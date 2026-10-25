Netflix fía su futuro a los grandes eventos en directo para intentar convencer a Wall Street después de caer un 40% en bolsa en un año

El ajuste de plantilla responde a la necesidad de optimizar costes ante crecimiento más lento; al mismo tiempo la compañía reorienta recursos hacia derechos y tecnología para emitir grandes eventos en directo.

¿Qué hay detrás del recorte de 1.000 empleados anunciado por Netflix y cómo se relaciona con su nueva estrategia?

Netflix inició pruebas con un especial de Chris Rock en 2023, luego creó eventos deportivos propios como la Netflix Cup y el Netflix Slam, y ha cerrado acuerdos exclusivos con la NFL antes de asegurar el Mundial 2030.

Significa más transmisiones en directo y contenidos exclusivos para audiencias jóvenes, y posiblemente cambios en la oferta de suscripción y en la publicidad dentro de la plataforma.

¿Qué significa para los usuarios que Netflix compre eventos como La Velada del Año de Ibai y partidos de la NFL?

La caída ha aumentado la presión de Wall Street para mostrar crecimiento sostenible, lo que ha llevado a recortar previsiones publicitarias y apostar por eventos en directo para recuperar valoración.

¿Qué consecuencias ha tenido para Netflix la caída del 40% en bolsa en el último año?

Netflix busca transformar su modelo ante la desaceleración de sus suscripciones y atraer grandes audiencias en directo; el Mundial ofrece una fuente masiva de ingresos por publicidad y suscripciones puntuales.

¿Por qué Netflix ha comprado los derechos del Mundial de fútbol 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos?

La plataforma arrebata a Twitch la emisión de La Velada del Año de Ibai Llanos para la edición 7 y las dos siguientes.

Para impulsar su negocio, la compañía refuerza su apuesta por eventos en directo, destacando la adquisición de los derechos del Mundial de Fútbol 2030.

Las acciones de la plataforma se han desplomado un 40% en el último año debido a las dudas sobre el límite de su modelo de negocio y el reajuste en publicidad.

Netflix eleva sus ingresos a 38.000 millones de dólares en 2026, un 14% más, pero el ritmo de crecimiento no logra convencer al mercado.

Netflix acaba de presentar sus resultados del tercer trimestre de 2026. Y como de costumbre, la compañía vuelve a incrementar tanto sus ingresos como su beneficio.

Los ingresos de la plataforma alcanzan ya los 38.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Los datos confirman que Netflix sigue creciendo, de hecho la cifra es un 14% mayor a lo ingresado en el mismo periodo del año anterior. Pero el problema es que el ritmo no convence al mercado.

Las acciones de la compañía han caído un 40% en el último año y van en caída libre desde los últimos máximos que la compañía registró en bolsa, en 2025.

Lo cierto es que ni las suscripciones de la plataforma ni sus ingresos crecen al ritmo de años anteriores. Y esto ha abierto las dudas sobre si Netflix ha llegado al límite de su modelo tradicional de negocio.

De hecho, la propia plataforma acaba de ajustar a la baja sus previsiones respecto a ingresos derivados de la publicidad.

Entre tanto, Netflix sigue tranformando su negocio tradicional con fuertes apuestas en el mundo de los acontecimientos en directo. Aunque la plataforma ya venía navegando en esta línea.

Netflix empezó a testear este negocio en 2023 con la emisión de un especial de comedia de Chris Rock. Luego se pasó al deporte y creo la Netflix Cup y el The Netflix Slam.

Entretanto, la plataforma también ha firmado acuerdos para poder emitir en exclusiva algunos partidos de la NFL, como los del día de Navidad entre 2024 y 2026.

Pero Netflix acaba de batir su apuesta en este sentidos Y dos han sido los anuncios clave que marcarán su nueva era.

Por un lado, Netflix anunció la semana pasada que se ha hecho con los derechos de emisión del Mundial de Futbol del 2030, el que organizará España junto a Portugal y Marruecos. Tampoco este es el último anuncio en este sentido.

Netflix retransmitirá en directo de La Velada del Año 7…la 8 y la 9. La plataforma ha dado un golpe sobre la mesa y se ha hecho con el macroevento de Ibai Llanos dirigido a las generaciones más jóvenes para el año que viene y los dos siguientes. Y con el mismo le arrebata a Twitch la historia de la retransmisión.