"Antes de viajar consulte la guía de aeropuertos del Grupo ACS"

Innovación, ingeniería y sostenibilidad al servicio de la nueva movilidad aérea. ACS lleva los aeropuertos de todo el mundo hacia el futuro.
Hace años que un aeropuerto es algo más que un punto de partida o de llegada. Se trata de una puerta abierta a pasajeros de todo el planeta que también funciona como un motor económico, un nodo de conexión cultural y una vía para el comercio global. Para todo pasajero, la primera impresión de una ciudad -o de un país- depende, en buena medida, del ‘recibimiento’ que le ofrecen este tipo de infraestructuras. Y en esa consideración confluyen infinidad de factores: no solo cuenta el diseño, sino la calidad de las instalaciones, la eficiencia en la gestión de maletas -e incluso de las propias aeronaves- o los servicios adicionales que puede encontrar en su paso por el mismo.
Construir o actualizar un aeropuerto es, por tanto, un desafío complejo que exige soluciones innovadoras y una comprensión profunda del sector, más aún en un contexto de creciente auge del tráfico aéreo. La capacidad del Grupo ACS para responder ante este reto a través de sus filiales es lo que le ha convertido en un referente mundial en este campo: desde terminales de última generación de nueva construcción hasta renovaciones integrales de aeropuertos ya existentes, la compañía está aplicando su enfoque a estas infraestructuras críticas que se adaptan a estos crecientes flujos de personas y mercancías.
Se trata de proyectos de grandes proporciones cuya aproximación técnica resulta apasionante. Desde el punto de vista constructivo, ya la fase de diseño anticipa y proyecta una obra que, además de ser útil y eficiente desde todo punto de vista, debe cumplir una premisa allí donde se ejecuta en instalaciones ya activas: mantener la operatividad pese a los trabajos. Es un aspecto clave para la competitividad de estos aeropuertos que buscan, principalmente, ampliar espacios en todas sus áreas. Eso implica zonas de facturación más extensas, controles de seguridad capaces de absorber la afluencia de pasajeros, aparcamientos más amplios o salas de embarque con mayor capacidad, por ejemplo.
Al mismo tiempo, estos grandes proyectos, cuyo presupuesto supera a menudo los 250 millones de dólares, también aprovechan una libertad creativa para erigir instalaciones icónicas, en muchos casos, con un aspecto vanguardista y moderno. Surgen, así, edificios que redefinen este tipo de arquitectura, en las que la luz es protagonista, los espacios al aire libre se integran en la estructura y donde se enfatiza la parte experiencial de visitar un aeropuerto a través de terrazas o de las zonas comerciales y de restauración. Asimismo, se enfatiza en criterios de salud y seguridad, con la incorporación de tecnologías ‘sin contacto’ como el reconocimiento facial, autoservicio de entrega de equipajes, etc.
La experiencia de ACS en este tipo de constructores permite cumplir con todas estas condiciones a través de diferentes soluciones. Por un lado, la construcción modular se ha constituido como un recurso muy importante para fabricar elementos con la máxima precisión, eficiencia y seguridad sin interferir en las operaciones cotidianas del aeropuerto y adaptándose a las limitaciones de espacio.
Asimismo, las herramientas digitales avanzadas, como el escaneo láser para analizar de forma precisa las condiciones existentes y guiar la integración precisa de las nuevas estructuras. La IA también es relevante y tiene varias funciones que marcan la diferencia. Sucede, por ejemplo, con el modelado predictivo, un instrumento que ayuda a prever las necesidades de flujo de pasajeros, lo que contribuye a optimizar los diseños.
Y por supuesto, con la sostenibilidad como factor clave para todo tipo de intervenciones. En este ámbito se enmarcan iniciativas que incluyen sistemas energéticamente eficientes, abastecimiento de materiales sostenibles y diseños que priman la reducción del impacto ambiental.
PROYECTOS DESTACADOS
Hochtief, filial alemana del Grupo ACS, es uno de los principales actores globales en este sector. A lo largo de las últimas décadas, la compañía ha participado en proyectos clave en Europa, Asia, América y Oceanía, abarcando tanto terminales de nueva planta como ampliaciones y renovaciones integrales.
Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de Yeda, Arabia Saudita
Un proyecto llave en mano que se construyó entre 1974 y 1981. Fue el contrato de construcción internacional más grande adjudicado a una sola empresa alemana en ese momento. El aeropuerto abarca 105 kilómetros cuadrados, siendo dos veces el tamaño de Manhattan. Destaca por su Terminal Hajj, con la mayor área cubierta del mundo.
Nuevo Aeropuerto Internacional de Atenas, Grecia
Construido como un proyecto BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), lo que significa que HOCHTIEF no solo lo diseñó y construyó, sino que también participó en su financiación y operación. Se completó en un tiempo récord de 51 meses, cinco meses antes de lo previsto. Diseñado para ser resistente a terremotos, tiene una capacidad inicial de 16 millones de pasajeros al año, con potencial para expandirse a 50 millones.
Aeropuerto Internacional de Beirut, Líbano
Rehabilitación y expansión del aeropuerto entre 1994 y 2000, incluyendo una nueva terminal, dos nuevas pistas (una de ellas construida sobre terrenos ganados al mar, protegida por un rompeolas) y una autopista.
Aeropuerto de Fráncfort, Alemania
Ha participado en este aeropuerto desde 1965, liderando o contribuyendo significativamente en las obras civiles, incluyendo las terminales central y este, hoteles, aparcamientos, edificios de oficinas y centros de carga. Su participación ha abarcado aproximadamente dos tercios de las obras civiles.
Pero el peso de Hochtief en el sector aeroportuario germano es muy patente, dada su participación en distintas intervenciones en los aeródromos de Múnich, Dusseldorf o Hamburgo.
Turner Construction también tiene una amplia trayectoria en la construcción y modernización de aeropuertos, especialmente en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes y competitivos del mundo. La compañía ha liderado algunos de los proyectos aeroportuarios más ambiciosos del país, aplicando soluciones innovadoras y tecnologías avanzadas que mejoran tanto la experiencia del pasajero como la eficiencia operativa de las infraestructuras.
El Grupo vive un flujo constante de novedades en el sector. Recientemente, Turner dio un paso más en la renovación del Aeropuerto Internacional de Memphis, un ambicioso programa de modernización valorado en más de 700 millones de dólares. El proyecto contempla la transformación de la terminal principal, la mejora de la resistencia sísmica, la ampliación de las instalaciones de estacionamiento y la incorporación de servicios actualizados para responder a las expectativas del viajero de hoy.
Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Diego (SDIA), California
En una empresa conjunta con FlatironDragados, Turner lidera este proyecto valorado en 2.950 millones de dólares, el más grande en la historia del aeropuerto de San Diego. La actuación principal es la renovación integral de la terminal 1, de 1960, aunque también está en marcha un nuevo estacionamiento para 5.000 vehículos y una vía de acceso de tres carriles.
Recientemente, el Grupo comunicó que sigue avanzando en el proyecto inaugurando una nueva vía de acceso con tres carriles que evita el tráfico local y ofrece un acceso rápido y directo a las nuevas Terminales 1 y 2, disminuyendo el tráfico en hasta 45.000 vehículos al día.
Complejo de la Terminal Sur, Fase 1 del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), Florida
Turner, en co-empresa con Kiewit, ha liderado la construcción de la fase 1 del Complejo de la Terminal Sur, un proyecto ‘greenfield’ (erigido desde cero) que alcanza los 2,7 millones de pies cuadrados y que está valorado en 1.200 millones de dólares. El complejo está pensado para dar respuesta a la demanda del futuro en vuelos nacionales e internacionales, y proporcionará, además, conexiones ferroviarias.
Terminal C y Reconfiguración de la Zona de Vuelos del Aeropuerto LaGuardia (LGA), Nueva York
Turner implementó tecnologías avanzadas para agilizar el procesamiento de pasajeros, como el auto-servicio de entrega de equipaje y el reconocimiento facial. También está gestionando la renovación de la Terminal E para Delta Air Lines, un proyecto de 4 mil millones de dólares.
Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA)
HTurner gestionó la reurbanización de la Terminal B/C por 454 millones de dólares, incluyendo una nueva sala de 14 puertas y la mejora del flujo de pasajeros.
Si bien FlatironDragados nació en 2024, esta empresa del Grupo ACS recoge la experiencia previa de ambas empresas para ser protagonista en proyectos actuales de remodelación o construcción de aeropuertos en Norteamérica. Esta alianza les permite abordar infraestructuras de gran escala con un enfoque altamente técnico, especialmente en obras que implican retos logísticos complejos, plazos exigentes o condiciones operativas activas.
Entre los proyectos destacados de FlatironDragados figuran su participación en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado) y trabajos clave en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Calgary (Canadá). Estos proyectos han incluido desde nuevas terminales hasta mejoras en pistas, plataformas y accesos viales, integrando criterios de sostenibilidad, seguridad y eficiencia.
LAX Automated People Mover, Los Ángeles, California
En una empresa conjunta con FlatironDragados y ACS Infra, este proyecto de 2.500 millones de dólares consiste en la puesta en marcha de un nuevo sistema de tren dentro del aeropuerto. Incluye un sistema de guía elevado de 2.25 millas con seis estaciones y una capacidad para 10.000 pasajeros por hora.
Concourse A y B West & Complejo de Oficinas del Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), Colorado: En una empresa conjunta con Turner, Flatiron participó en los servicios CMAR para la expansión de las concourses, destacándose por su participación directa en trabajos de pavimentación y servicios públicos.
CIMIC Group es la filial australiana del Grupo ACS y cuenta con más de 75 años de experiencia en grandes infraestructuras civiles, incluida una activa presencia en obras aeroportuarias a nivel global. A través de su división CPB Contractors y su unidad Leighton Asia, ha liderado proyectos emblemáticos como la expansión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Hong Kong.
En Australia, CIMIC ha consolidado su reputación en infraestructura aeroportuaria con importantes contratos en el aeropuerto de Melbourne. Además, ha participado en las obras de puesta en marcha del aeropuerto Western Sydney International. Esta experiencia sitúa a CIMIC como actor consolidado en el desarrollo sostenible y tecnológico de infraestructuras aeroportuarias de alta complejidad.
Aeropuerto de Hong Kong
Los proyectos de mejora en la Terminal 1 aumentaron la capacidad de manejo del aeropuerto, incluyendo un anexo de siete plantas a la T1 y una ampliación del Aparcamiento 4 con un nuevo edificio de 11 plantas.
Aeropuerto Internacional de Western Sydney (Nancy-Bird Walton), Australia
Considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Australia en décadas, se prevé su apertura en 2026. CPB Contractors ha estado a cargo de cinco paquetes de trabajo principales, incluyendo las Obras Civiles y de Pavimentación Lado Aire, que comprendieron el diseño y construcción de una pista de 3.7 km, calles de rodaje, y el Recinto de Carga.
Aeropuerto de Melbourne, Australia
CPB Contractors entregó una instalación de transporte integrada y una nueva terminal de aerolíneas, incluyendo un aparcamiento de siete plantas y un intercambiador de transporte.
Dragados es una de las compañías constructoras más reconocidas a nivel internacional en el desarrollo de infraestructuras complejas, incluidas las aeroportuarias.
T4 Aeropuerto Madrid Barajas, España
Esta terminal, desarrollada por Dragados, fue diseñada para aumentar la capacidad de uno de los principales hubs aéreos del país, capaz de recibir hasta 35 millones de pasajeros al año. Su diseño se estructura en tres grandes zonas paralelas orientadas de sur a norte: una amplia área de facturación de 350 metros de longitud y 57 metros de ancho, equipada con 174 mostradores; una zona de control que cuenta con 18 puntos de seguridad; y un extenso muelle de embarque de más de un kilómetro, con 37 pasarelas que conectan directamente con las aeronaves.
El edificio se distribuye en seis niveles —tres por debajo del suelo y tres sobre la superficie—, todos ellos cubiertos por una imponente cubierta de 150.000 metros cuadrados, que imita la forma de un ala de gaviota y se extiende a lo largo de las tres áreas principales, rematada por amplios aleros. La fachada, que alcanza casi los 3 kilómetros de longitud y cubre una superficie de 40.000 metros cuadrados, está formada por un muro de vidrio suspendido que aporta transparencia y ligereza a toda la estructura.
Entre los bloques principales, los llamados cañones de luz, que se elevan hasta 15 metros, permiten la entrada constante de luz natural durante el día, creando un ambiente claro, eficiente y acogedor. Más allá de ser una obra de ingeniería y arquitectura, la Terminal 4 simboliza la capacidad del Grupo ACS para revolucionar la movilidad aérea con soluciones innovadoras y de gran envergadura.
La movilidad aérea acerca culturas, continentes, personas. Y el creciente flujo de viajeros hace que los aeropuertos estén obligados a dar un salto de calidad para adaptarse a esta tendencia. La trayectoria del Grupo ACS demuestra cómo su trabajo ha permitido que infraestructuras de este tipo en todos los continentes hayan abierto una puerta al futuro.
Los proyectos de la compañía alcanzan, por tanto, una envergadura global con un enfoque integral que integra la ingeniería de precisión, la innovación tecnológica y un sólido compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia operativa. Todo para anticipar la demanda del futuro y garantizar no solo la fluidez del tráfico aéreo sino una experiencia de calidad para el viajero.