La andaluza Aertec entra en Zephyr, la aeronave solar que vuela en la estratosfera con 67 días de autonomía

Tras vender la división de drones Tarsis y externalizar su ingeniería de fabricación, Aertec concentra recursos en aeropuertos, aviación y proyectos de defensa de alto valor, lo que hace coherente su apuesta por la aviónica del Zephyr.

¿Cómo encaja este contrato con la estrategia reciente de Aertec tras vender divisiones como Tarsis y manufacturing engineering?

Aalto es una filial 100% de Airbus creada en 2023 para comercializar y operar la tecnología Zephyr; su vínculo con Airbus facilita la industrialización y comercialización global de la plataforma estratosférica.

¿Quién es Aalto y por qué es relevante que controle el Zephyr?

Ya ha ocurrido que el contrato refuerza la posición de Aertec como socio tecnológico en aeroespacial y defensa y amplía su cartera de proyectos internacionales; en el futuro puede aumentar su peso en programas de vigilancia estratosférica y contratos de exportación.

¿Qué consecuencias tiene para Aertec haber ganado este contrato con Aalto?

El Zephyr es una aeronave solar estratosférica con más de 67 días de autonomía que puede cubrir unos 7.500 kilómetros cuadrados; la aviónica que desarrollará Aertec controlará sistemas de vuelo, comunicaciones y enlace con cargas útiles para vigilancia y conectividad.

¿Qué capacidad tiene el Zephyr y qué función cumplirá la aviónica que hará Aertec?

Aertec se incorpora para diseñar, fabricar y dar soporte a la aviónica principal del Zephyr, aprovechando su experiencia como proveedor Tier 1 de Airbus y su centro en Aerópolis (Sevilla). Esta entrada responde a la estrategia de Aertec de centrar recursos en proyectos aeroespaciales y de defensa.

¿Por qué Aertec se ha incorporado al programa Zephyr de Aalto?

Esta alianza refuerza la estrategia de Aertec en el sector de defensa y tecnología propia, tras registrar una facturación de más de 50 millones de euros en 2025.

Los nuevos sistemas se desarrollarán en Sevilla, sumándose a la participación de otra firma andaluza, Skylife Engineering, en el proyecto.

El Zephyr ostenta el récord mundial de autonomía para aeronaves de ala fija con más de 67 días de vuelo y cobertura de conectividad en 7.500 km².

Aertec se suma al programa Zephyr de Aalto (filial de Airbus) para diseñar, fabricar y suministrar la aviónica principal de esta aeronave solar estratosférica.

Aertec entra en el programa Zephyr, la aeronave solar que vuela en la estratosfera, entre los aviones y los satélites, desarrollada por Aalto, a la que facilitará el diseño, desarrollo, fabricación, suministro y soporte de la aviónica principal.

Aalto es una filial 100% propiedad de Airbus, creada en 2023, para comercializar y operar la tecnología del Zephyr, que ostenta el récord mundial de autonomía para aeronaves de ala fija, con más de 67 días.

Al tratarse de una plataforma independiente de la carga útil, puede dar soporte a conectividad directa con dispositivos en un área estimada de hasta 7.500 kilómetros cuadrados.

Además tiene utilidades en observación de la Tierra en alta resolución, vigilancia y reconocimiento, gestión de catástrofes o protección de fronteras.

Aertec diseñará y fabricará estos nuevos sistemas en el centro de desarrollo del Parque Aeronáutico Aerópolis de Sevilla.

Pedro Becerra, director general de Aeroespacial y Defensa, indica que “este contrato representa un hito importante para Aertec y refuerza aún más nuestra posición como socio tecnológico de confianza en el desarrollo de sistemas aeroespaciales avanzados”.

En palabras de su director de Adquisiciones (MCIPS), James Pritchard, «nos complace reforzar nuestra colaboración con Aertec, un socio de confianza para este exigente reto tecnológico”.

En la misma plataforma Zephyr ya trabaja la andaluza Skylife Engineering, con un contrato con AALTO para el diseño, desarrollo y fabricación de distintos subsistemas de aviónica, así como del sistema de control del motor.

Empresa que vuela alto

Aertec es proveedor estratégico (Tier 1) de Airbus. Participa en programas clave para la compañía como el A400M, el C295, A330 MRTT, A350 XWB, A320 y el Beluga, helicópteros Tiger y NH90, drones como SiRTAP …

En julio de 2025 la empresa malagueña Aertec vendió su división de drones Tarsis a Indra. Se habló en ese momento de unos 25 millones.

Y este año traspasó su división de ‘manufacturing engineering’ (ingeniería de fabricación) a la francesa Grupo SII.

Con estos movimientos la compañía que preside Antonio Gómez Guillamón "concentra todos sus recursos" en aeropuertos, aviación y en proyectos como el Fox 1, el primer micromisil español, y proyectos innovadores de alto valor añadido.

Ahora las prioridades están en "consultoría aeroportuaria y tecnología propia para aviación y defensa", sectores que -según ha explicado Gómez Guillamón- Aertec pretende liderar a nivel mundial.

Defensa ya supone más de la mitad del negocio de la compañía, que en 2025 facturó por encima de los 50 millones de euros.

En ese paquete de Defensa entra el Fox 1, un misil que puede instalarse en drones y que podría entrar en fase de industrialización próximamente.

Entre las tecnologías propias en Defensa de Aertec está también la bomba planeadora BAT y un kit de guiado por láser para munición que no dispone de esos sistemas de serie.

Y tiene presencia además en otros 17 proyectos internacionales en el sector aeroespacial, a los que ahora suma el Zephyr.

En la otra pata en la que se centra la empresa, la aeroportuaria, participa en proyectos de más de 40 países, en 160 aeropuertos.

El Plan Estratégico prevé llegar a los 100 millones de euros de facturación en 2031.