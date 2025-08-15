"Antes de viajar consulte la guía de aeropuertos del Grupo ACS"

Hace años que un aeropuerto es algo más que un punto de partida o de llegada. Se trata de una puerta abierta a pasajeros de todo el planeta que también funciona como un motor económico, un nodo de conexión cultural y una vía para el comercio global. Para todo pasajero, la primera impresión de una ciudad -o de un país- depende, en buena medida, del ‘recibimiento’ que le ofrecen este tipo de infraestructuras. Y en esa consideración confluyen infinidad de factores: no solo cuenta el diseño, sino la calidad de las instalaciones, la eficiencia en la gestión de maletas -e incluso de las propias aeronaves- o los servicios adicionales que puede encontrar en su paso por el mismo.

Construir o actualizar un aeropuerto es, por tanto, un desafío complejo que exige soluciones innovadoras y una comprensión profunda del sector, más aún en un contexto de creciente auge del tráfico aéreo. La capacidad del Grupo ACS para responder ante este reto a través de sus filiales es lo que le ha convertido en un referente mundial en este campo: desde terminales de última generación de nueva construcción hasta renovaciones integrales de aeropuertos ya existentes, la compañía está aplicando su enfoque a estas infraestructuras críticas que se adaptan a estos crecientes flujos de personas y mercancías.

Se trata de proyectos de grandes proporciones cuya aproximación técnica resulta apasionante. Desde el punto de vista constructivo, ya la fase de diseño anticipa y proyecta una obra que, además de ser útil y eficiente desde todo punto de vista, debe cumplir una premisa allí donde se ejecuta en instalaciones ya activas: mantener la operatividad pese a los trabajos. Es un aspecto clave para la competitividad de estos aeropuertos que buscan, principalmente, ampliar espacios en todas sus áreas. Eso implica zonas de facturación más extensas, controles de seguridad capaces de absorber la afluencia de pasajeros, aparcamientos más amplios o salas de embarque con mayor capacidad, por ejemplo.

Al mismo tiempo, estos grandes proyectos, cuyo presupuesto supera a menudo los 250 millones de dólares, también aprovechan una libertad creativa para erigir instalaciones icónicas, en muchos casos, con un aspecto vanguardista y moderno. Surgen, así, edificios que redefinen este tipo de arquitectura, en las que la luz es protagonista, los espacios al aire libre se integran en la estructura y donde se enfatiza la parte experiencial de visitar un aeropuerto a través de terrazas o de las zonas comerciales y de restauración. Asimismo, se enfatiza en criterios de salud y seguridad, con la incorporación de tecnologías ‘sin contacto’ como el reconocimiento facial, autoservicio de entrega de equipajes, etc.