nipones son los únicos capaces de cumplir los plazos de fabricación exigidos con todas las garantías, dado que es un modelo homologado y en fabricación en Italia.

Además de llegar a los 350 km/h, el contrato exige que los primeros cinco trenes estén entregados en tres años y cuatro meses, y los 25 siguientes en los 38 meses siguientes, a razón de un tren cada mes y medio.

En el caso de Siemens, fuentes del sector han mostrado sus dudas de que la planta alemana que los fabrica sea capaz de cumplir con esa premura, sobre todo porque se trata de un modelo nuevo, por más que sea la continuación de los ya existentes.

En caso de que no se llegue a los plazos, la compañía alemana tendrá que afrontar las penalizaciones económicas que se estipulen y que pueden ser muy dañinas para la multinacional.

El otro gran problema al que se enfrenta el modelo alemán es la necesidad de homologar y lograr la calificación del Velaro Novo en las vías españolas, que no pasan por su mejor momento desde el accidente de Adamuz.

Adif deberá liberar tramos de vía para comprobar la fiabilidad de los nuevos modelos antes de ponerlos en el servicio comercial. El actual estado de las vías, con múltiples reparaciones en el tramo de Madrid y Barcelona, no van a facilitar ese proceso, a no ser que se avance mucho en el tiempo que queda para las primeras entregas.