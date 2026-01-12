Seis fintech que dibujan el futuro de los pagos digitales El Visa Innovation Program Europe 2025 reúne en Madrid a las start-ups que están impulsando las soluciones más innovadoras del sistema financiero europeo. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Las nuevas tecnologías están redefiniendo la manera en la que gestionamos y movemos nuestro dinero. La IA es quizá su máximo exponente, pues está impulsando una nueva generación de soluciones que transformarán tanto la experiencia del usuario como la propia estructura del sistema financiero. Tras estas tecnologías innovadoras están multitud de pequeñas empresas y start-ups del mundo fintech, desarrollando las herramientas llamadas a transformar el sector de los pagos digitales. Con el objetivo de identificar tecnologías disruptivas y fomentar la colaboración entre las empresas emergentes y los grandes actores del ecosistema financiero, Visa ha celebrado este año la cuarta edición del Visa Innovation Program Europe (VIPE). Este programa ofrece a las compañías participantes -mediante mentorías especializadas, acceso a la red de contactos de Visa y otros recursos técnicos y estratégicos-, la oportunidad de validar sus productos. Según explica Eduardo Prieto, director general de Visa España, “les abrimos la red global de socios que tenemos para intentar acelerar su crecimiento y llevar sus soluciones al mercado”.

74 nuevas participantes en 2025 La edición 2025 se clausuró el pasado mes de noviembre con un acto celebrado en Madrid, al que acudieron las fintech participantes de España y Portugal, así como expertos del sector y representantes de Visa. También colaboran con la organización de VIPE Tenity y Finnovating. En las fintech participantes, señala Prieto, “lo que buscamos es esa ambición por innovar, por transformar la industria. Queremos buscar equipos que realmente sean escalables, que tengan visión no solamente doméstica, sino también internacional y que resuelvan problemas reales del consumidor o de la empresa”. Este año, VIPE ha recibido un total de 74 solicitudes (60 procedentes de España y 14 de Portugal), de las cuales se seleccionaron seis finalistas. En el evento, las candidaturas ganadoras (Card-Dynamics, Silk, LoyalBe, Habit, Figg y Doutor Finanças) tuvieron la oportunidad de presentar sus soluciones tecnológicas.

“VIPE nos ha aportado la posibilidad de ofrecer nuestros servicios a un ecosistema mucho más amplio y de hacer partnerships con otras empresas. También tener el backup de una marca como Visa” Carmen Alonso, CEO de Card-Dynamics Ofrece una infraestructura segura para compartir datos que simplifica la incorporación de clientes, la autenticación y las actualizaciones de los métodos de pago.

“Nos ha sido muy útil el programa de Visa para conocer a los players más importantes del sector y conectar con personas extraordinarias que nos siguen acompañando en el camino” Miguel Linera, CEO de Silk Es un programa de fidelización con el que cualquier usuario de España puede alinear su tarjeta de crédito o débito y empezar a ganar puntos por comprar en comercios locales.

“El programa ha sido increíble. Nos están ayudando mucho con nuestro posicionamiento ante las instituciones financieras y nos está abriendo puertas que antes no teníamos en España y Portugal, y también a nivel mundial” Cian Speers, Head of Partnerships de LoyalBe Una plataforma de recompensas vinculada a tarjetas que permite a los minoristas llevar a cabo campañas de reembolso y aumentar la fidelización de los clientes.

“Formar parte del programa nos ha permitido ampliar nuestro producto, nuestra plataforma, y también transformar algunos requisitos operativos en funciones adicionales para nuestra plataforma” Domingos Bruges, CEO de Habit Soluciones de seguros digitales desarrolladas con socios e integradas en los recorridos de los usuarios para aumentar la accesibilidad.

“La participación en VIPE ha sido fundamental para perfeccionar nuestra estrategia de comercialización, conectar a la empresa con líderes clave del sector y dar a conocer sus planes de ampliación” Sahba Hadipour, fundador y CEO de Figg Una plataforma de gestión patrimonial basada en IA que agrega datos de más de 2.000 instituciones para ofrecer información en tiempo real sobre carteras de inversión.

“El programa nos ha puesto en contacto con instituciones, mentores y posibles socios que ya nos están abriendo las puertas a colaboraciones que nos ayudarán a crecer más rápido” Hugo Rosa Ferreira, socio y CIO de Doutor Finanças Una plataforma de bienestar financiero que ofrece orientación y servicios de intermediación para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras.

Durante el ciclo del programa, las fintech seleccionadas han recibido más de 50 horas de mentoría especializada y han participado en presentaciones ante bancos y potenciales socios, ayudando a las compañías a perfeccionar sus propuestas y generar oportunidades comerciales. El programa está diseñado precisamente para fomentar la colaboración entre las start-ups, instituciones financieras y corporaciones. De esta manera, detalla Prieto, “damos acceso a más de 200 socios globales desde Venture Capital, entidades financieras, comercios, procesadores, para que realmente analicen y apoyen estas iniciativas”. Además, añade el director general de Visa, “les damos material especializado, herramientas, recursos, coaching y mentoring para que realmente tengan modelos escalables, y sobre todo que puedan hacer pilotos y pruebas de concepto”. A través del programa, continúa el directivo, “lo que buscamos es impulsar la innovación en pagos digitales y crear un entorno colaborativo para facilitar que esas soluciones se escalen y lleguen al mercado lo más rápidamente posible”. Asimismo, VIPE permite poner en el foco internacional el talento innovador del país, pues tal como reconoce Prieto, la apuesta por estas fintech también responde al objetivo de “posicionar a España como uno de los hub de innovación a nivel mundial”.

Un programa que sigue creciendo Desde su primera edición en 2022, más de 120 fintech han participado en Visa Innovation Program Europe y se han alcanzado 13 alianzas oficiales, consolidando el papel del programa como una plataforma de referencia para la conexión entre start-ups y los principales agentes del sector financiero europeo. Cabe destacar también que, este año, el programa se ha expandido a siete nuevos mercados en los países bálticos y nórdicos, por lo que ya tiene presencia en 14 mercados europeos.

VIPE en cifras 142+ fintech 110+ colaboraciones exitosas 750+ presentaciones a inversores 520m$+ recaudados