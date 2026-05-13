"Una botella de vidrio retornable, 25 vidas: la apuesta de Coca-Cola en hostelería"

El minijuego consta de tres fases. La primera es ‘Container Washing’, es decir, la limpieza de los envases. Este reto plantea una doble tarea. Primero, alinear la boca de las botellas vacías con el grifo de agua a presión que limpia su interior; después, controlar el flujo del chorro presionando un botón. A medida que lo hagamos correctamente, podremos además mover la cinta transportadora para ir a por otra y así sucesivamente: cuantas más consigamos limpiar en el tiempo disponible, mejor.

En la segunda fase, las botellas limpias pasan a la zona de relleno, ‘Filling’. Como en el caso anterior, el juego vuelve a desafiar nuestra coordinación entre la vista y el pulsador que activa el dispensador de refresco. Hay que alinear la botella y llenarla hasta un nivel determinado. Si lo logramos, el mecanismo le coloca el tapón y pasamos a la siguiente. La premisa aquí es clara: no desperdiciar ni la bebida ni el envase.

Por último, la tercera pantalla, ‘Grouping & Palletizing’, transmite la idea del almacenaje y transporte de las botellas dentro de la cadena de distribución. Aquí el objetivo es mover una caja que recoge los envases que caen desde la parte superior. Tranquilos: no se van a romper, pero cuanto mayor sea nuestra destreza, mayor será la puntuación.

Todo este ecosistema concluye en una puntuación final, pero sobre todo en la traslación de un proceso sencillo: aprovechar, limpiar, rellenar y volver a los consumidores.