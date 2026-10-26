Navantia bota en Cádiz la séptima corbeta para la Marina Real Saudí, un contrato con carga de trabajo hasta 2029

Navantia entregará completamente una unidad y enviará las otras dos a Arabia Saudí para instalar, integrar y probar el sistema de combate; además se incluye formación de tripulaciones y un periodo de evaluación operativa en la base naval de Rota.

¿Cómo se integrará y probará el sistema de combate de las corbetas antes de su puesta operativa en Arabia Saudí?

El contrato ya ha supuesto la construcción y botadura de varias unidades entre 2019 y 2026, ha dado carga de trabajo a los astilleros gaditanos y ha implicado participación de la unidad de Reparaciones en las varadas programadas.

¿Qué consecuencias ya ocurridas tiene el contrato para la industria naval y la plantilla de Navantia?

Navantia aporta sistemas propios como el sistema de combate HAZEM (vía la joint venture SAMINavantia), HERMESYS de comunicaciones, DORNA de dirección de tiro y el puente integrado MINERVA, además de sistemas bajo licencia para motores y reductoras.

¿Qué partes del buque son de tecnología y desarrollo propios de Navantia?

Neom está basada en el diseño AVANTE 2200 y tendrá capacidades de vigilancia, búsqueda y rescate, defensa de activos, antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y guerra electrónica.

Navantia ha construido la corbeta Neom por el contrato firmado con Arabia Saudí para una segunda serie de tres corbetas, que asegura carga de trabajo para los astilleros de San Fernando y Puerto Real hasta 2029.

¿Por qué Navantia ha construido y botado la corbeta Neom para la Marina Real de Arabia Saudí?

El buque recibe el nombre de 'Neom' en honor al megaproyecto urbanístico y tecnológico emblemático de la iniciativa Visión Saudí 2030.

Los buques están basados en el diseño AVANTE 2200 e incorporan tecnología punta propia de Navantia, como el sistema de combate HAZEM y la dirección de tiro DORNA.

El contrato firmado en 2024 para la construcción de esta segunda serie de tres corbetas garantiza carga de trabajo en San Fernando y Puerto Real hasta el año 2029.

Navantia ha botado en Bahía de Cádiz la corbeta 'Neom', el séptimo buque construido para la Marina Real de Arabia Saudí y el segundo de la nueva serie contratada.

Navantia ha botado la séptima corbeta construida para la Marina Real de Arabia Saudí en los astilleros de Bahía de Cádiz. El buque ‘Neom’ es el segundo de la serie contratada en 2025, tras las cinco unidades construidas entre 2019 y 2024.

Antes de que el barco tocase aguas de la Bahía gaditana se rezaron versos del Corán, según las normas del protocolo militar y religioso del reino saudita.

La construcción de esta segunda serie de tres corbetas se firmó en 2024 y da carga de trabajo a San Fernando y Puerto Real, con entregas previstas hasta 2029.

Además de ‘Neom’, las otras dos están en marcha. ‘Almadinah’ fue botada en el mes de julio. A ‘Alula’ se le puso la quilla en julio y está prevista su botadura para febrero.

Navantia entregará completa una unidad, y enviará a Arabia Saudí las otras dos para la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, como ya hizo con la cuarta y quinta unidad del contrato anterior.

El contrato incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota.

Tecnología punta

Esta segunda serie es idéntica a la primera, basada en el AVANTE 2200 de Navantia para las misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques.

Además, los buques tendrán una importante capacidad para la defensa de activos estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica.

El diseño de las corbetas es de última generación, maximizando a la vez la participación de Navantia, incorporando productos propios como el sistema de combate HAZEM, a través de la joint venture SAMINavantia.

También embarcan el sistema de comunicaciones integradas HERMESYS, la dirección de tiro DORNA, el Sistema Integrado de Control de Plataforma, el puente integrado MINERVA, los motores propulsores, bajo licencia de MTU, los grupos diésel generadores, y las cajas reductoras, bajo licencia de Schelde.

La unidad de negocio de Reparaciones participará también en el programa con los trabajos a realizar durante las varadas de las corbetas en San Fernando.

El acto, celebrado el domingo, estuvo presidido por el Comandante de la Marina Real de Arabia Saudí, Vicealmirante Mohammed Bin Abdulrahman Al-Ghuraybi y por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

Contó también con la presencia de Su Alteza Real la princesa Haifa bint Abdulaziz Al Muqrin, embajadora del Reino de Arabia Saudí en España.

El Vicealmirante Mohammed Bin Abdulrahman Al-Ghuraybi destacó que el buque llevará el nombre de uno de los proyectos emblemáticos de la Visión Saudí 2030 y "que refleja la ambición de todo un Reino".

"Desde las costas de España hasta las costas de Arabia Saudí, HMS Neom será un símbolo perdurable de lo que nuestros dos Reinos pueden construir juntos", afirmó.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, subrayó la profesionalidad y el esfuerzo de la plantilla y de la industria colaboradora para ejecutar "un programa con requisitos y plazos exigentes".

"Este buque, que pronto estará al servicio de nuestro cliente, es una nueva demostración de la capacidad de este astillero", aseguró en el acto.

El director del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, felicitó a la plantilla "porque su sacrificio, su comprensión y su cariño también forman parte de cada buque que entregamos y de cada éxito que alcanzamos".

'Neom', el nombre elegido para el nuevo buque de guerra, rinde homenaje en el mar a un megaproyecto para transformar Arabia Saudí con vectores como 'The Line', una gran ciudad prevista de la nada en el desierto, 'Oxagom', un núcleo industrial tecnológico flotante, 'Trojena', un proyecto de montaña para llevar deportes de invierno a Arabia, y 'Sindalah', un complejo residencial de lujo.