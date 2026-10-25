Jainaga sugiere a la Sepi repetir la 'operación Talgo' y quedarse con Tubos Reunidos a coste cero

El precedente de Talgo muestra que el respaldo institucional facilitó que la SEPI y otros fondos públicos aceptaran soluciones financieras favorables; en Tubos Reunidos, el apoyo del lehendakari y del PNV puede presionar a Moncloa y a la SEPI a flexibilizar la exigencia de pago inmediato.

¿Por qué el apoyo político del Gobierno y del PNV es clave para la operación de Jainaga con Tubos Reunidos?

Jainaga propone hacerse cargo de las fábricas de Trápaga y Amurrio garantizando actividad y empleo, pero no contempla asumir la deuda de la SEPI; su estrategia pasa por sanear la empresa y que la SEPI convierta su crédito en acciones más adelante.

¿En qué consiste la propuesta que ofrece Jainaga para Tubos Reunidos y qué parte de la deuda pretende asumir?

Ya ha ocurrido la paralización del calendario de reuniones con sindicatos y la revisión de ofertas; en el futuro podría provocar la retirada de compradores interesados y aumentar la probabilidad de liquidación si no se flexibiliza la postura de la SEPI.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué riesgos futuros tiene la exigencia de la SEPI sobre los 150 millones?

La Abogacía del Estado en representación de la SEPI presentó un informe de la Comisión Europea que considera ilegal cualquier quita de la deuda que Tubos Reunidos tiene con la SEPI, lo que paraliza acuerdos que asumieran descuentos o aplazamientos.

¿Qué impedimento ha puesto la Abogacía del Estado al proceso de venta de Tubos Reunidos?

José Antonio Jainaga es el empresario vasco propietario de Sidenor y presidente de Talgo; en Talgo logró entrar como socio industrial contando con apoyo público y privado y busca repetir ese esquema para controlar Tubos Reunidos sin asumir el grueso de la deuda pública.

¿Quién es José Antonio Jainaga y por qué quiere repetir la 'operación Talgo' con Tubos Reunidos?

Jainaga suma el respaldo del Gobierno Vasco pero necesita que Moncloa flexibilice la posición de la SEPI antes del cierre del concurso a final de año.

La decisión sobre la deuda pone en peligro las cinco ofertas presentadas por las plantas industriales, de las que dependen unos 1.300 puestos de trabajo.

La Abogacía del Estado, en representación de la SEPI, frena el proceso al presentar un informe de la Comisión Europea que prohíbe las quitas a su deuda de 150 millones.

José Antonio Jainaga plantea a la SEPI repetir la estrategia utilizada en Talgo para quedarse con Tubos Reunidos a coste cero y sanear la compañía.

Se avecinan horas difíciles para Tubos Reunidos. Horas que pueden decidir el futuro, o la liquidación, de una de las compañías industriales más longevas y representativas del tejido empresarial del País Vasco.

El consejo de administración de Tubos Reunidos en acuerdo con el administrador concursal, resolvió esta semana solicitar la apertura de la fase de liquidación de la sociedad matriz.

La decisión se tomó al no recibir ninguna oferta formal por la sociedad cotizada que ahora desaparecerá y despedirá a sus ocho trabajadores. No obstante, la compañía sigue adelante. Aunque pendiendo de un hilo.

En pie (por el momento) siguen cinco ofertas que pujan por sus activos, básicamente sus plantas de Trápaga, Amurrio y Nanclares donde se emplean actualmente unas 1.300 personas.

El plan diseñado por el administrador concursal, PKF Attest, era que a partir de la próxima semana empezaran las reuniones de las empresas interesadas con los sindicatos para explicar sus ofertas.

Pero la Abogacía del Estado lo paralizó todo. En representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo presentó un informe de la Comisión Europea que declara ilegal cualquier quita de la deuda que Tubos Reunidos mantiene con la entidad.

Hablamos de 150 millones (que incluyen los 112 millones del fondo de rescate que la Sepi les entregó en pandemia) y que la administración de la compañía había calificado como deuda subordinada.

Los 112 millones de Sepi son un préstamo participativo (que si no se paga se debe convertir en acciones para el acreedor) por lo que contablemente se clasificó como deuda subordinada.

En los procesos concursales los últimos en cobrar son los propios dueños de la compañía. Es por ello que todas las ofertas se plantearon bajo el supuesto de que esta deuda no existe ya que se convertiría en acciones. O que, al menos, la Sepi abriría un plazo (de varios años) para pagarla.

Pero este informe lo cambia todo. La primera reacción de los interesados -entre los que encontramos al empresario vasco dueño de Sidenor y presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, la india Welspun y Tubacex- ha sido pedir más tiempo para replantear sus ofertas.

Estas propuestas no son demasiado atractivas ya que van desde los 27,5 millones por la planta de Trápaga hasta la promesa de Jainaga de devolver con inversiones los 150 millones de la Sepi.

Pero la mayoría de ellas garantizan la actividad y buena parte del actual empleo. Sin embargo, con el nuevo escenario sin quita de deuda hay quien cree que muchas de ellas podrían retirarse del proceso.

Un escenario lleno de incertidumbres, pero que es propicio para José Antonio Jainaga. El empresario vasco aspira a repetir la operación de Talgo donde se convirtió en presidente de la compañía y principal socio industrial, pese a que su inversión real fue reducida.

Y los paralelismos son muchos. El primero es la presencia de la Sepi; el segundo es el apoyo del Gobierno vasco a su propuesta como empresa "afincada en el territorio"; y el tercero es la competencia de una gran compañía internacional con mayor peso industrial.

En este complejo puzle la única pieza que le falta a Jainaga es el apoyo de Moncloa, como ya lo tuvo en Talgo. Y en su entorno se considera que hay algunas cuentas que cobrar.

Conviene recordar que el dueño de Sidenor fue el caballero blanco de Moncloa para garantizar la españolidad de Talgo en el largo proceso de compra del fabricante de trenes que se extendió por más de un año.

En verano de 2024, la Junta de Inversiones bloqueó la entrada de la húngara Magyar Vagon en el fabricante de trenes español por considerar riesgos para la defensa por sus vinculaciones con Rusia.

En realidad el Gobierno español nunca estuvo cómodo con esta inversión y movió toda su maquinaria mediática y política para bloquearla bajo la excusa de que Talgo, en su condición de empresa estratégica, debía estar en manos españolas.

Tras un año de búsquedas infructuosas y de la renuncia -entre otros- de Criteria Caixa a entrar en el capital de Talgo, finalmente José Antonio Jainaga, a título personal, presentó en octubre de 2024 la esperada oferta española para adquirir el 29,9% al fondo Trilantic.

Una oferta que -posteriormente- se confirmaría en unos 150 millones de euros, muy por debajo de los 220 que ofrecía Magyar Vagon.

Pero las cosas se comenzaron a complicar y Jainaga alegó que la deuda de Talgo era una complicación para mantener la oferta. Otras voces apuntaron a que el empresario vasco tenía problemas para conseguir los avales.

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 irrumpieron otras dos propuestas. La de la india Jupiter Wagons y la Polaca Pesa, las dos con mayores credenciales industriales que Jainaga y con una mejor oferta económica.

Pero el Gobierno nuevamente movió ficha y el Ministerio de Economía trasladó a las dos compañías extranjeras que sus ofertas podían ser vetadas, al igual que la de Magyar Vagon.

Finalmente, ninguna de las dos empresas dio el paso de presentar una oferta formal y despejó el camino para Jainaga. El empresario además aprovechó esta guerra de opas para lograr el apoyo del Gobierno vasco y de fondos privados afines al PNV.

La que hasta entonces era una oferta privada se convirtió en una propuesta institucional que salvó una de las principales dificultades para Jainaga: el precio. Ahora los 150 iniciales se reducían a 44 millones para el empresario vasco.

Pero la oferta siguió con problemas. Entre marzo de 2025 y noviembre de 2025 (cuando todo se desbloquea en una reunión del lehendakari Imanol Pradales con Pedro Sánchez) se siguió negociando el peso de la deuda y la multa de Renfe por 117 millones.

Y la solución llegó por parte de la Sepi. Con la oposición de los técnicos y de la cúpula de la sociedad estatal -que llevaba meses negándose a dar un salvavidas- finalmente aportaron 75 millones, mediante una ampliación de capital y la suscripción de bonos convertibles. Pasó a controlar el 7,8% de Talgo.

'Operación Tubos Reunidos'

A primeros de 2026, Jainaga fue nombrado presidente de Talgo, como socio industrial preferente y con una inversión que resultó ser una cuarta parte de lo previsto inicialmente.

El dinero mayoritariamente llegó de la Sepi, del fondo público Finkatuz, de la Fundación Bancaria BBK y de la Fundación Vital. Negocio redondo.

¿Y ahora qué? Al igual que en Talgo, Jainaga ya cuenta con el apoyo de Pradales que considera que es la oferta que mejor ayuda a proteger el tejido industrial vasco. Y esto puede ser clave a la hora de imponerse a la india Welspun.

El empresario ofrece hacerse cargo de las dos principales fábricas (Trápaga y Amurrio) y generar el menor impacto posible en el empleo. Aunque no contempla asumir la deuda de la Sepi.

Movimientos políticos

Por ello, ahora sus gestiones pasan por conseguir el apoyo del Gobierno y de Moncloa. Como ya pasó en Talgo. Y esto incluye convencer a la Sepi para que flexibilice su postura y que no exija el pago inmediato de la deuda.

Pero el tiempo juega en su contra. El administrador concursal tiene que tener todo resuelto antes de finales de año y el calendario electoral puede paralizar cualquier decisión política.

Con el Gobierno y Sánchez volcado en campaña del 29-N queda poco tiempo (y oportunidades) para que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) haga exigencias de última hora a Madrid.

Pero Jainaga confía en convencer a la Sepi. Entre las opciones que están sobre la mesa se encuentra la posibilidad de coger la empresa a coste cero, sanearla y que en el futuro inmediato la sociedad pública convierta su deuda en acciones.

Con todo, actualmente los técnicos de la Sepi apuestan por la vía judicial y están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para defender sus 150 millones.

Ya demostraron en el caso de Duro Felguera que son inflexibles, aunque una decisión política de última hora de Moncloa puede cambiarlo todo... Y de estas ya se han visto muchas en los últimos ocho años.